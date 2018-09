Une aventure musicale hors du commun sur les traces du jeune Jules Verne à voir au Théâtre Edouard VII à Paris

Et si, avant d'être l'auteur le plus lu au monde et l'inventeur de la science-fiction, le jeune Jules Verne écrivait déjà des histoires sur son cahier d'écolier ?

Et si, depuis ce cahier, ses personnages pouvaient prendre vie ?

Et si le maléfique Capitaine Nemo, décidait d'enlever Jules Verne ?

Embarquez en famille pour un voyage inoubliable dans les étoiles et sous les mers.

Venez découvrir sur la scène du théâtre Edouard VII, des cosmonautes, des pirates, des princesses, et même... un dinosaure grandeur nature ! Réservez vite vos places

