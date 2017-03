Emission spéciale avec Julie Zenatti sur France Bleu Limousin

Julie Zenatti sera au Centre E.Leclerc de Limoges pour une séance de dédicaces, mais nous accordera avant de rencontrer ses fans, une heure d'émission spéciale !

Mercredi 05 Avril de 16h à 17h, présentation de "Méditerranéennes", nouvel album de Julie Zenatti. Un album qui offre des duos d’exception : Chiméne Badi, Claudio Capéo, Slimane ou encore Enrico Macias ! Julie Zenatti nous consacre une heure avant sa séance de dédicaces pour nous parler de ce projet pluriel qui explore les rives de la Méditerranée !

Merci @claudiocapeo ! 😀 Petit souvenir de la session photo de #Méditerranéennes ! 😘 pic.twitter.com/jN7GbgZa8J — Julie Zenatti off (@juliezenattioff) March 30, 2017

Le premier extrait diffusé sur France Bleu Limousin est "Zina" en duo avec Chimène Badi. Un titre lumineux et un mot arabe qui signifie "jolie" qui est la reprise d'un titre du groupe algérien Babylone

Julie Zenatti s'est entourée de "frères" et "sœurs" de Méditerranée comme Sophia Essaïdi, Samira Brahmia, Elisa Tovati, Lina El Arabi...Un album de reprises qui nous fait voyager du Maroc à l'Algérie, de l'Espagne à l'Italie en passant par l'Egypte et la Grèce.

Les auditeurs de France Bleu ont déjà profité de la complicité des deux artistes interprètes de "Zina" lors d'un live. Info relayée par Chiméne Badi sur les réseaux sociaux !

Je serai en live et interview à 19h sur @francebleu avec @juliezenattioff ! pic.twitter.com/KXcs780O0z — Chimène Badi (@chimeneofficiel) March 24, 2017

Dans la Matinale de France Bleu Limousin, nous avons offert une rencontre privilégiée avec Julie Zenatti. Et c'est Aurélie, fidèle auditrice et fan de la chanteusequi participera à notre émission spéciale. Elle sera donc aux côtés de son idole pour en profiter pleinement et pourra également lui poser quelques questions.

France Bleu Limousin avec Julie Zenatti en direct de 16h à 17h au Centre E.Leclerc de Limoges c'est Mercredi 5 Avril.