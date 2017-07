In: Juliette, Alexandre et Barbara.

Icône de la poésie et de la chanson française, Barbara est saluée par Juliette Binoche et Alexandre Tharaud.

L’actrice et le pianiste conjuguent leur admiration pour la « Grande Dame Brune ». « Vaille que vivre » entremêle récits autobiographiques, poèmes et mélodies dans un portrait sensible et inédit de la chanteuse qui nous a quittés il y a 20 ans.

AVIGNON_17_BINOCHE_THARAUD_WEB Copier

« Vaille que vivre » du 23 au 26 juillet 17 à 22H, cour du lycée Saint Joseph.