Jumping International de Bordeaux 2019

Retrouvez France Bleu Gironde en direct du Parc des expositions de Bordeaux-Lac pour une émission spéciale, samedi 9 février 2019 de 16h à 19h !

Le Jumping international de Bordeaux est de retour du jeudi 7 au dimanche 10 janvier, au Parc des Expositions de Bordeaux-Lac avec l’élite mondiale des cavaliers ! 4 jours de fête et de compétition avec des centaines d’exposants. L’occasion de découvrir les équipements phares de la saison, les dernières nouveautés (équipements du cavalier et du cheval, sellerie, vans, produits de soin et d’alimentation), participer aux animations comme le Salon des Étalons de Sport de Bordeaux, le premier grand rendez-vous de l’élevage de sport de l’année, ou assister aux échauffements des champions. et de leurs montures.

Toujours plus haut !

Côté compétition, du saut d’obstacles avec les meilleurs spécialistes mondiaux de la discipline, mais également une spectaculaire finale Coupe du monde d’attelage et une épreuve inédite de cross indoor. Au total, ce sont 19 épreuves qui regroupent cette année encore les 300 meilleurs cavaliers et 500 montures sur la piste de Bordeaux-Lac. France Bleu Gironde vous donne rendez-vous en direct samedi 9 février à partir de 16h avec Philippe Vigier et ses invités pour trois heures d'émission spéciale !

France Bleu Gironde vous invite !

Du lundi 4 au vendredi 8 février, participez à "Objectif dune" sur France Bleu Gironde de 11h à 11h30 et juouez avec Rodolphe Martinez et Jean-Michel Plantey pour tenter de gagner votre pack "Jumping" comprenant : 4 invitations VIP en loge pour la journée du dimanche 10 février au Parc des expositions de Bordeaux-Lac !

La nuit ibérique

Pour cette édition 2019, Le Jumping International de Bordeaux vous offre un spectacle inédit, présenté par les plus grandes écoles d’art équestre de Jerez, de Lisbonne et de Saumur ainsi que la troupe d’artistes « Hasta Luego ». Au cours de cette « Nuit Ibérique » partez à la rencontre de ces chevaux dansants, dans une mise en scène grandiose et inédite, imaginée par les maîtres de la discipline.

Un art pluri-centenaire

Depuis plus de 45 ans l’Ecole Royale Andalouse d’Art Équestre de Jerez assure la promotion et la valorisation des races ibériques au travers de l’art équestre. Véritable conservatrice de la culture équestre andalouse, l’école royale est le temple du cheval espagnol comme en témoigne la renommée de ces dresseurs qui proposent un authentique ballet en compagnie de leurs montures, vêtus de costumes d’époque.