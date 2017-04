Kadans Caraïbe: festival d'arts et culture de la Caraïbe

France Bleu Provence est partenaire de la 5ème édition du festival Kadans Caraïbe le vendredi 12 et samedi 13 mai à la Cité de la Musique de Marseille.

Kadans Carïbe est un festival d'arts et culture des caraïbes, organisé par l’association Mamanthé, en collaboration avec la Cité de la Musique de Marseille. L’association Mamanthé s’attache depuis 2007 à promouvoir la culture afro-caribéenne, au travers d’actions de sensibilisation du public sur l’histoire et sur les différentes disciplines artistiques.

Kadans Caraïbe: échanges inter-culturels et mieux vivre ensemble

Pour sa 5ème édition, le festival Kadans Caraïbe explore le thème de l’Héritage Culturel, et reçoit des acteurs des scènes hip hop, gwoka, latino et autres influences, qui ont fait de cet «éritaj» le langage de leur univers créatif. Qu’ils soient nés ici où là-bas, qu’ils parlent où non la langue de leurs ancêtres, ces artistes s’approprient et transmettent leur (ou un) héritage, dans une démarche de pluralité culturelle et artistique choisie et non figée.