Kids United, un CD/DVD Live de leur concert au Zénith de Rouen !

Découvrez dès le 17 février le CD/DVD Live des Kids United, enregistré durant leur concert au Zénith de Rouen le 3 décembre dernier !

Kids United - Le Live

Kids United, le groupe favori des enfants, explose tous les records !

Leurs albums cumulent des ventes de plus d’1 million d’exemplaires et leurs vidéos ont été vues des centaines de millions de fois !

Leur tournée des Zénith se joue quasiment à guichet fermé. Des concerts exceptionnels qui rassemblent parents et enfants autour de ces véritables prodiges âgés de 9 à 16 ans !

En Février, Kids United et l’UNICEF proposent un CD/DVD Live de leur concert au Zénith de Rouen.

KIDS UNITED, Le Live © Radio France

KIDS UNITED, Le Live

