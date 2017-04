Ska Reggae

En concert de clôture, nous vous proposons un groupe électrisant, énergisant, pétillant comme du champagne, et à écouter sans modération ! Une formation bien décidée à convoquer et rassembler tous les publics !

Timothy Jones : MC

Darren Hougham : Basse

Arif Najak : Guitare

Moses Yuchetel : Guitare

Luke Murray : Saxophone

Sebastian Whipple : Trombone

Jonathan Waller : Trompette

Chris Van Eys : Batterie

Formé en 2007 à Brighton (Royaume Uni), King Porter Stomp fusionne le ska, afrobeat, dub, funk et hip-hop et défie sans relâche les différences sociales et culturelles en touchant au plus profond de ce qui fait vibrer ; des rythmes pour danser, des mélodies à scander et des paroles à méditer. Reconnus par la presse nationale pour leurs représentations live éclectiques et explosives, ils se sont imposés en peu de temps comme l'un des groupes les plus demandés de la scène alternative anglaise. Ce septet original et endiablé a répandu un son contagieux et universel à travers le Royaume Uni et à l'étranger. Le groupe a effectué plusieurs tournées dans des pays européens, de multiples représentations dans les plus gros festivals des Iles Britanniques, et partout ils reçoivent un accueil enthousiaste et chaleureux... Alors, imaginez un peu à l'Aghja...