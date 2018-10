Vivez un beau moment de musique pop avec le groupe The Kitchies au casino de Beaulieu sur Mer

The Kitchies c'est un groupe Pop Électro niçois, inspiré de Foster the People, Of Monsters and Men, Mumford & Sons.

Le groupe tourne sur plus de 200 concerts en Europe et assure les 1ères parties de groupes tels que - Phoenix,

Skip the Use (X3),

Lily Wood and the Prick..