Manu Payet vient animer les émissions sur France Bleu Normandie ce mercredi 21 mars. Quelques jours avant son spectacle "Emmanuel" qu'il donnera à Rouen, l'acteur et humoriste vient nous parler cuisine, musique, projets, spectacle en toute simplicité.

Rouen

Il vient de présenter les Césars avec talent, il jouera son spectacle "Emmanuel" à Rouen le 21 avril, Manu Payet vient passer la journée de ce mercredi 21 mars chez vous, par le biais de votre radio France Bleu Normandie.

Manu Payet dans votre salle de bains

A partir de 7h ce mercredi 21 mars, c'est l'acteur humoriste Manu Payet qui s'installe derrière le micro de France Bleu Normandie. En compagnie de Michel Jérôme et Yves-René Tapon, il animera la matinale de votre radio. Présentation des journaux et des chroniques, bulletin météo et infos circulations, accueil des auditeurs pour les jeux : comment se sortira-t-il du challenge ? Ecoutez France Bleu Normandie pour le savoir !

Manu Payet dans votre cuisine

A partir de 10h, c'est aux côtés de Annie Le Fléouter qu'il s'installera pour l'émission de cuisine. Est-ce que Manu Payet cuisine ? Quels sont ses plats préférés ? La réponse à partir de 10h sur France Bleu Normandie avec des invités et vos réactions au 02.35.07.66.66

Manu Payet dans votre salon

Entre 14h et 16h, Richard Gauthier vous propose une rencontre plus intimiste avec l'humoriste. Il nous raconte son enfance, ses débuts, sa carrière, ses projets.

Pour terminer cette journée exceptionnelle, c'est aux côtés de Sylvain Geffroy qu'il s'installera à partir de 17h. Une fin d'après-midi décontractée avec de nouveau des invités surprises pour une ambiance conviviale autour de Manu Payet. Il en profitera pour nous parler de son spectacle "Emmanuel", qu'il viendra jouer à Rouen au Théâtre à l'ouest le 21 avril.

Toute la journée vous pourrez gagner des places pour le spectacle de Manu Payet. Les photos et vidéos sont à voir ici et sur la page Facebook de France Bleu Normandie.

Qui est Manu Payet ?

Emmanuel Payet, dit Manu Payet est né sur l'île de la Réunion en 1975. Après son bac, il commence des études d'anglais qu'il abandonne pour travailler dans une radio de l'île, NRJ La Réunion. Celle-ci lui propose rapidement de rejoindre le siège à Paris. Il y animera notamment l'émission de la matinale, le 6h/9h pendant quatre ans, de 2002 à 2006 avec Bruno Guillon et Florian Gazan.

Dans le même temps, il travaille pour la chaîne Comédie ! en réalisant des parodies d'émissions. Ce qui lui permettra de devenir animateur de télévision sur la chaîne M6 en 2006.

Il se lance sur scène avec son premier one-man show en 2007 : Manu Payet au Splen­did, un spectacle qu'il jouera également au Bataclan et à l'Olympia en 2008.

Manu Payet s'intéresse aussi au cinéma et il apparaît comme acteur dans de nombreux films et dans des registres différents. On retiendra son rôle dans Coco, Tout ce qui brille, Radiostars, Un début promet­teur, Tout pour être heureux (qui lui permet de remporter le Swann d'or du meilleur acteur)

En 2014, il passe derrière la caméra pour réaliser le film Situa­tion amou­reuse : c’est compliqué.

Il remonte sur scène en 2016 avec Manu Payet rode son spectacle (Emmanuel) et en 2017 et 2018 c'est Emmanuel.

Vous pouvez suivre l'actualité de Manu Payet sur sa page Facebook.