Dans le cadre des Rencontres Culturelles de l’Hôtel de la Villeon à Tournon sur Rhône, en partenariat avec France Bleu Drôme Ardèche, la grande actrice française dévoile son talent de chanteuse.

Dotée d'une solide formation musicale en piano et en harmonie, Françoise Fabian a chanté au début de sa carrière mais très vite devient l'une des icônes du cinéma "nouvelle vague". Eric Rohmer en fait l'héroïne de son emblématique film "ma nuit chez Maud".

Sous la direction artistique du compositeur Alex Beaupain, Françoise Fabian réalise son rêve en sortant son premier album de chansons à 85 ans !

L'album © Radio France - France Bleu

Treize titres où elle chante Dominique A, Vincent Delerm, La Grande Sophie ou encore Charles Aznavour.

Une présence exceptionnelle, le 7 juin, à l'Hôtel de la Villeon

L'entrée, rue Davity © Radio France - La Villeon

Jeudi 7 juin, de 17h à 18h, au micro de Valérie Rollmann, l’actrice Françoise Fabian, viendra évoquer sa carrière et la sortie de ce 1er album (label Wagram/Labrea) en compagnie d'Alex Beaupain qui en a réalisé la production.

L’Hôtel de la Villeon est à l’initiative de ces rendez-vous qui ont lieu chaque année depuis 2016 avant la saison estivale en partenariat avec France Bleu Drôme Ardèche – le principe : une personnalité est invitée (Cinéma, Littérature, Musique, Art Contemporain, Gastronomie ou Sport) afin de présenter son actualité au cours d’une émission en direct réalisée dans les salons de l’hôtel et accepte d’associer son nom à un projet en lien avec l’environnement naturel de la demeure historique.

Pour cette troisième édition qui marque le début de la saison estivale en territoire Ardèche-Hermitage sous le signe de l’élégance et de la musique, le Domaine Melody, implanté à Mercurol (Drôme) depuis 2010 au cœur de l’appellation Crozes-Hermitage, et le restaurant Le Tournesol (Tournon), ont accepté de s'associer à cette rencontre.

L’Hôtel de la Villeon participe ainsi au rayonnement du territoire via le prisme d’un événement de qualité en intégrant l’ensemble des acteurs/partenaires locaux.

La vue sur Tournon depuis les jardins-terrasses de l'hôtel © Radio France - La Villeon

A l’issue de l’émission, Françoise Fabian sera invitée à parrainer un carré de roses sur les terrasses du Château de Tournon en partenariat avec la ville de Tournon-sur-Rhône.