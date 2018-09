Des idées de sorties

Mercredi 3 octobre

Clowns "Slips inside" Cie Okidok

20h30 Les Ondines à Changé

Denis et Olivier ont des corps de rêve, des corps de stars. Musclés, élégants, habiles, facétieux et bien conscients de toutes leurs incroyables qualités, ils se lancent dans une grande démonstration de leurs talents. Et Dieu sait si leur palette est large…

Du talent à l’état pur, la crème de l’acrobatie, le foie gras du mime, le saindoux de la danse, bref la poésie brute des grandes années du music-hall.

Gratuit sur réservation 02.43.53.34.42

Vendredi 5 octobre

Pochette surprise "53 Tours"

18h30 Parking du Hall des Expositions de Mayenne et parking face au restaurant du château de Lassay

La troisième édition de 53 TOURS vous propose d'embarquer pour des destinations mystérieuses, semées de pépites artistiques concoctées spécialement pour l'occasion au cœur des communes de Mayenne Communauté.

Laissez-vous surprendre par notre tour bus artistique ! Au programme : une balade composée de petites formes de spectacles et d’œuvres d'art contemporain, rythmée par le paysage mayennais et ses beautés insoupçonnées.

Une seule chose à faire, écoutez votre curiosité et compostez votre billet !

Réservations

Théâtre "J'ai trop peur" Cie du Kaïros

20h00 Salle des fêtes d'Andouillé

Il a 10 ans et demi et il a super peur. C'est le dernier été avant l'entrée en 6ème. L'horreur absolue. Du coup, les vacances, c'est juste l'enfer. David Lescot dépeint avec humour et finesse ce passage de l'enfance à l'adolescence, écrit l'enfance comme elle parle et la fait jouer avec malice par un trio d'actrices. La peur de l'inconnu n'a pas d'âge...

Soixante jours, le compte à rebours commence. À Quiberon, la mer est trop pleine de vagues pour l'enfant. Sa petite sœur de 2 ans et demi l'agace et Francis, un grand de 14 ans, l'effraie quand il lui dit que la 6ème c'est pire que tout. C'est clair, il n'ira pas. Avec le langage de leur âge, avec sérieux et sans enfantillages, ces trois-là racontent ce qu'ils vivent.

Réservation 02.43.05.98.80

Samedi 6 octobre

Pochette surprise "53 Tours"

10h45 et 16h00 Parking du Hall des Expositions de Mayenne et parking face au restaurant du château de Lassay

9éme Festival de la BD

12h00 Pôle culturel des Ursulines à Château Gontier

Le thème de la neuvième édition sera l'Afrique

Dimanche 7 octobre

22è tour de la Mayenne VTT

8h00 Complexe sportif de Montsurs

Parcours VTT de 30, 45, 55 et 70 km

Parcours route de 70 et 100 km

Parcours pédestre de 10 et 15 km

9ème festival de la BD

10h00 Pôle culturel des Ursulines à Château Gontier

Le Thème la la neuvième édition sera l'Afrique

Cabaret déjeuner spectacle

12h00 Cabaret le Live à Château Gontier

Dans la tradition des plus grands Music-halls de France, le cabaret LE LIVE se démarque dès son entrée par les artistes qui accueillent les convives en magie.

En effet, notre magicien, qu’il soit sur scène ou à vos tables pour des tours de Close-up, vous laissera un léger gout de mystère, voir de stupeur lorsqu’il sortira des ses poches votre porte-feuille, ou vos bijoux!

Pendant ce temps vos papilles seront en pleine effervescence à la découverte du menu concocté par notre chef David Paillard.

Nos repas sont réalisés avec des produits frais, locaux et biologiques que le chef transforme sur place pour le plus grand plaisir de tous.

En final nous vous présentons avec fierté notre toute nouvelle Revue « Classé ChiC ! » Plus qu’un tour de chant, c’est un spectacle mêlant le Glamour et l’élégance qui vous sera dévoilé par une exceptionnelle Meneuse de Revue accompagnée de danseuses et musiciens en Live

Pochette surprise "53 Tours"

13h30 et 17h00 Parking du Hall des Expositions de Mayenne et parking face au restaurant du château de Lassay

La troisième édition de 53 TOURS vous propose d'embarquer pour des destinations mystérieuses, semées de pépites artistiques concoctées spécialement pour l'occasion au cœur des communes de Mayenne Communauté. Laissez-vous surprendre par notre tour bus artistique ! Au programme : une balade composée de petites formes de spectacles et d'œuvres d'art contemporain, rythmée par le paysage mayennais et ses beautés insoupçonnées. Une seule chose à faire, écoutez votre curiosité et compostez votre billet !