Des idées de sorties

Lundi 13 août

Randonnée d'interprétation

10h00 St Germaine le Fouilloux

Apportez votre pique-nique pour une journée de randonnée de quelques kilomètre autour du village.

réservez au 02.53.74.11.50

Mardi 14 août

Au fil de l'été "L'Ukraine"

20h30 Salle des fêtes d'Evron

l’Ukraine, la République de Kalmoukie et le Nicaragua. Cet ensemble de près de 50 artistes est dirigé de main de maître par l’un des chorégraphes les plus connus d’Europe de l’Est, Zenon Golobitch, réputé pour l’ingéniosité de ses mises en scène. Prodigieuses acrobaties des danseurs, beauté des costumes brodés de fils multicolores, l’ensemble vous invite à un voyage inoubliable dans l’âme slave.

Mercredi 15 août

Fête de la Moisson

11h00 St Denis de Gastines

Venez voir les vieux métiers à l'action et déguster les produits fermiers dans son village et sa ferme d'autrefois

Bal des années 60 à 80 à partir de 21h00

Au Fil de l'été "République de Kalmoukie"

20h30 salle des fêtes d'Evron

Composé d’une quarantaine d’artistes, le ballet Oiraty propose un large éventail du folklore Kalmouk avec un ensemble instrumental et une troupe de ballet. Oiraty est devenu une sorte de laboratoire créatif de l’art national dans lequel des recherches actives sont menées sur le terrain de la musique et de la chorégraphie, pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Jeudi 16 août

Animation enfants 9-12 ans "Chiche, c'est moi le guide"

10h30 Cour du Vieux-Château de Laval

Découvrir un monument, c'est bien ; le faire découvrir, c'est encore mieux ! Et si tu devenais le guide du château le temps d'une visite ? Entraînes-toi le matin puis reviens à 14h30 accompagné de ta famille pour ta grande première, trousseau de clés en main !

Jauge limitée à 6 enfants. Réservation obligatoire au 02 53 74 12 50

Au fil de l'été "Nicaragua"

20h30 salle des fêtes d'Evron

Le ballet folklorique du Nicaragua chante et danse la diversité de ce pays d’Amérique centrale partagé en deux par la cordillère. Au son des marimbas, des masques viennent se mêler aux costumes flamboyants pour partager un peu de cette richesse culturelle qui va des rites sacrés précolombiens du Pacifique aux polkas, valses et mazurkas du Nord.

Un singe en été "La Jurassienne de réparation" Cie Théâtre group'

21h00 école Pierre et Marie Curie de Mayenne

C’est l’histoire condensée en une heure trente, d’un petit garage miteux du Haut-Jura où le père Goydadin, le fils Claude, Nicolas et Ali les deux mécanos, trimbalent leur camionnette élimée à travers la France pour dépanner exclusivement les voitures de jurassiens en carafe. Un spectacle qui triture le quotidien et arrive à sublimer nos héros fatigués le temps d’un tour de clé à molette. Et puis comme dirait le père Goydadin : « Autour de nous ça a changé, mais pas nous ! »

Gratuit

Vendredi 17 août

Animation enfants 3-5 ans

10h30 Cour du Vieux-Château de Laval

Le danger rôde dans les rues du centre historique. Tout porte à croire qu'une créature maléfique hante encore les lieux. Accompagné de tes parents et de tes camarades, mets-toi en chasse pour la débusquer...

Gratuit

Sortie nature

20h00 Pré en Pail

Aventure Nocturne dans la lande

Sur réservation au 02.33.81.13.33

Gratuit

Samedi 18 août

Salon 100% briques Lego

10h00 Espace sportif Bernard Legodais - Cosec de St Berthevin

Exposition, animations pour tous, tombola et restauration sur place

Gagnez vos entrées et des boites de briques en écoutant France Bleu Mayenne

Randonnée pédestre 6km

14h00 Thermes d'Entrammes

Rando fromage avec l'abbaye, fromagerie BIO du Maine

Infos : 06.81.56.21.49

Festival "Blues in Haut Anjou"

17h30 Pôle culturel des Ursulines à Château Gontier

The Blues Baxter

D'abord une bande de copains, The Blues Baxter a été créé en 2010 pour une seule et unique soirée associative.

Partageant la même passion pour le blues, Guy, Ahcène et Didier tous trois guitaristes décident de poursuivre leur aventure musicale en créant le festival Blues in Hautanjou en 2013 Chicken Bone trio

Fortement influencé par le Blues et le Rock Américain, le groupe se fait remarquer en interprétant des reprises de SRV, Hendrix, Clapton, T.Castro, A.Collins... Jessie Lee & the Alchemists

C'est au cœur des musiques anglo-saxonnes avec lesquelles ils ont grandi et auxquelles ils rendent hommage à leur façon que les cinq camarades de jeu, personnalités musicales et artistiques fortes regroupant trois générations, puisent leur inspiration et leur énergie. Au service de compositions originales, ils mêlent leurs expériences et concoctent un savant mélange de blues, de soul, de rock et de jazz Flo Bauer Blues Project

Un mélange de modernité et d'expérience au profit des compositions de Flo Bauer qui se veulent "tout public" tout en conservant l'âme de cette musique qu'est le Blues Leon Dit

Groupe rock mayennais composé de Noël Goltier dit Nono (guitare/chant), Anthony Chauveau dit Tonyo (batteur) et Anthony David (Bassiste). Le guitariste et compositeur animait les années 80 avec Algues, son groupe de rock progressif

Gratuit

Fête communale

20h00 Charchigné

Fête foraine

Soirée dansante "Jambonneau grillé"

Réservations 02.43.04.35.58

Dimanche 19 août

Fête communale

7h00 Charchigné

- Vide grenier (inscription au 02.43.03.97.96)

- Expositions de maquettes de bateaux, de parchemins, d'origami

-Fête foraine

- Casse-pots pour les enfants

- Animation "Amlos country dance de la Ferté" Macé

- Retraite au flambeau suivi du feu d'artifice

Salon 100% briques Lego

10h00 Espace sportif Bernard Legodais - Cosec de St Berthevin

Exposition, animations pour tous, tombola et restauration sur place

Gagnez vos entrées et des boites de briques en écoutant France Bleu Mayenne

Arts scéniques & vieilles dentelles "Meurtre au motel" Cie Bris de Banane

16h00 Parc de la mairie d'Argentré

Sans un mot mais armés d’un cadre en bois, et d’accessoires bricolés, ces deux personnages, l’un buté et l’autre clopinant se démènent pour vous faire revivre les plus grandes scènes du cinéma.

Aventure, humour et suspense sont les ingrédients inévitables d’un bon polar : « Meurtre au motel ». Dans ce spectacle, le duo a axé son travail sur la technique du cadre et du hors-cadre au cinéma.

Gratuit

Festival "Blues in Haut Anjou"

17h30 pôle des Ursulines à Château Gontier

The Fren'Cheese

Thibaut Bernier & The Fren’Cheese est un groupe de Blues Rock avec des influences Rhythm and Blues des années 60. Sam's Soul

Prenez un bassiste au groove magique, un pianiste à l élégance funky, un batteur au flegme britannique et un chanteur guitare à la voix chaude et envoutante, vous avez le groupe "sam's soul", formation rennaise créée en 2006, le groupe rend hommage à la black music époque motown, funk et rythm and blues énergique...

à deguster sans moderation !!! Chicken Bone Trio

Fortement influencé par le Blues et le Rock Américain, le groupe se fait remarquer en interprétant des reprises de SRV, Hendrix, Clapton, T.Castro, A.Collins... dans les caf 'conc', sur les scènes de la région et en Sarre (Allemagne) Flo Bauer Acoustic

Le Flo Bauer Blues Project, c'est la rencontre de deux générations autour d'une même passion: le Blues. D'un coté Flo Bauer, jeune artiste alsacien révélé par The Voice en 2014, vainqueur du prix Révélation au festival Blues sur Seine en 2016†et côtoyant la scène depuis plusieurs années. De l'autre, Pierrot Bauer et Benoît Seyller, deux vieux briscards de la scène blues de France et d'ailleurs From Boogie to Garden The Blues Baxter Groupe amateur, leur répertoire est composé de reprise de grands noms du blues: BB King, Eric Clapton, Freddie King, Otis Rush...

Gratuit