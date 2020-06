L'agenda des sorties du lundi 29 juin au dimanche 5 juillet

lundi 29 juin

jardinage.

_A planter au mois de juillet_.

Les bulbes d'été

Iris, bulbes d'amaryllis, rosier du Japon, hibiscus, les agrumes.......

mercredi 1 juillet

Exposition "Laval à Vélo, des Histoires Populaires".

Allée Adrien Bruneau qui mène à l'entrée principale de la Perrine à Laval.

"Laval à Vélo"

Laval est une terre de vélo et depuis plus d'un siècle maintenant, les Lavallois le pratiquent de manière marquée. Vous pourrez découvrir une rétrospective en image d'une belle épopée sportive.L' exposition retracera la création association vélocipédique en 1869 jusqu'à l'arrivée des Boucles de la Mayenne en 2019.

jeudi 2 juillet

Ciné-Rencontre "Visions Chamaniques".

20h30 Cinéma Le Palace à Château-Gontier.

En présence de Gilles Guiffault, praticien et formateur en chamanisme essentiel. un voyage initiatique à la rencontre de la sagesse des peuples premiers.

samedi 4 juillet

Chant et nature.

14h Entrammes (réservation obligatoire : 06 15 92 83 06)

Balade

Découverte du boisement d’une ancienne carrière. Balade contée et chantée avec Camille Joncheray (chanteuse lyrique et metteuse en scène). Prévoir de bonnes chaussures.

Exposition Régis Perray.

14 h à 17h . 8 rue de la Grange 53220 Pontmain. (ainsi que le dimanche).

Exposition Régis Perray

Un week-end d'ouverture avec la présence de Régis Perray. L'artiste sera là pour vous accueillir et échanger avec les visiteurs durant tout le week-end. Pour fête les 20 ans du centre d'art contemporain.

dimanche 5 juillet

Le bateau promenade.

14h Halte Fluviale Quai de Waiblingen 53100 Mayenne / 02 43 04 19 37

Le bateau promenade

Embarquez pour une balade bucolique sur la rivière La Mayenne et découvrez la ville de Mayenne et ses abords. Vous pourrez alors apprécier les beaux paysages que vous réserve la campagne mayennaise. Vous apprendrez un peu plus sur la faune, la flore, l'histoire de la région ou encore le système d’éclusage manuel.