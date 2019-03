L'agenda des sorties du lundi 1 au dimanche 7 avril 2019

Des idées de sorties

Lundi 1 avril

Mardi 2 avril

Slam Scène ouverte animée par Sllas & Plume Laporte

20h00 Crypte du Théâtre de Laval

Vous aimez jongler avec les mots ou simplement poser vos pensées, vous aimez gratter la plume et noircir le papier, vous aimez philosopher la nuit et faire des inventaires le jour, vous aimez la poésie lyrique ou le verbe sauvage, vous aimez prendre le micro ou vous tapir dans l'ombre et tendre l'oreille, vous aimez explorer l'humain et discourir le genre, alors vous pourriez aimer les scènes ouvertes de Slam de poésie

Soirée débat "La république est laïque, la société l'est-elle?"animé par Charles Arambourou

20h30 Maison de quartier des Fourches à Laval

Organisée par l'Union des Familles Laïque de Laval

Gratuit suivi du pot de la fraternité

Théâtre "Echapperons-nous?" Théâtre de la Galofronie

20h30 Salle polyvalente de Mayenne

Il était une fois une porte. Une porte du bout du monde. Une porte au bout du conte. Entre plaine et forêt, des liens invisibles se tissent, semant le doute ou la révolte, réveillant les peurs et les cauchemars. Un chien, un corbeau, un chaperon sont pris dans la spirale de leur histoire. Une histoire qui tournicote, qui s’égare et puis s’oublie, qui s’invente à la croisée des chemins. Depuis longtemps, depuis toujours. Pour longtemps ou pour toujours ?

Mercredi 3 avril

Journée de lancement de saison du Lactopôle

14h00 Lactopôle cité du lait à Laval

À l’occasion de l’ouverture de la saison culturelle de la Cité du lait et pour fêter l’arrivée du printemps, nous vous proposons une journée riche en animations pour tous les âges le mercredi 3 avril 2019.

- 14h30 : Chasse au Trésor à la Cité du Lait (animation à partir de 8 ans).

Lors de la mise à l’herbe au printemps, la vache Pâquerette a perdu sa cloche : aide-nous à la retrouver pour remporter ton trésor !

- De 15h30 à 16h30 : Atelier créatif pour enfants « Artiste en Herbe » ( à partir de 4 ans sur réservation)

- De 16h30 à 17h30 : Démonstration et dégustation de beurres aromatisés.

- 17h30 : Spectacle «À la recherche des Biquets Perdus» de la compagnie «Huile d’Olive et Beurre Salé»

(à partir de 4 ans dans la limite des places disponibles)

- 14h30 à 17h : Visite libre du musée.

Rencontre avec Cali pour son roman "Cavale ça veut dire s'échapper"

16h30 Médiathèque de St Berthevin 19h00 Dédicace à la Librairie M'Lire de Laval

Cali

"On ne comprenait pas tout, mais à nos âges tout explosait autour et on ne demandait qu'une chose, exploser avec." Un instant, j'ai voulu vous suivre, vous voir, respirer ce que j'aurais dû respirer. Mais je suis resté sur la pente. Et j'ai pleuré, pas fort non, mais ruisselant à l'intérieur. ..."

Écoutez un interview de Cali sur nos ondes entre 18h00 et 18h30

Théâtre "Quand j'étais petit je voterai" Cie The Party

18h00 Le Théâtre de Laval

Le collège, un microcosme de société ? Voire un territoire à conquérir par les urnes ! Les élections de délégués se profilent et deux garçons entrent en campagne : Cachot, terreur des cours de récré et partisan de l'autorité, et Anard, adepte du dialogue démocratique, qui aspire à représenter tout le "peuple des élèves". Entre eux, une jeune fille, Lune, qui pourrait bien mettre son grain de sel...

Concert Rock "La maison Tellier"

20h30 au 6par4 à Laval

lls ne sont pas frères mais portent le même nom. Helmut et Raoul Tellier, Yannick Marais et Sébastien Miel dans la vie. En 2004, c’est sur leurs terres normandes qu’ils fondent le groupe La Maison Tellier, en hommage à Maupassant. Trois autres larrons (Alphonse, Léopold et Alexandre… Tellier, cela va de soi) complètent ce quintet à la musique folk, pop, country mais profondément français dans le texte. Aujourd’hui, plus que jamais, chez les Tellier, un homme égale une voix.

Jeudi 4 avril

Théâtre "Fat" Théâtre de l'Ephémère

20h00 Espace Clair de Lune à Ernée

C’est l’histoire d’un super héros qui, dans son enfance, était celui qu’on reléguait au fond de la classe : Fat, le gros, le gras, le mauvais en sport !

Un jour, un traitement hormonal mal dosé l’a transformé en fort, la graisse s’est muée en muscle et Fat est devenu super-héros !

Et il s’est mis à terroriser les bandits et les méchants. Le monde l’a admiré, la presse a magnifié ses actions, les enfants ont rêvé de l’imiter.

Mais Fat est devenu vieux, et dans la vieillesse, il retrouve les fragilités et les complexes qu’il avait si soigneusement dissimulés, il y retrouve peut-être aussi une part d’humanité.

Théâtre "Attifa de Yambolé" La Soi-Disante Cie

20h30 Théâtre municipal de Mayenne

Sous prétexte de nous présenter un conte africain, écrit suite à leur retour d’un voyage au Sénégal, et traduit en langue des signes, deux collègues bibliothécaires, l’une sourde, l’autre entendante, nous livrent leur vision de l’Afrique, truffée de préjugés et de racisme inconscient. Un ethnocentrisme renforcé par les décalages qui existent bien souvent dans les rapports entre sourds et entendants.

Spectacle en duo bilingue français / langue des signes (LSF).

Théâtre et cuisine "Banquet Shakespeare" Théâtre des Créscite

20h30 Salle Hervieu à Olivet

Festoyer avec des recettes de l’époque élisabéthaine tout en écoutant des textes de William Shakespeare ? Voici la formule inédite que propose le Théâtre des Créscite. Un banquet insolite et réjouissant en perspective !

Au programme de cette soirée atypique : mises en bouche lors de l’apéritif, scènes extraites de plusieurs pièces déclamées de table en table durant le menu principal et partitions chantées façon cabaret en guise de clôture de ce banquet lectures. Et les recettes Shakespeariennes du menu de ce banquet lectures qui vous raviront les papilles !

Vendredi 5 avril

Tartine concert "Aldo Da Solo + Maen + Dezel + Adone" Chanson française / pop/ rock

19h30 Salle polyvalente de Villaines la Juhel

Deuxième édition du "Tartine Concert" organisé par l'APE du groupe scolaire Henri Schmitt de Villaines-La-Juhel.

4 groupes de musique dont 2 finalistes aux émergences 2019, des tartines de produits locaux, tout est réuni pour passer une soirée musicale et conviviale

Théâtre "Macbeth Fatum" Théâtre des Créscite

20h30 Les 3 Chênes à Loiron-Ruillé

Cinq comédiens tentent de raconter Macbeth, cette pièce réputée inmontable sous peine de malédiction, d’accidents et autres mésaventures !

Les comédiens se retrouvent sur le plateau, le metteur en scène a disparu, les techniciens sont partis, le décor a été volé, les costumes sont brûlés. Accrochés à leur rêve, ils jouent la pièce envers et contre tout. Ainsi, se trament devant nous deux histoires, celle des comédiens et celle de Macbeth et Lady Macbeth. Les uns tentent de s’approprier l’œuvre de Shakespeare, les autres convoitent le pouvoir…

Concert "Ecoute le paradis" Duo acoustique / chanson à texte

20h30 Le Café du Garage à Olivet

Mickaël Jehanno et Moona Gay présentent un duo acoustique... Ça parle d’amour, de travail, de révolte et de bistrot dans un répertoire composé de titres originaux écrits pour le duo et de reprises d’auteurs actuels tels que Yves Jamait, Loic Lantoine, Juliette, Christian Paccoud...

Théâtre et marionnettes "White dog" Cie Les Anges au plafond

20h30 Salle des fêtes de Quelaines Saint Gault

Dans le contexte politique brûlant de l’Amérique des années 1960, en pleine lutte pour l’égalité des droits civiques, Romain Gary et son épouse Jean Seberg recueillent un chien abandonné, Batka, et s’y attachent. Mais l’animal, d’apparence si douce et affectueuse, laisse apparaître les signes d’une extrême sauvagerie : un basculement total du familier.

“Mais qu’est-ce qu’il a ce chien ?” Contre l’avis de tous, l’écrivain Gary veut croire à une rééducation possible de la bête.

Samedi 6 avril

Sortie nature "Biodiversité sur une ferme paysan de nature"

9h00 à Châtelain

Quentin VANVERDEGHEN produit du lait en agriculture biologique en autonomie, sa ferme accueille une diversité d’espèces à découvrir (chauves-souris, oiseaux…).

Sur réservation au 06 20 31 87 12

Atelier sciences et techniques "Mission Mars" pour les 10-12 ans

14h00 CCSTI Musée des Sciences à Laval

Mars

Mission Mars animé par les étudiants de l'ESIEA

Le rover Curiosity, envoyé en 2012 en mission d'exploration à la surface de la planète Mars, est récemment tombé en panne. Pour le réparer, la NASA envisage d'envoyer un autre robot qui pourra lui apporter le matériel nécessaire à sa remise en route. Venez construire ce robot et le programmer afin de relancer les explorations sur Mars au plus vite !

Comédie musicale "Jules Verne et les maîtres du temps" Asso. Les Frog's

20h30 Salle polyvalente de Mayenne

Après plusieurs comédies musicales à son actif, l’association Les Frog’s (qui rassemble chanteurs adultes et enfants amateurs) va vous raconter l’incroyable aventure de Jules Verne et le maître du temps !

Avec la participation de 37 chanteurs dont 25 enfants, les 45 musiciens de l’harmonie d’Andouillé et une classe de danse du Conservatoire.

Théâtre "Scènes de chasse en Bavière" APEL des Planches

20h30 Salle St Exupéry de Cossé le Vivien

La pièce se déroule dans le petit village de Reinold, en Bavière en 1947. La guerre vient tout juste de se terminer, la vie est difficile, la nourriture est rationnée, des hommes ne sont pas revenus et les démons du nazisme n’ont pas tous disparu. Chacun essaie de reprendre le cours de son existence, chaotique, perturbée, bouleversée.

Théâtre " Queue du bonheur" Entr'âme en scène

20h30 Salle des fêtes d'Entrammes

Nous sommes déjà tous allés dans un bureau de poste et nous avons eu l’impression de perdre notre temps. Eh bien cette pièce va vous faire oublier vos préjugés négatifs. Ce n’est pas qu’on slogan: «Ça bouge avec la poste !».

Dimanche 7 avril

7ème bourses toutes collections

9h00 Hall d'exposition de la salle polyvalente de Mayenne

"Bal des enfants" La Cie d'Aviau

15h00 Espace enfance au Bourgneuf la Fôret

Venez participer à un moment de détente et de partage entre parents et enfants, autour des danses traditionnelles collectées en Mayenne. Amenez vos petits-enfants, grands parents, amis, chiens et chats pour la plus grande des quadrettes... Et en avant-deux ! Ouvert aux enfants de 3 à 103 ans. Ados bienvenus.