L'agenda des sorties du lundi 10 au dimanche 16 décembre 2018

Mardi 11 décembre

Danse cirque "La cosa" Claudio Stellato

20h30 Théâtre des Ursulines à Château Gontier

Envahi par les morceaux de bois entassés, le plateau accueille aussi des architectures plus complexes d’où émergent, ici une main, là un pied… L’installation est énigmatique, fragile, à un souffle de s’écrouler. Les hommes donnent l’impression d’avoir été largués au beau milieu d’une nature sauvage totalement en décalage avec leur univers. Puis l’action prend le pas, les interprètes déplacent les rondins, démolissent pour mieux reconstruire. C’est une expérience qui met en jeu toutes les facettes des relations humaines. Compétition, solidarité, performance, mise en danger, paris intrépides, les combinaisons sont inépuisables. Les corps sont mis à rude épreuve mais l’humour est omniprésent et accompagne la folie poétique des artistes.

Jeudi 13 décembre

Théâtre "On ne badine pas avec l'amour" Cie Fièvre

20h30 Théâtre de Laval

La vingtaine à peine entamée, Camille et Perdican se retrouvent après dix ans de séparation. Déjà, leur entourage projette de les marier! Or, les retrouvailles se révèlent plutôt amères: étreints tous deux par leur vanité, ils usent de stratagèmes pour ne pas embrasser leurs sentiments et faire souffrir l’être aimé... Car ces jeunes âmes en quête d’absolu ne seraient elles pas déjà rattrapées et abîmées par les triviales réalités du monde et de l’âge adulte ?

Vendredi 14 décembre

Théâtre, marionnette "Ploc" Théâtre pour 2 Mains

20h00 espace Clair de Lune à Ernée

Ploc

C’est l’histoire de l’eau qui monte, qui monte. De la glace qui fond et de l’eau qui envahit et redessine le monde et ses habitants, lentement, sûrement, poétiquement, politiquement. La vie est sortie des océans, elle y retourne. Voguera, voguera pas. Pas le choix. Face à sa toute-puissance, il y a un héros, simple, qui habite une petite maison sur une colline. Un matin, l’eau arrive jusqu’à sa porte, et c’est là que tout commence.

Samedi 15 décembre

Théâtre "Moi et François Mitterrand" Théâtre du Gymnase Bernardines

20h30 Théâtre municipal de Mayenne

Hervé, homme simple, écrit au président de la République. Nous sommes en 1983, le secrétariat de François Mitterrand lui répond, et cela ressemble à une lettre-type : « Vos remarques seront prises en considération... » Pour Hervé, une amitié nait, une correspondance débute. À l’Élysée, il raconte sa séparation d’avec Madeleine, ses vacances à Charleville-Mézières, il prodigue ses conseils.

Dimanche 16 novembre

Ciné-concert "Roger est à bout de souffle" Cie Jamais 203

15h00 Atelier des arts vivants

Roger Toulemonde met en image ses rêves et ses obsessions nées, comme il aime à le dire, d’une cinéphilie boulimique et d’une lecture assidue des « Cahiers du Cinéma ». Le film étant muet, Roger et Brian font donc les dialogues, les bruitages, les commentaires et la musique en direct, avec les moyens du bord et en toute simplicité. La magie du doublage est enfin révélée au public.

Les marchés de Noël

Jeudi 13 novembre

Laval : 14h00-22h00 Square de Boston

Vendredi 14 novembre

Laval : 11h00-23h00 Square de Boston Château Gontier : 16h00-21h00 école Jean Guéhéno Belgeard : 18h00-22h00 salle des fêtes L'Huisserie : 17h00 place du Maine Saint Denis du Maine : 18h00-22h00 place de l'église Montflours : Noël au Marché Chantrigné : Salle communale

Samedi 15 novembre

Laval : 10h00-24h00 Square de Boston Saint Denis du Maine : 16h00-22h00 place de l'église Louvigné : 17h30 place de l'église

Dimanche 16 novembre