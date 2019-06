L'agenda des sorties du lundi 10 juin au dimanche 16 juin 2019

Des idées de sorties

Lundi 10 juin

Jeu – « Sauvez le roi ! »

11h/17h Château de Sainte-Suzanne

Baron de Sainte-Suzanne, Guillaume Fouquet de la Varenne doit accueillir son ami Henri IV alors que des rumeurs d’attentat sur la personne du roi se multiplient. Votre mission : collaborer entre joueurs pour éviter l’assassinat du roi de France lors de son séjour au logis de Sainte-Suzanne.

Rendez-vous aux Jardins des Renaudies

14h/18h Jardins des Renaudies à Colombiers-du-Plessis

Dans le cadre de la journée nationale des «Rendez-vous aux Jardins», Les Jardins des Renaudies accueillent le Club de Bonsaïs du Coglais. A cette occasion, vous découvrirez l'art d'entretenir un bonsaï avec de précieux conseils. Exposition et ateliers création sont également prévus au programme.

Mardi 11 juin

Cirque Métropole

18h30 Stade de Football de Coudray

Rythmé par les pitreries d'un clown extravagant, le spectacle se compose de plusieurs numéros de jonglage, d'équilibre, de contorsion et de magie exécutés par des artistes internationaux. Ce spectacle varié, de qualité, coloré sera fort en émotion et interactif avec le public.

Mercredi 12 juin

Salon des éditeurs du primaire

10h/18h Atelier Canopé de Laval

L'Atelier Canopé 53 vous invite à la rencontre des éditeurs éducatifs et des partenaires de la communautés éducatives pour découvrir leurs nouveautés et best-sellers. Venez rencontrer une dizaine d'éditeurs scolaires et éducatifs, échanger avec les partenaires de l'école, découvrir de nouvelles pratiques de classes et des outils permettant de les mettre en œuvre.

Spectacle musical « Mouchka »

16h Médiathèque St-Nicolas à Laval

Jasmine et Raymonde se racontent leur quotidien, même si elles savent qu’elles ne pourront jamais se rencontrer. L’une découvre le monde, l’autre l’a quitté prématurément.

Jeudi 13 juin

Rencontre du Film Archéologique #3

Projection sur 6 sites de la mayenne (voir http://www.atmospheres53.org/ et http://journees-archeologie.fr/ )

En 2019, pour sa 3e édition, ce sont près d’une dizaine de courts, moyens et longs métrages qui seront diffusés du jeudi 13 au dimanche 16 juin, au musée du Château de Mayenne, au Château de Sainte-Suzanne, au musée de Jublains, au cinéma Yves Robert à Évron, au Vox à Mayenne et au Majestic à Montsûrs.

Journée plat et obstacle

12h Hippodrome de Craon

Une journée PMU premium dédiée aux galopeurs : plat, steeple-chase et cross. Lors de cette journée, les écoles de Craon (Saint Joseph, le Prieuré et la MFR de l’hippodrome) seront présentes avec plus de 250 élèves. La Société des courses de Craon s’est rapprochée des écoles afin de montrer l’importance de nos courses au niveau national.

Vendredi 14 juin

Changé fête la musique

18h30 Parc des Ondines à Changé

Avec Fawkes, Grand Hôtel, les Zazous, Captain Stambolov, Wicked et le groupe chorégraphique du CRD Laval Agglo.

Contes de la Martinique « Emerveilles »

20h École Galerie de Fontaine Daniel

Contes merveilleux traduits par Patrick Chamoiseau, avec Mireille Perrier, Frédéric Reynier au piano.

La faune locale et les techniques de photographie

20h30 Refuge de l’Arche à Saint-Fort

A partir des photographies de l’exposition «Généreuse Nature», Paul Veillon vous fait partager sa passion pour les animaux de la faune locale et les techniques de photographie utilisées en affût. Il s’attarde, en projetant un diaporama, sur plusieurs espèces pour aider le public à mieux connaitre les animaux qui nous entourent au quotidien.

Samedi 15 juin

Journées Nationales de l'Archéologie

Pour la 10e année, l’Inrap met en place des journées spécifiques dans différents sites et musées de tout le territoire. Elles ont désormais lieu tous les 3e weekends du mois de juin.

Le Musée archéologique départemental de Jublains, le Château de Sainte-Suzanne et le Musée du Château de Mayenne s’associent avec Atmosphères 53 pour proposer des visites spécifiques, une exposition, des ateliers, des projections cinématographiques, des animations jeune public... en lien avec l’archéologie.

Les 24 heures de la Bille #30

09h/00h Courbeveille

La course des 24 heures de la bille se joue sur une piste de sable de 90 mètres à obstacles qui évolue tous les ans. La quarantaine d’équipes est composée de 3 joueurs déguisés.

Le samedi matin de la course débute par les essais qui détermineront la grille de départ qui a lieu à 14h le même jour. Les 24 heures de la bille se déroulent sur 10 manches de 2 heures chacune, pour une arrivée le dimanche à 17h. Une voiture miniature permet de matérialiser le positionnement de la bille entre deux passages.

Rendez-vous au Jardin

14h/21h Jardin de la Perrine à Laval

À l’occasion de la manifestation nationale «Rendez-vous aux jardins», la ville de Laval vous invite au jardin de la Perrine et vous propose des moments de détente, de découverte et d'émerveillement autour de nombreuses animations, ateliers, spectacles, conseils, visites guidées et animations musicales…

Back Home Festival #2

18h La Baconnière

Le 15 juin prochain, le Back Home Festival a prévu d’atterrir à La Baconnière pour sa deuxième édition ! Cette année, le soleil laissera place aux étoiles et à tous les petits cosmonautes que vous êtes pour vous déhancher au BHF ! Au programme : décollage dès l’après-midi, décoration de l’espace et sonorités envoûtantes qui vous transporteront sur une autre planète !

Dimanche 16 juin

La Vélo Agglo Rétro #5

9h30 Office du tourisme du pays de Laval

Retrouvez-vous 50 ans en arrière le temps d’une journée 100% vintage !

Pour sa 5e édition, la Vélo Agglo Rétro propose une journée alliant le musette et l'élégance, sur les routes de campagne du Pays de Laval. Une balade bucolique de 40 km, ponctuée de coups de pédales, d'accordéon, de guinche et de partages... Affûtez vos mollets, c’est parti !

Un Singe en Eté #5 : Les siestes musicales

15h/19h Le Grand Nord à Mayenne

Un singe en été débutera cette cinquième saison estivale, dimanche 16 juin 2019 au Grand Nord, avec les Siestes Musicales. À l’image d'un Singe en Été, cette entrée en matière fait la part belle aux découvertes ainsi qu’à la diversité des styles et formats. Cette année est expérimenté sur les Siestes un mélange d’esthétiques, combinant musique électronique et musique classique, musique du monde et électro transe.

Cendrillon dans les jardins

21h Manoir de Favry à Préaux

Dans cette réécriture du célèbre conte, Camille de la Guillonnière met en scène une Cendrillon des temps modernes. Cette lumineuse réinvention du mythe de Cendrillon nous questionne avec délicatesse et poésie sur la mort, la vérité et évidemment l’amour.

