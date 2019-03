L'agenda des sorties du lundi 11 au dimanche 17 mars 2019

Des idées de sorties

Mardi 12 mars

Conférence "D'Imola à Imola : mon histoire d'une rivalité" Jacques Morin

18h30 Le Garage avenue de la Gare à Laval

Imola - ®Jacques Morin

À la charnière des années 80 et 90, le duel Prost / Senna a largement dépassé en notoriété le cercle des amateurs de Formule 1. Grand passionné, Jacques Morin retrace son histoire de cette rivalité.

Théâtre "Intra Muros" Théâtre La Pépinière

20h30 Théâtre de Laval

Richard, un metteur en scène sur le retour, vient animer un atelier théâtre dans une centrale pénitentiaire. Problème : seuls deux détenus répondent à l'appel. Richard décide tout de même de donner son cours, secondé par une jeune assistante sociale et une actrice qui est aussi son ex-femme. Le début d'une introspection imprévue pour les cinq personnages...

Conférence "La carpe et le lapin" Alain Michard / Louma

21h00 Plateau des Ursulines à Château-Gontier

. - ®Frac Bretagne

Cours sauvages de l’Histoire de l’art indompté. Chaque artiste porte en lui une histoire intime de l’art. Les artistes qui peuplent l’histoire d’Alain Michard sont pour une large part des irréductibles, des marginaux, des indomptables.

Mercredi 13 mars

Forum « Les filles, osez l'entrepreneuriat en Mayenne »

A la CCI à Laval

A destination des collégiens, lycéens et étudiants, par le Réseau entreprendre, la CCI, Initiative Mayenne, la CMA, Bouge ta boîte et 100 000 entrepreneurs : des mini-tables rondes seront proposées autour de l'entreprenariat dans les secteurs du service, de l'industrie, des start up et de l'artisanat.

"Conférence de choses " 2B Company

20h30 Théâtre des Ursulines à Château Gontier

. - ®Lucas Seitenfus

Conférence de choses se présente comme une digression sans fin. C’est une déambulation idiote à travers les champs du savoir humain - une manière ludique de célébrer le prodige de l’existence.Pour profiter pleinement de la proposition, l’étonnement est de rigueur. Il faut « une sorte de fraîcheur devant la vastitude du savoir », souligne François Gremaud qui est à l’origine du projet. Le processus d’écriture a consisté, en partant d’un sujet donné, à suivre sur Wikipédia une série d’hyperliens. Les rebonds aléatoires que cela provoque révèlent assez vite les vastes étendues que recouvre le savoir encyclopédique participatif contemporain et illustrent quelques-uns des improbables chemins qui le traversent.

Jeudi 14 mars

Projection débat autour du documentaire "RGB "de Betsy West et Julie Cohen

18h Cinéville de Laval

Sur la vie et la carrière de Ruth Bader Ginsburg (RGB), juge à la Cour suprême des Etats-Unis qui, à 85 ans, lutte toujours pour les droits des femmes et l'égalité. Organisé par l’association Femmes solidaires 53.

Conférence "Animal Mimesis" Violaine Lochu

18h30 Cinéma le Rex à Château Gontier

Violaine Lochu - ® Luc Pelletier

Invitée par Le Centre National d’Études Spatiales en mars 2018, Violaine Lochu s’est intéressée à ses importantes archives : photographies, relevés, plans de machines, notes techniques, cartes du ciel… Des motifs extraits de ce corpus ont servi de matériaux à la création d’une performance où l’interprétation vocale et l’action filmée entrent en résonance et en dialogue. Les documents y sont réactivés par la voix et manipulés en direct. À travers ce dispositif, il s’agit, par des rapprochements formels inattendus, de «faire entendre» l’espace.

Théâtre conférence "Un faible degré d'originalité" Antoine Defoort

21h00 Théâtre des Ursulines à Château Gontier

Antoine Defoort - ®Simon Gosselin

C’est une conférence : une heure vingt pour retracer la rocambolesque histoire des droits d’auteurs du XVe siècle à nos jours. C'est aussi un spectacle...

Denis Diderot viendra en personne nous expliquer le contexte du siècle des lumières, on ouïra l’incroyable saga de la succession de Maurice Ravel et on évoquera le concept de « rivalité des ressources » en distribuant des Pépito®. C’est un spectacle : il y aura des blagues et des effets de manche pour rendre le sujet digeste, des stratagèmes scéniques dont le ratio simplicité / efficacité a été soigneusement éprouvé. On fera une maquette des droits d’auteur avec des boîtes en carton, il y aura un petit dessin animé adapté pour feuilles A3 et on poussera la chansonnette pour mettre en lumière ce qui est vraiment terrible dans l’histoire des Parapluies de Cherbourg.

Vendredi 15 mars

Marionnette "Meet Fred" Hijinx Théâtre / Blind Summit

20h30 Théâtre de Laval

Fred est une marionnette en tissu qui lutte au quotidien contre les préjugés. Fred voudrait devenir un garçon normal, trouver un job et rencontrer une fille... jusqu'au jour où il perd son allocation de vie de marionnette. Comment va-t-il payer ses marionnettistes ?

concert "Arthur H"

20h30 Salle des fêtes d'Evron

Après un long voyage autour du monde avec sa compagne, Arthur H revient nous parler d’amour. Sous forme de poème, de fable ou d’historiette, ses chansons racontent des histoires.

Son dernier album « Amour chien fou » fait entendre des chansons contées, tout en douceur jazzie, puis dans un deuxième temps nous invite à entrer en tempo dans la danse.

Avec Arthur H, nous passons de la lune au carnaval. Sa voix rauque et écorchée nous transporte avec subtilité dans un monde délicat, pour se poursuivre en grande fête et feu d’artifice.

Conférence "La vie sexuelle des orchidées" Sofia Teillet

21h00 Théâtre des Ursulines à Chateau Gontier

. - ®Marion Le Guerroué

Sofia Teillet s'intéresse à la « sexualité végétale » car c'est en fait une façon détournée de parler d’amour... "Le végétal contient le paradoxe suivant : celui d’être enraciné, tandis que la nature réclame forcément un déplacement vers l’autre sexe, pour une reproduction nécessaire à toute espèce. Et c’est ce qui le contraint à trouver toutes sortes de stratagèmes et arrangements pour « rencontrer l’autre ».

Dimanche 17 mars

Pages choisies "Brassens" par Jean Pierre Auget

16h00 Bibliothèque Albert Legendre de Laval

"J'ai rendez-vous avec vous" pour évoquer sa bonne et sa "mauvaise réputation", faire résonner "les trompettes de sa renommée". Georges Brassens nous ouvre les portes de la poésie, utilisant comme support cet art, dit mineur "la chanson". Il nous présente les grands de la poésie française sans vergogne mais avec respect. Ses créations nous séduisent dans leur apparence simpliste, provocatrice mais combien humaniste.