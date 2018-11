Des idées de sorties

Mardi 13 novembre

Arts du cirque "Déluge" Cie sans gravité

14h00 Salle polyvalente de Mayenne

Déluge est un spectacle poétique et burlesque qui invite les spectateurs de toutes générations à s’interroger sur leur rapport au quotidien, où sourire et positiver est peut-être la meilleure issue ? Quand la situation est désespérée, ce personnage drôle et décalé s’accroche à sa survie comme à la prunelle de ses balles. Même si du jour au lendemain, tout s’envolait, il s’en arrangerait ! Comme il s’adapte à la porte qui grince, au disjoncteur qui saute, à vivre coûte que coûte, à faire abstraction de la pollution ou du réchauffement climatique...

Théâtre "Le fils" Cie L'unijambiste

20h30 Théâtre de Laval

Ce texte engagé, sublimement interprété par Emmanuelle Hiron – à la fois personnage et narratrice de l’histoire –, fait part d’un glissement idéologique. Celui d’une femme d’aujourd’hui, issue de la petite-bourgeoisie provinciale, qui au fil de rencontres et de circonstances familiales, en vient à embrasser un militantisme passionné.

Mercredi 14 novembre

Théâtre danse jeune public "Racine" Cie Gazibut

9h30 et 11h00 Salle Les Ondines à Changé

Cie Gazibut

Elle et lui. Ils n’ont pas encore de noms. Lui parle avec son corps, d’abord. Elle avec ses mots, avec son chant. Ils sont entourés de racines. Petit à petit, leur monde s’éclaire d’ombres et de petites touches de lumières. Ils découvrent une graine… une graine qui chuchote à l’oreille des plantes, une graine de vie qui donne la force de sortir pour voir enfin naître le jour.

Vendredi 16 novembre

Théâtre "ça sent le sapin" Villaines en Scène

20h30 Salle des Guillardières de Villaines la Juhel

Mado, veuve retraitée de 65 ans environ, est accompagnée par ses enfants dans une maison de repos pour une convalescence après une alerte cardiaque. Elle doit partager sa chambre avec une veille dame qui lui réserve un accueil des plus frileux. Malgré tout elle va rapidement prendre goût à la vie conviviale des Chênes Blancs, avec la complicité de quelques unes de ses compagnes d'infortune. Quant à ses enfants, étaient-ils animés de si bonnes intentions en la plaçant aux Chênes Blancs ?

Humour "Sur Rendez-vous" Chris Esquerre

20h30 Théâtre de Laval

Ne comptez pas sur lui pour enchaîner les vannes au kilomètre sur la vie de tous les jours, façon stand-up paresseux et convenu. Non, Chris Esquerre, c’est une écriture plus fine, plus décalée, à la fois pince-sans-rire et délicieusement absurde.

Théâtre "Dancefloor memories" Théâtre de l'Ephémère

20h30 Pôle culturel des Coëvrons à Evron

Une histoire d'amour d'un trio amoureux du troisième âge, où l'on parle de délitement, de la mémoire qui flanche, mais surtout des indestructibles élans amoureux pour ouvrir une fenêtre réjouissante sur une de nos peurs les plus tenaces : celle de notre propre fin.

Chanson "La princesse et le dictateur" Ben Mazué

20h30 Théâtre des Ursulines à Château Gontier

Des textes ciselés, poétiques et généreux posés sur des musiques mêlant jazz, soul et hip hop… Ben Mazué aurait pu être médecin mais c’est finalement la chanson qui l’a rattrapé. Pour notre plus grand plaisir car ses chansons font un bien fou !

Samedi 17 novembre

Salon européen du jouet de collection

10h00 Salle polyvalente de Laval

Danse / Récit "Jean, solo pour un monument aux morts" Les échappées Belles

11h00 Place de l'église de Port Brillet

Ce solo dansé est un bel hommage à un père et à tous ces "morts pour la France", ces "Jean" de Jaurès aux plus anonymes ...

Dimanche 18 novembre

Sortie nature "atelier feu"

9h00 C.I.N du bois de l'Huisserie à Laval

Après un circuit à la découverte du bois, exercez-vous à faire du feu sans briquet ni allumettes.

Réservation 02.53.74.11.50

Salon européen du jouet de collection

10h00 Salle polyvalente de Laval

Marché de Noël

10h30 salle polyvalente de Javron les Chapelles

Organisé par l'EHPAD et l'association Nordmay'âge

Concert jeune public "Pierre et le loup, le Carnaval des animaux" racontés pas Smaïn

Café-concert "Petites histoire & grandes chansons"

15h00 Salle des fêtes de Cuillé

Petites histoires & grandes chansons

16 saynètes jouées et chantées par "le Choeur de la Cité" Saintes -Suzanne et Chammes

16h00 salles Les Angenoises à Bonchamp

Ces 2 contes sont interprétés par 10 musiciens professionnels venus de toute la France et un narrateur prestigieux, le célèbre humoriste : SMAIN, acteur, conteur à l’immense générosité, sensibilisé à la cause, qui a accompagné avec ces deux oeuvres les plus grands orchestres symphoniques, dont l’orchestre de Suisse Romande, l’orchestre Philarmonique de Radio-France.