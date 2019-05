L'agenda des sorties du lundi 13 au dimanche 19 mai 2019

Des idées de sorties

Mardi 14 Mai

Déjeuner médiéval : rencontre fort contemporaine

12h15 Musée du Château à Mayenne

Dans le cadre de la préparation de l’exposition temporaire "Fort contemporain", nous vous convions à une rencontre avec un artiste participant à ce projet pour aborder le processus de création et les liens entre le château et l’art contemporain.

Réservation au 0243001717

http://museeduchateaudemayenne.fr

« Tout brûle, so what ? » Théâtre du Fracas

20h30 Théâtre de Laval

© Pauline Le Goff

Dans cette famille, le père, à l’amour intrusif et ambivalent, se vante d’être prêt à se sacrifier pour ses enfants et s’impose comme leur guide, leur prêtre, leur banquier ou encore leur thérapeute. Pour demeurer l’épicentre familial, il ira jusqu’à tout brûler. Sur les ruines et la cendre, il les invite chacun à répondre à cette question : tout brûle, et après ?

www.theatredufracas.com

Chanson « Zimbe »

20h30 Les Ondines à Changé

Rencontre inédite du chant choral, du jazz et des chansons traditionnelles africaines.

Avec la participation des chorales adultes d’Argentré, du chœur junior de Laval, de la chorale Cambia Canto de Changé, des ateliers vocaux de Louverné et des chœurs d’enfants et ados de Bonchamp.

http://crd.agglo-laval.fr

Mercredi 15 Mai

Printemps bio : Portes ouvertes des 8 Scaroles

14/22h La Naillère à Argentré

Ateliers maraîchage, porc et bovin allaitant, jeux enfants et grands concert, animations et repas en soirée, buvette.

http://www.civambio53.fr/

Danse contemporaine « Montagne » Groupe Noces

16h00 Théatre des Ursulines à Château-Gontier

C’est l’histoire de la rencontre imprévue d’un ours de la forêt et d’une biche de la ville qui se transforme en histoire d’amitié entre deux êtres profondément différents.

Une petite biche, gracieuse et intrépide se retrouve séparée de sa horde à cause de son étourderie et de son bavardage incessant. Elle se retrouve seule, au milieu de la forêt et va croiser la route d’un autre animal des plus solitaires. Il s’agit d’un ours, rude et grand comme une montagne. Bien qu’il ne soit pas bavard et peu habitué à avoir de la compagnie, il va protéger la biche et l’aider à retrouver sa famille.

www.cc-lernee.fr

Jeudi 16 mai

« Les Grand Fourneaux » Cie Max et Maurice

19h30 Saint-Denis-De-Gastines sur le parking de la salle Georges Chrétien

Bienvenue dans un restaurant aux allures de guinguette où les serveurs sont aussi les artistes. Le public est à peine installé aux tables que la folle cadence du personnel acrobate est lancée. La Compagnie Max et Maurice présente sous son chapiteau sa nouvelle création Les Grands Fourneaux et assure un service acrobatique, burlesque, magnifiquement orchestré : danse de soupières, distribution des plats à gratin entre les quilles qui fusent et pirouettes avec une pile d’assiettes dans chaque main.

Spectacle « Ben & Arnaud Tsamère »

20h30 Les Angenoise à Bonchamp-lès-Laval

C’est la 2ème fois que Ben et Arnaud se réunissent. Depuis septembre 2015 Michel Drucker poursuit l’aventure de ce duo pour «Vivement Dimanche Prochain». En solo, Arnaud Tsamere a fait plusieurs fois le Tour de France avec « Chose promise » et «Confidences sur pas mal de trucs plus ou moins confidentiels» et Ben avec «Eco responsable».

Nous les retrouvons ENFIN SUR SCENE en duo dans un spectacle écrit à 4 mains, les leurs.

www.213productions.fr

Vendredi 17 mai

« Oh Boy ! » Théatre du Phare

20h30 Les 3 Chênes à Loiron-Ruillé

© Christophe Raynaud de Lage

Oh Boy !, c’est l’histoire d’une fratrie, celle de Bart, que rien ne prédisposait à devoir assumer une famille tombée du ciel… Une histoire humaine simple et bouleversante, un conte moderne poignant qui a reçu le Molière Jeune public en 2010.

Musique du monde « Mantekiya »

20h30 Espace Colmont à Gorron

De la moiteur tropicale des saccades afrobeat, à la fièvre d’un jazz délirant, les rythmes hallucinés de Mantekiya traversent les continents. Emprunts de multiples influences, les accents du quartet prennent source aux confluents de l’Amazone. Là-bas, dans la jungle, les shamanes embrument l’esprit et réunit ces quatre musiciens qui, à travers leurs compositions, célèbrent la vie.

www.cc-bocagemayennais.fr

Musique « Ramona Córdova, Mode Avion »

21h Le Rade à Mayenne

Ramona Córdova / indie electro folk (US)

Le multi-instrumentiste américain est de retour en France pour présenter ses nouvelles compositions. L’autodidacte d’Arizona et son style façonné au grès de ses voyages saura vous transporter par ses compositions engagées.

Mode Avion / Minimal Techno (Mayenne)

Une musique aérienne avec des machines analogiques, un duo-mayennais à ne pas rater.

Samedi 18 mai

Fête du Jeu

13h30/19h Parvis du Château Neuf à Laval

Jeux d’adresse, de stratégie, sportifs, intellectuels, jeux-vidéo, surdimensionnés, de plateau… La fête du jeu se veut un moment familial ouvert à tous.

http://fetedujeu53.fr/

Laval Duck Race

14h Départ Square de Boston à Laval

Cette manifestation, organisée par la Table Ronde Française, consiste à lâcher 12000 canards en plastique, numérotés suivant le principe d’une tombola. Les gagnants seront les personnes dont les canards franchiront les premiers la ligne d’arrivée.

Une voiture, un bon d’achat pour un voyage, un VTT et bien d’autres lots seront à gagner sur le principe d’une tombola.

https://duckrace-laval.fr/

Croq’ les mots, marmot !

10h/19h Parc des expositions à Mayenne

La formule unique de Croq’ les mots, marmot, c’est une journée professionnelle et un salon du livre petite enfance, mais aussi de nombreux moments pour et autour du tout-petit : résidence d’artistes, auteurs-illustrateurs dans les écoles, projections, spectacles, lectures, formations pour les professionnels et les parents… sur tout le territoire de la Haute Mayenne.

https://www.croqlesmotsmarmot.org/

Concerts - Un samedi aux Bleuets

17h30/22h Jardin sensoriel du Foyer des Bleuets à Hambers

The Angelcy / Musique Bohème

Chanteur guitariste, entouré d’une belle équipe, enrichit son folkblues de couleurs lui permettant de côtoyer une véritable expressivité et la joyeuse dynamique du klezmer.

Mémé Les Watts / Musiques rétro-actuelles

Mémé Les Watts dépoussière des standards qui faisaient vibrer nos aïeux du temps de la TSF, des chansons cachées dans un coin de notre mémoire collective pour faire chanter les foules.

Nuit Européenne des Musée

19h/23h Musée d’Art de d’Histoire de Château-Gontier

Pour l’occasion, le musée invite l’artiste angevin Pierre Besson. Les œuvres exposées reflètent le travail de l’artiste en particulier ses instillations utilisant la lumière.

www.patrimoine.chateaugontier.fr

Dimanche 19 mai

Salon Zen – Bien-être

10h/18h Salle des Pléiades à Louverné

Ateliers et conférences

Festival de l’éveil culturel

10h/16h Bibliothèque / Pôle Culturel de Saint-Berthevin

Cette nouvelle édition du Festival de l’Eveil Culturel vous fera voyager et explorer de nouveaux mondes.

Organisée en partenariat avec le CRD, la médiathèque, le Relais Assistantes Maternelles, l’accueil de loisirs et le multi-accueil La Ribambelle, cette édition permettra à chaque enfant d’être acteur de divers temps forts.

Le château se prend au(x) jeu(x) #5

14h/18h Château de Sainte-Suzanne

Modules à manipuler, maquettes d’arcs à remonter, puzzles à reconstituer, détails d’architecture à observer, plateaux de jeux à partager, jeu de l’oie géant et dés en mousse à lancer… Installées dans la cour de la forteresse, plus d’une vingtaine d’activités sont proposées aux petits et grands. Des médiateurs vous accompagneront pour préciser les règles des jeux et répondre à vos questions sur l’histoire du site. Quand la cour de la forteresse se transforme en un vaste terrain de jeux !

chateaudesaintesuzanne.fr