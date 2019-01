L'agenda des sorties du lundi 14 au dimanche 20 janvier 2019

.

Mardi 15 janvier

Fiction radiophonique live "Piletta remix" collectif Wow

18h30 Pôle culturel des Coëvrons à Evron

Piletta ReMix est à la fois un spectacle et une invitation à découvrir la fabrication d’une fiction radiophonique.

Tout y est fait pour et par le son : les comédiens portent des casques, jouent avec les micros.

C’est aussi un conte initiatique, à la fois drôle et sombre racontant l’histoire de Piletta, petite fille de 9 ans qui part à la recherche d’une fleur très rare, seule antidote pouvant sauver sa grand-mère.

Théâtre musical "Les frères Choum" Odyssée Ensemble et Cie

20h00 Espace Clair de lune à Ernée

Hiver 1927 en Russie. Dans le secret de leur atelier-laboratoire, les frères Choum, improbable fratrie de musiciens-inventeurs, conçoivent des machines sonores délirantes destinées à accompagner leur petite fanfare familiale.

Mercredi 16 janvier

Danse "Tiondeposicom" Ma Cie / Marc Lacourt

18h00 Le théâtre de Laval

La danse, un jeu d'enfant ? Et le spectacle, un puzzle à construire ? C'est un peu le postulat du danseur et chorégraphe Marc Lacourt, qui aborde de façon ludique la question de la narration dans la danse. Avec très peu d'accessoires (une perruque blonde, quelques éléments bruts de décor), et une chorégraphie entre abstraction et gestes du quotidien, le danseur ouvre les portes de la fiction et fait émerger fragments de récits et figures de contes pour enfants.

Theâtre "Névrotik-Hôtel" Michel Fau

20h30 Théâtre des Ursulines à Château-Gontier sur Mayenne

Névrotik-Hotel

Vous allez assister à l’étrange histoire d’une vieille dame dévastée par la vie, seule dans une chambre d’hôtel avec vue sur mer, qui jette son dévolu sur un joli groom agaçant et lui propose un contrat tordu mais très lucratif. La Castafiore tyrannique préfère s’inventer un monde de chansons romantiques plutôt que d’affronter la réalité.