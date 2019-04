L'agenda des sorties du lundi 15 au dimanche 21 avril 2019

Des idées de sorties

Mardi 16 avril

Sortie "Que deviennent mes déchets" dès 10 ans

13h30 Centre de tri Séché environnement

Séché environnement

Pour le découvrir, visitez le centre de tri des emballages ménagers de Séché environnement. Une visite insolite, riche d'enseignements permettant de mieux comprendre les enjeux de l'économie circulaire et de découvrir les technologies développées pour optimiser le tri des emballages. Visitez également le centre de stockage des ordures ménagères.

Réservation au Centre Initiation Nature 02.53.74.11.50

Sortie nature "Le réveil du bocage" tous public

14h00 à Chailland

Le printemps a pointé le bout de son nez. Le bocage sort de son hivernage. Les talus se parent de mille couleurs, les oiseaux chantent, les premiers papillons virevoltent… Venez vivre ce moment dans un site mayennais majestueux au bord de l’Ernée. (2 km aller-retour)

Réservation 02.43.03.79.62

Jeudi 18 avril

Lecture musicale "Bib'N'Roll : La bulle sonore" Simon et P'tit Fat

10h30 Médiathèque de Bonchamp

Vous connaissez surement déjà les lectures de Simon de M’Lire et vous avez certainement pu découvrir les sélections musicales de P’tit Fat. « La Bulle Sonore » est le nom du projet autour duquel ils s’associent pour vous proposer un conte musical.

Prenez place et laissez-vous emporter par les fabulations de ces deux compères.

Amis enfants, pensez à emmener vos parents avec vous !

Sortie nature enfant dès 7 ans "La forêt et les 5 sens"

14h00 Centre Initiation Nature de Laval

Apprends à reconnaître les principaux arbres et arbustes de la forêt en utilisant tes sens. La vue est-elle indispensable ?

Réservation 02.53.74.11.50

Vendredi 19 avril

Sortie nature "Fréquence grenouilles" tous public

10h00 Centre Initiation Nature de Laval

Grenouille

La mare n'est pas juste un trou d'eau sombre et vaseux. De nombreux habitants y ont élu domicile. Venez les découvrir et apprendre à les reconnaître.

Sur réservation au 02.53.74.11.50

Concert "Bertrand Belin" Chanson française

20h30 au 6par4 à Laval

En cinq albums Bertrand Belin (qui est auteur compositeur et interprète) a défini les contours d’un univers poétique et singulier, porté par une voix grave et profonde comme une caverne de velours. Avec une diction qui détache, découpe les mots en métaphores illuminées, en ellipses de lune… Il porte sur le monde et la vie, un regard parfois détaché, distancé, mais jamais cynique. Plein d’humour et de tendresse.

Concert "Les clébards" Rock festif

20h30 Le Café du Garage à Olivet

Les Clébards, c’est du rock, des histoires de trottoirs, un univers colérique, festif et sombrement drôle. On y découvre les épopées d’une galerie de personnages aussi loufoques, attachants ou détestables les uns que les autres.

Théâtre "Cendrillon" Théâtre d'Air & Art Zygote

20h30 Théâtre de Laval

Les thèmes du conte revisité par Joël Pommerat sont l’amour, la mort et le deuil, la famille, les rapports parents-enfants, le rêve et la réalité pour tenir et affronter la vie, l’imagination, les fantasmes, la magie.

Comment naviguer entre les cendres du passé, le réel qui s’impose, la vie effervescente et une imagination débordante ? Voilà les questions que pose avec délicatesse et poésie Joël Pommerat, l’un des plus grands metteurs en scène de notre époque. Une lumineuse réinvention d’un mythe, pleine d’humour, de cruauté et d’émotion.

Samedi 20 avril

Seul en scène " Les fous ne sont plus ce qu'ils étaient" Elliot Jenicot

20h30 Les Ondines à Changé

Elliot Jenicot, pensionnaire de la Comédie-Française depuis 2011, interprète une quinzaine de textes de Raymond Devos, extraits de ses plus grands sketches. Dans une mise en scène intimiste, l’acteur de Troupe (qui paradoxalement se retrouve seul sur scène) invite le public pour un voyage dans l’imaginaire, l’absurde et le non-sens. Dans une parfaite fluidité, les mots – cocasses ou sérieux – fusent et vont résonner dans la salle pour votre plus grand plaisir.

Dimanche 21 avril

Spectacles équestres "En selle contre le cancer"

11h30 Le Genest Saint Isle

A partir de 11h30, chasse aux œufs en famille

Spectacles Equestres de Anne-Gaëlle Bertho & Mehdi Fortin à 14h et 16h30

Venez profiter d'un spectacle équestre d'exception avec l'artiste équestre internationale Anne-Gaëlle Bertho. Accompagnée de ses 5 chevaux elle vous offrira un spectacle en liberté unique. Medhi Fortin, ancien voltigeur du Puy du Fou défiera les lois de la gravité avec son cheval. Tout autour des spectacles, vous pourrez profiter d'un village d'animations, d'une restauration et d'une buvette sur place. Tous les dons seront reversés à la Ligue contre le cancer.

Chasse aux œufs

14h00 Jardins des Renaudies à Colombiers du Plessis

Jardins des Renaudies

Les enfants sont invités à rechercher des images de Pâques dans le jardin.

Les cloches font un détour par Colombiers du Plessis où elles ont prévu d’y déposer plus de 2000 œufs.

Afin que cela soit équitable pour tous les enfants, il faut déjà partir à la chasse aux images dans les Jardins avant de récupérer les chocolats. Tous les moins de 12 ans recevront leur sachet de chocolat.

Et pour les grands : Profitez-en pour visiter le parc floral que vous soyez amateur éclairé ou juste promeneur, vous trouverez de belles floraisons au détour des massifs. L'écomusée vous attend également avec sa collection de matériels anciens et la maison d'autrefois.

Chasse aux mégots organisé par l'association Zéro Déchet Laval-Mayenne

15h00 Square de Boston à Laval

Le saviez-vous ? « Moins visibles que le plastique, les mégots sont également un fléau pour l'environnement. Ces rebuts de cigarettes contiennent des métaux lourds, de la nicotine, des substances nocives qui se libèrent dans les réseaux d'assainissement des eaux. Un mégot polluera jusqu’à 500L d’eau, et mettra jusqu’à 15 ans pour se dégrader complétement ».

Nous pouvons agir et montrer l'exemple avec des comportements responsables. Alors venez nous aider à sensibiliser à l'impact de ces déchets sur notre environnement en participant à une action citoyenne dans la bonne humeur !