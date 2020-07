L'agenda des sorties du lundi 6 au dimanche 12 juillet 2020

.

Mardi 7 juillet

L'action solidaire France Bleu Mayenne de la semaine.

Vaincre la mucoviscidose. Information au 06 03 48 86 00

Isabelle Lombard, présidente des Virades de l'espoir pour le département, explique : " Un défi accessible à tous. De 7h à 19h , nous proposons de parcourir 7 km près de chez soi : course à pied, vélo, marche, trottinette ou roller afin de donner son souffle pour ceux qui en manquent". Une participation de 7 euros sera demandée pour soutenir l’association.

Cirque avec la compagnie Puéril péril, et son spectacle "Bankal".

21h dans le cloître des Ursulines à Château-Gontier. Spectacle gratuit /Réservation obligatoire au : 02 43 70 42 74

"La compagnie Puéril péril"

C'est un duo circassien sur tabourets. ils proposent un spectacle à la fois dangereux et cocasse.

Mercredi 8 juillet

Nicolas Pizy expose ses aquarelles.

11h à 18h Place Hubert II de Beaumont 53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes.

Exposition à L'Art'elier

Nicolas Pizy, un peintre aquarelliste, il a la particularité de peindre sur toile alors que l'aquarelle se pratique le plus souvent sur papier. Originaire de la Sarthe, l'Artiste expose pour la 1er fois dans la cité médiévale et sera présent ce jour.

Sortie en famille / Pêche à l'écrevisse.

14h à 16h / église 53140 Saint-Calais-du-Désert.

Pêche à l'écrevisse © Getty

Une balade en bordure de la Mayenne. Grâce aux conseils d'un moniteur, la pêche à l'écrevisse n'aura plus de secret pour vous. Réservation obligatoire au : 02 43 69 12 13

Animation dès 5 ans / Parure de coquillages.

14h / 14h45 / 15h30 / 16h15 sur réservation au 02 43 90 51 30 / Grottes de Saulges La Roche-Brault 53270.

Animation pour enfants © Getty

Votre enfant va créer un beau collier de coquillages, au menu créativité, minutie et patience. (Activité gratuite / présence des parents).

Vendredi 10 juillet

Atelier "une histoire de BD" pour les 10-12 ans.

10h à 12h et le vendredi 17 juillet (2 x 2 heures) / Mémorial des Déportés 23 rue Ambroise de Loré 53100 Mayenne.

Encadrés par l'équipe du Mémorial, les participants seront amenés à réaliser leur propre BD autour de la Seconde Guerre Mondiale et devront illustrer un fait de résistance en Mayenne. Inscription au : 02 43 08 87 35

Le Mémorial est ouvert à la visite du mardi au samedi de 14h à 18h. A découvrir en ce moment : l'exposition temporaire "Imaginer pour résister".

Concert / Rock incisif.

20h30 La Grange de l'Orbière 53260 Forcé.

Concert : Apes O'clock

Apés O'clock se fraie un chemin entre jungle et béton, imposant son univers sauvage et bestial, et fait défaillir les mécaniques les mieux huilées. Comme sortis d’un film noir, sept personnages aux allures de dandies punk viennent vous remettre les pendules à l’heure, en prenant un malin plaisir à dépeindre les vertus et travers de l’homme, et pousser votre côté humain dans ses derniers retranchements.

Samedi 11 juillet

Fête foraine / place Mendes-France à Evron.

Dimanche 12 juillet

Visite / Le Musée Alain-Gerbault.

14h à 18h Jardin de la Perrine à Laval.

Musée Alain-Gerbault

L'espace Alain-Gerbault, c'est l'occasion d'admirer de nombreux clichés du célèbre navigateur Lavallois.