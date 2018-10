Des idées de sorties

Mardi 16 octobre

Danse et musique "Minuscule" Cie La Parenthèse

20h00 Salle des loisirs de la Baconnière

Les minuscule

Trois contrebassistes, leurs instruments et deux danseurs dans un espace minuscule. Que se racontent-ils ? Ils se parlent d'amour. Le chorégraphe Christophe Garcia (Cie La parenthèse : Boléro, Lettre Pour Eléna...) revient accompagné de 3 musiciens de l'Orchestre National des Pays de la Loire, « les Bass Motives », avec une nouvelle création intimiste et légère, inspirée de correspondances et de poésies amoureuses. Des portes s'ouvrent, les poésies se dansent, instruments et personnages conversent... S'invente sous nos yeux une relation insolite entre danseurs, musiciens et espaces faisant revivre nos débuts d'histoires d'amour.

Concert jeune public "Les Polyssons"

20h00 Les Angenoises à Bonchamp

Les Polyssons, ce sont cinq frères et sœurs qui n'ont pas de "polisson" que leur nom...Nés dans une famille de musiciens professionnels, ils profitent de l'absence de leurs parents, partis en tournée avec leur groupe de rock, pour se retrouver dans la grande salle de répétition, et veiller bien plus tard qu'à l'habitude... Et ils sont loin d'être des anges!Plongés dans l'univers pop-rock de Papa et Maman Polysson, Philippe, Jean-Jacques, Jean-Marc, Steve et Patricia vont utiliser leurs talents, hérités de leurs parents, pour faire chanter et danser petits et grands.

Théâtre "Les fureurs d'Ostrowsky" Jean Michel Rabeux

20h30 Théâtres des Ursulines à Château Gontier

Le comédien Gilles Ostrowsky nous offre un hilarant délire mythologique autour de l’histoire des Atrides, une famille peu fréquentable pour laquelle meurtre et vengeance font partie du quotidien. Un joyeux bain de sang !

Mercredi 17 octobre

Danse et musique "Minuscule" Cie La Parenthèse

15h00 Salle des fêtes de Juvigné

Minuscule

Jeudi 18 octobre

Spectacle "Un amour de Music-Hall international"

15h00 Les Angenoises à Bonchamp

C’est l’histoire d’une petite fille russe Dasha dont les grands-parents ont vécu le drame militaire de la Citadelle de Brest-Livoskt en Biélorussie le 22 juin 1941. Cette forteresse se trouvant à la frontière Russo/Pologne, abritait 9000 militaires avec femmes et enfants, 4500 personnes réussirent à échapper à la 45 ème division SS, tous les autres furent fusillés. Tous les ans le 22 juin, des militaires Russes, Biélorusses, Ukrainiens et Polonais viennent commémorer cet “ Oradour sur Glane Biélorusse ”. Cette petite fille rêve de devenir danseuse comme sa mère, elle rejoint les groupes folkloriques et régionaux de son pays, puis un jour, elle décide de parcourir le monde et d’en découvrir les différents Music Hall ; elle reviendra dans son pays d’origine pour une autre histoire d’amour…Voici son voyage….

Concert "Moodoïd et Kazy Lambist"

20h30 6par4 à Laval

Changement de cap pour le groupe emmené par Pablo Padovani : à l’acclamé premier album (Le monde Möö) et ses éclats de pop onirique succède un nouvel opus tout aussi aventureux, jetant cette fois l’ancre sur des ilots funk et nu-disco. Le bien nommé Cité Champagne est un pétillant cocktail de chœurs étoilés, de claviers sucrés et de basses onctueuses. Un régal à déguster frais sous la boule à facettes !

Son récent premier album, 33 000 FT., après deux séduisants EP le confirme : le jeune producteur montpelliérain a de l’or dans les doigts, de l’or dans la voix. Sa pop solaire aux scintillements électroniques est un chatoiement qui fait jouer les prolongations à l’été, de beats célestes en boucles hédonistes. Loin d’une musique de « carte postale », on touche ici au plaisir pur des rares voluptés pop.

Vendredi 19 octobre

Humour "Bon chien chien" Thomas VDB

20h30 Théâtre des Ursulines à Château Gontier

Mal rasé, mal peigné, Thomas VDB a tout du gosse mal élevé qu’on ne peut s’empêcher de trouver attachant. Son humour fait mouche car il décortique les situations les plus absurdes de la vie et nos petits travers quotidiens. Son côté grande gueule apporte un décalage immédiat qui annule tout cynisme. Avec son nouveau spectacle, le récent quadragénaire ne lésine plus quand il s’agit de se poser les questions essentielles

Samedi 20 octobre

