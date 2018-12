L'agenda des sorties du lundi 17 au dimanche 23 décembre 2018

.

Découvrez d'autres idées de sorties avec notre partenaire

Mardi 18 décembre

Marionnette "Chambre noire" Cie Plexus polaire

20h30 Théâtre de Laval

Inspirée du roman La Faculté des rêves de Sara Stridsberg, Chambre noire nous fait vivre les dernières heures de Valerie Solanas dans un hôtel miteux de San Francisco. De l’intellectuelle américaine on retient souvent sa tentative d’assassinat sur Andy Warhol. Mais cette féministe radicale fut aussi une femme pleine d’ambivalences, fascinante par sa liberté et sa complexité

Jeudi 20 décembre

Théâtre "Cyrano" Cie de la Jeunesse aimable

20h30 Théâtre des Ursulines

Cyrano est une pièce de la démesure : onze interprètes, près de 2000 vers et cinquante personnages ! Cette adaptation nous convie à une grande fête populaire dont le rythme suit le développement de l’intrigue. Lorsque Cyrano entre en scène, c’est avec plaisir que l’on retrouve ou que l’on découvre ce héros truculent, fanfaron, bagarreur et à la fois poète. Eddie Chignara qui incarne Cyrano est tellement

impressionnant que le chef des cadets de Gascogne parviendrait aisément à nous convaincre de le suivre sur le champ de bataille. L’instant d’après, il nous émeut aux larmes quand sa pudeur cède enfin et que le masque tombe.

Vendredi 21 décembre

Théâtre musical "Imaginoires"

20h30 Théâtre du Tiroir à Laval

Cabaret en chansons et poèmes de Prévert et Kosma. Chanter Prévert, le colleur d’images, le jongleur de mots, c’est arroser le quotidien de poésie, partout, au coin des rues, au bord des lèvres, dans les nuages ... Avec Prévert, la poésie est une respiration. Il s’insurge, dénonce, sait aussi s’émouvoir devant la beauté simple du monde : un enfant, un oiseau, une fleur. Poète libre, il chante aussi bien l’amour que le désamour, le monde ouvrier comme la détresse des « sans abris ». Il révèle la lumière d’humanité qui sommeille en chacun de nous. Il chante un monde nouveau qui naitra de la révolte des petites gens. Il chante, sur des mélodies savantes et pourtant toujours populaires de son ami, le compositeur immigré Joseph Kosma

Samedi 22 décembre

Théâtre musical "Imaginoires"

20h30 Théâtre du Tiroir à Laval

Dimanche 23 décembre

Théâtre musical "Imaginoires"

16h00 Théâtre du Tiroir à Laval

Les marchés de Noël

Vendredi 21 décembre

Nuillé sur Vicoin : 18h30 place de la Mairie

Samedi 22 décembre

Le Pertre : 17h00 place de l'église

Dimanche 23 décembre