L'agenda des sorties du lundi 17 juin au dimanche 23 juin 209

Des idées de sorties...

Découvrez d'autres idées de sorties avec notre partenaires : bouger-en-mayenne.com

Lundi 17 juin

Journée trotteurs

14h Hippodrome de Craon

Tout au long de cette journée des turfistes, il y aura de nombreux tirages avec des déjeuners, des bons de jeu, des entrés aux courses et des tours de voiture suiveuse. Il sera possible de venir se restaurer sur l’hippodrome, plusieurs formules sont disponibles, soit au restaurant avec le traiteur la Cantine, réservation possible au 06 86 42 18 94, soit à la restauration rapide.

Mardi 18 juin

Le Théâtre de Laval dévoile la saison 2019-20

19h30 Théatre de Laval

http://www.letheatre.laval.fr/

Mercredi 19 juin

Le secret des libellules (sortie nature)

14h30 Maisoncelles-du-Maine

Soigneusement cachées dans la végétation, elles ont déposé quelques trésors : les exuvies. Venez nous aider à les retrouver et participer ainsi à l’inventaire des libellules de notre département.

Sur réservation à MNE (Mayenne Nature Environnement)

Barbecue de la Davière

18h La Davière - Mayenne

Organisé par Le Kiosque, l’AMAAV – association d’action auprès des gens du voyage et Les Possibles, le barbecue de la Davière est un moment festif, ouvert à tous, organisé dans un état d’esprit d’échange et de partage.

http://www.kiosque-mayenne.org/

Jeudi 20 juin

Culture et Santé – Spectacle musical

18h Théâtre municipal de Mayenne

Pour cette édition 2019, les patients du CHNM travailleront à la création d’un spectacle autour de la thématique du voyage. La forme finale sera un concert de musiques actuelles. Ils seront accompagnés par l’artiste d’origine mayennaise Woodee, producteur de musique électronique et directeur artistique du projet.

http://www.kiosque-mayenne.org/

Le Carré présente la nouvelle saison 2019-2020

20h Théâtres des Ursulines à Château-Gontier-sur-Mayenne

Venez découvrir les spectacles et les expositions que le Carré vous propose pour la saison 2019-2020 !

http://www.le-carre.org/

Vendredi 21 juin

Agri en ville

14h/01h Esplanade du Château-Neuf à Laval

Bal populaire / Marché fermier / Concerts / Karaoké.

Les Vendredis de l'été : Mad Lenoir

19h La Grange de l’Orbière a Forcé

Mad Lenoir est porté par une soif de métissage musical et la mission ancestrale qui revient aux griots : délivrer un message, parler à ses semblables du monde comme il va... S’accompagnant à la kora, au n'goni ou à la guitare, Mad Lenoir mêle avec subtilité tradition et modernité. Il puise son inspiration dans ses racines africaines, et plus particulièrement la culture musicale mandingue, qu'il associe à des influences diverses comme le jazz, l'afro-beat, le funk... créant un style qu'il a baptisé afro-fusion.

http://www.lagrangedelorbiere.fr/

Fête de la musique à Laval avec France Bleu Mayenne

19h30/23h Square de Boston à Laval

Les Polyssons – LV Crew – The Williams – Adone Ipy - BleuGras

Samedi 22 juin

Tournoi des Personnalités de la Mayenne

9h30 Laval

Le Tournoi des Personnalités de la Mayenne est un évènement convivial et de partage permettant d'accompagner une association du département grâce à la générosité des participants.

En effectuant un don minimum de 5 €, les personnalités participent de manière concrète à la vie de l'association bénéficiaire présente le jour de l'évènement.

http://https//www.helloasso.com/associations/autisme-mayenne-pour-vivre-autrement/evenements/tournoi-des-personnalites-2019

Initiation à la taille de pierre

14h/18h Château de Sainte-Suzanne

Tailleur de pierre professionnel, Dominique Dubuisson accompagne pendant deux demi-journées les stagiaires dans l’art et la manière de travailler le tuffeau. Grâce à ses conseils avisés et à la mise à disposition d’outils, les participants pourront ciseler leur bloc de pierre brut et créer un véritable motif sculpté qu’ils pourront rapporter chez eux. Une opportunité d’expérimenter de façon concrète le patrimoine !

http://www.chateaudesaintesuzanne.fr/

La Nuit Romantique

21h Office de Tourisme de Sainte-Suzanne

Une promenade d’une heure trente vers le faubourg de la rivière où alterneront pièces de musique romantique et saynètes en relation avec l’histoire du village. Le long du parcours, les maisons seront éclairées par des photophores.

Dimanche 23 juin

Peintres aux Jardins

10h/18h Jardins des Renaudies à Colombiers-du-Plessis

Les peintres amateurs et professionnels sont invités à peindre dans les jardins.

Remise de prix récompensant les plus belles créations en fin de journée.

http://www.jardinsdesrenaudies.fr/

Didon et Enée

16h Théâtre des Ursulines à Château-Gontier-sur-Mayenne

Opéra baroque de Purcell en partenariat avec le CRR de Rennes avec le Chœur et la classe de musique ancienne du conservatoire du Pays de Château-Gontier.