L'agenda des sorties du lundi 18 au dimanche 24 mars 2019

Des idées de sorties

.

Découvrez d'autres idées de sorties avec notre partenaire

Mardi 19 mars

Concert "Le cœur en tête" Pascal Mary dans le cadre du Festival A travers chants

20h30 Théâtre du rond point à Laubrières

Après « Paraît qu’c’est joli la vie », « Vivons d’un rien » et « Tout compte fait », le nouveau spectacle de Pascal Mary où il explore plus avant les thèmes qui lui sont chers : la vie sous toutes ses coutures, des plus exaltantes aux plus sombres, la quête de sens dans la détresse et l’existence humaine… Un spectacle en équilibre entre rires et larmes où il peut donner toute la mesure de sa voix, celle d’un homme libre et heureux sur scène.

Mercredi 20 mars

Conférence "Le régime de Vichy"

14h30 et 19h30 Espace Grimaldi à Mayenne

Pour la 4e année consécutive, l'Association pour le Mémorial de la Déportation propose un cycle de conférences thématique. En 2019, Marie-Claude Tourtelier, vice-présidente de l’association et professeure agrégée d’histoire-géographie, animera trois conférences autour du thème « du régime de Vichy».

La mémoire de Vichy : un passé qui ne passe toujours pas ?

L’histoire de Vichy dans la mémoire collective française : de l’oubli au syndrome.

Conte musical "Echoes" dans le cadre du Festival Monte dans l'bus

17h00 Salle des Ondines à Changé

Echoes est un conte musical onirique, expérimental et coloré (un voyage initiatique) porté par Ladylike Lily. Elle y invite le spectateur à s’immerger dans un monde imaginaire porté par les mélodies aériennes et électroniques qu’elle compose depuis son petit laboratoire sonore (voix, guitares, machines, boîtes à rythmes, éléments de batterie, claviers et pédales de boucles). Un écran accueille des scénettes visuelles où les images tout à tour abstraites ou narratives s’animent.

Funk & Hip Hop "Smile City" Soul Béton dans le cadre du festival "Monte dans l'bus"

15h00 Pôle culturel de St Berthevin

Après le succès de Panique au Bois Béton, le duo Soul Béton revient avec Smile City pour nous faire « groover » avec une nouvelle histoire écrite par Achille Grimaud. Un conte qui révèle l’importance des rêves et du libre arbitre. Cette fois-ci, nous suivons l’enquête des agents Soul et Bronksy dans Smile City, la ville où le rêve est interdit. Ils partent à la recherche du « Dreaminel », pour capturer ce personnage qui incite les habitants à rêver. Petit à petit, nos deux inspecteurs vont être amenés à changer leur regard sur ce monde ultra-contrôlé. Au fil de cette intrigue, le public assiste à un vrai concert de musiques urbaines avec des compositions empruntant notamment au funk des années 70.

Conte sieste éléctro-acoustique #6 : [DO]

17h00 salle Les Angenoises à Bonchamp

Vendège est un projet musical porté par Thibault Marchal. Au travers d’une musique bricolée de longues plages électroniques minimalistes enrichies de nombreux instruments et textures acoustiques, il nous conte ses mondes imaginaires de poche, où l’histoire d’hier et celle d’aujourd’hui se télescopent subtilement, évoquant indirectement son regard de jeune adulte sur sa propre enfance.

Jeudi 21 mars

Théâtre "Dans la peau de Cyrano" Cie qui va piano

20h30 Théâtre municipal de Mayenne

Héros malgré lui, Colin est le personnage principal de l’histoire. Son parcours personnel fait de lui un être cabossé et en recherche d’identité à qui l’on impose de faire du théâtre. Malgré sa réticence, et guidé par son professeur, c’est pourtant là qu’il va trouver un moyen de s’en sortir. Le personnage de Cyrano lui apparaît comme une révélation car Colin se découvre des similitudes avec lui. Le fait d’entrer dans sa peau permettra à Colin de s’accepter et se libérer de lui-même.

Danse "People what people?" Cie Vilcanota

20h30 Théâtre des Ursulines à Château Gontier

Dans un univers où la seule mécanique visible est celle des corps, les sept danseurs, poussés dans leurs retranchements par une indéfectible pulsation, sont bousculés aux confins de transes collectives et de danses rituelles joyeuses. Ensemble, ils forment un groupe compact dont la géographie intérieure n’a de cesse de se décomposer pour se reformer l’instant d’après. Construite comme une partition musicale, la pièce résonne plus qu’elle ne raisonne. Faite par des personnes qui nous ressemblent, qui rient, s’aiment, s’affrontent et se réconcilient, elle condense la vitalité d’une humanité multiple et complexe.

Théâtre "Le Misanthrope" Cie Viva

20h30 Salle polyvalente de Javron les Chapelles

Le Misanthrope est l’histoire d’un couple impossible. L’histoire de deux êtres, Alceste et Célimène, qui s’aiment mais que la société sépare. Par une mise en scène contemporaine, Anthony Magnier nous plonge dans un univers familier, légèrement distancé pour nous permettre d’entendre Molière, rire, sans jamais oublier que si les époques changent, les travers humains demeurent, et qu’ensemble nous devons garder une douce vigilance.

Vendredi 22 mars

Soirée festive pour le mois de Droits de la Femmes

19h30 à L'Avant Scène à Laval

Animations scéniques et musicales : Kaar Kaas Sonn, Les Pécheresses et la Compagnie Oops

Exposition d'artistes

Stands de prévention

Buffet dégustation à partager

Entrée gratuite

Concert lecture "Échappée belle" Jean Louis Bergère dans le cadre du festival "A travers chants"

20h30 Salle de l'Entracte à Renazé

JL Bergère est un artiste qui dépeint à merveille les nuances de l’âme. Entouré de musiciens talentueux, il nous propose un univers tout en force et retenue qui associe une écriture on ne peut plus élégante à une pop raffinée. Dans le cadre du Printemps des poètes, les textes proposés s’accorderont avec la thématique de l’année, la Beauté.

Soirée Chants pour la Solidarité

20h30 Eglise St Martin de Bazouges

Organisé par le Secours Catholique

Participation libre au profit des plus démunis

Samedi 23 mars

Ciné Concert "Shtsrzyhzyhzyhzyhzytj" Bob théâtre

17h00 Théâtre de Laval

Gregaldur se serait-il endormi sur son clavier? Le fantasque musicien touche-à-tout s’est en tout cas réveillé avec un titre loufoque et une bien belle idée : marier sa musique bricolée aux courts-métrages d’animation du cinéaste russe Garri Bardine.

Soirée cabaret "Tommy Ferdinant" et "Délinquante" dans le cadre du festival "A travers chants"

20h30 Salle des fêtes de Quelaines St Gault

A la base, Tommy Ferdinant, c’est un projet éphémère qui a duré !

Tommy Ferdinant, Tom (Tommy) et Timothée (Ferdinant), se sont amusés à reprendre des morceaux de la folk music, de la soul ou du rock. Le premier concert du duo-repreneur à la maison d’arrêt de Laval a libéré, quelques instants, des détenus enthousiastes et acclameurs. Rejoints par l’intraitable batteur Corentin Giret (Rotters Damn), le désormais trio annonce une année 2019 nourrie de compositions originales. De «Prince» à «Feu ! Chatterton», de Dominique A à Bill Withers, de Détroit à Kaléo, Tommy Ferdinant propose un moment mélomaniaque de pur plaisir, à partager sans modération.

Délinquante

Des virtuoses reconnues de leurs instruments, elles ont exploré de nombreux styles musicaux accompagnant Sanseverino.

Aujourd’hui, elles jouent dans un style qui évoque l’accordéon slave et d’Europe centrale métissée de guinguette. Les textes sont parfois empruntés à des artistes reconnus mais aussi écrits par le duo sur un ton burlesque essentiellement axé sur les rapports hommes-femmes. N’en déplaise aux règles orthographiques d’usage, les «Délinquantes» sont deux certes, mais le duo fondé en 2005 s’accorde dans la joie communicative et pétillante à ne plus faire qu’un ou qu’une et s’exonère d’un pluriel péjoratif et désobligeant !