L'agenda des sorties du lundi 19 au dimanche 25 novembre 2018

Mercredi 21 novembre

Marionnette "Le petit bain" Théâtre de Romette

18h00 Théâtre de Laval

Sur scène, se dresse une petite montagne de mousse de bain, blanche et cotonneuse. À ses côtés, un homme vêtu de noir. Il en fait le tour, observe l’immense nuage de mousse, puis le touche, l’explore, le manipule avec précaution, en extrait des morceaux. Progressivement, il apprivoise et modèle cette matière mouvante et éphémère pour lui donner vie et créer de l’inattendu, façonner de l’imaginaire.

Jeudi 22 novembre

Manipulation d'objets "L'après-midi d'un Foehn" Cie Non Nova

18h30 Salle polyvalente de Mayenne

Combien de temps vit un sac plastique ? Entre la mélasse du pétrole et son utilisation, combien de temps ? Rien, comparé au temps où il va errer sur la planète au gré des vents et des tourbillons. Libérer ses mains, se tenir debout ou à l’envers, être l’objet de tous les mouvements. Juste un bruit et la caresse de l'air. Là commence sa vraie vie, celle de son autonomie, poche anonyme parmi les poches du monde entier, en route pour une éternité imputrescible !

Acrobatie "La vrille du chat" Cie Back Pocket

20h30 Salle des fêtes d'Evron

S’inspirant de personnages en situation délicate dans les dessins animés, sept jeunes acrobates défient les lois de l’espace-temps !

Prenez une scène « noyau » d’environ 3 minutes, reprenez et déformez là à l’endroit comme à l’envers, construisez et déconstruisez là sous une multitude d’angles imaginaires et ne laissez pas le temps au public de mijoter

Musique Jazz "La Saboteuse" Yass Ahmed

20h00 Espace Clair de Lune à Ernée

Oscillant entre mélodies arabes et phrasés de jazz remplis de finesse, son univers est d'inspirations variées et introspectif à la fois, fondamentalement cosmopolite. Comme Ibrahim Maalouf, elle joue de son 4ème piston, et comme Erik Truffaz, elle dore le son de sa trompette d'effets électroniques planants. Il en ressort un son qui lui est propre et profond, qui fait son charme.

Vendredi 23 novembre

Poésie Chansons "Le bruit des choses" Touttim

20h30 Atelier des arts vivants à Changé

Touttim

« C’est un hétéro-clique, électro acoustique, un quartet de penseurs à sornettes, dans un théâtre, sans venin ni trompette, encordé au vocable qui se met à crier, des poèmes désarticulés et surtout des chansons… et du rythme et du son. Un travelling sur des wagons d’envies, une poétique obsessionnelle avec du vent sur des lamelles, des doigts et des marteaux ripant sur des cordeaux, des lames et des peaux… à voir et à entendre sur un plateau ».

Humour "30 ans d'insolence" Bernard Mabille

20h30 Salle des Angenoises à Bonchamp

30 ans déjà que Bernard Mabille taille des costards à tout va, et qu’il aime ça. 30 ans que l’humoriste offre ses insolences à un public conquis, de plus en plus nombreux. 30 ans consacrés à rire de tous ceux qui nous prennent pour des pigeons. La société, les politiques, les people : rien, ni personne n'est ou ne sera épargné !

Son nouveau spectacle repousse encore les limites, car "30 ans d’insolence" ça se fête joyeusement !20h30 salle polyvalente de Villaines la Juhel

Théâtre "ça sent le sapin" Villaines en scène

20h30 salle polyvalente de Villaines la Juhel

ça sent le sapin!

Mado, veuve retraitée de 65 ans environ, est accompagnée par ses enfants dans une maison de repos pour une convalescence après une alerte cardiaque. Elle doit partager sa chambre avec une veille dame qui lui réserve un accueil des plus frileux.

Malgré tout elle va rapidement prendre goût à la vie conviviale des Chênes Blancs, avec la complicité de quelques unes de ses compagnes d'infortune.

Quant à ses enfants, étaient-ils animés de si bonnes intentions en la plaçant aux Chênes Blancs ?

Théâtre "Un héritage à points" Les scé'o Maine

20h30 salle de la Dioniselle à Saint Denis du Maine

Brignole sur Ouste est une commune où les gens se chamaillent tout le temps. Cela pourrait perdurer mais voilà ... monsieur Cruzac est en train de passer l'arme à gauche. N'ayant aucun héritier, il lègue toute sa fortune aux habitants de Brignole... à condition que ceux-ci réapprennent à vivre en parfaite harmonie.Tous sont mis à l'épreuve pendant 1 mois.

Voilà donc nos Ousto-brignolais fraternisant dans la plus parfaite hypocrisie. Enfin, en apparence parce qu'en coulisses, tous les coups sont permis pour éliminer les autres concurrents. Heureusement, Guillaume Detell, le rigoureux gestionnaire des comptes du pépé, veille au grain.

Mais voilà qu'au lendemain de cette annonce, le pépé disparaît de sa chambre en pleine nuit, ce qui compromet les clauses de cette course à l'héritage.

Est-il mort ? Si oui, où est le corps ? Est-il encore vivant ? Pourquoi est-il parti sans laisser de trace ? Qui a intérêt à retirer le pépé de la circulation ?

Samedi 24 novembre

Téléthon de Laubrières

13h30 salle des fêtes

Téléthon

Randonné cyclistes de 35km ouverte à tous

Randonnée pédestre de 7 et 17km

Ventes d'objets réalisé par le RPI Laubrières-St Poix

Musique - Théâtre "Prévert" Yolande Moreau & Christian Olivier

20h30 Théâtre de Laval

Ensemble, et accompagnés de trois musiciens, ils revisitent l’œuvre libre et poétique de Jacques Prévert en interprétant un florilège de textes choisis. Qu’ils les lisent ou qu’ils les chantent, qu’ils soient drôles ou tragiques, les vers de ce virtuose des mots s’éclairent chez eux d’un jour nouveau, trouvant des échos dans notre époque. Une recréation littéraire et musicale merveilleusement incarnée.

Théâtre "ça sent le sapin" Villaines en scène

20h30 salle polyvalente de Villaines la Juhel

Théâtre "Un héritage à points" Les scé'o Maine

20h30 salle de la Dioniselle à Saint Denis du Maine

Dimanche 25 novembre

Téléthon Laubrières

8h00 salle des fêtes de Laubrières

11ème édition des foulées Laubertines 10km et duo

Les coureurs déguisés sont les bienvenus

Danse - musique "Tapis" Théâtre de l'échappée

10h30 et 15h30 Auditorium du Grand Nord à Mayenne

Théâtre de l'échappée

Un spectacle dédié au très jeune public où il est question des liens entre les textures, la musique et le corps. Ouvrir les sens, solliciter l’écoute, quelques notes de piano puis une mélodie qui se répercute dans l’être. Glissement des ondes sur le do et le dos... C’est avec les pieds, les mains, la peau que l’on part à la recherche des sensations en explorant le tissage du décor. Découvertes qui s’impriment sur le geste nourrissant ainsi les variations musicales et dansées.

Théâtre "Un héritage à points" Les scé'o Maine

14h30 salle de la Dioniselle à Saint Denis du Maine

Théâtre "ça sent le sapin" Villaines en scène

15h00 salle polyvalente de Villaines la Juhel

Café-concert "Petites histoires & grandes chansons" par le Chœur de la cité

15h00 Salles des fêtes de Bais

Le pays entourant Sainte Suzanne a connu de multiples anecdotes reflétant la grande Histoire nationale. À travers les saynètes humoristiques (mais pas que!) qui relateront diverses aventures, des Gros-Magnons à nos jours, en passant par les gaulois, Charles VI, Perrine Dugué et autres soldats napoléoniens (liste non exhaustive...). L'auteur a tout de même pris quelque liberté avec l'Histoire. Vous écouterez en prime autant de chansons ayant un lien ténu (mais alors vraiment ténu parfois !) avec ces histoires.