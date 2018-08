Des idées de sorties

Mardi 21 août

Cinéma en plein air "L'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S Spivet"

21h30 Parvis de la Basilique d'Evron

J.S Spivet vit dans un ranch isolé du Montana. Petit garçon surdoué, il a inventé la machine à mouvement perpétuel, ce qui lui vaut de recevoir le très prestigieux prix Baird. Sans rien dire à sa famille, il part chercher sa récompense et traverse les USA.

Déambulation nocturne "La ronde du veilleur de nuit"

22h00 Jardin de la Perrine à Laval

La tombée de la nuit préside à une atmosphère particulière, favorable au réveil des ombres du passé. À la lumière de sa lanterne, le veilleur de nuit arpente les allées du jardin botanique de la Perrine et évoque, sous le couvert des arbres centenaires, des histoires à faire frisonner...

Gratuit

Mercredi 22 août

Animations 7-12 ans "Croq'Perrine"

15h00 Jardin de la Perrine à Laval

"Croq'Perrine"

La roseraie de la Perrine est un espace dédié aux senteurs et aux couleurs. Sais-tu que c'est également un endroit destiné aux gourmands ? Rejoins-nous pour confectionner une copie de ce jardin sous la forme d'une délicieuse génoise ornée de friandises.

Jauge limitée à 10 enfants. Réservation obligatoire au 02 53 74 12 50

Jeudi 23 août

"Quelle est donc cette araignée?"

9h30 à Ahuillé

Toutes les araignées fabriquent-elles de la soie? Comment distinguer le mâle de la femelle? Venez découvrir les secrets de ces mystérieuses et mal-aimées créatures.

Réserver 02.53.74.12.50

Animation 5-8 ans "La guilde des chasseurs de dragons"

10h30 Cour du Vieux-Château de Laval

"La guilde des chasseurs de dragons"

Le danger rôde dans les rues du centre historique. Tout porte à croire qu'une créature maléfique hante encore les lieux. Accompagné de tes parents et de tes camarades, mets-toi en chasse pour la débusquer...

Gratuit

Film documentaire 'L'intelligence des arbres"

20h30 Centre Initiation à la Nature au bois de l'Huisserie

Apprenez comment les arbres communiquent et prennent soin les uns des autres. Projection suivie d'une balade dans le bois

Places limitées, réservation conseillée 02.53.74.11.50

Vendredi 24 août

Animation 7-12 ans "Si t'es fort, t'es château fort"

14h30 Cour du Vieux-Château de Laval

"Si t'es fort t'es château fort"

Le château est un beau terrain d'aventures. Amateur d'énigmes et de défis physiques, tu devras faire preuve d'adresse et d'habileté pour parvenir, avec ton équipe, à déjouer les pièges tendus par un facétieux maître du jeu et parvenir dans la salle du trésor.

Jauge limitée à 10 enfants. Réservation obligatoire au 02 53 74 12 50

Dimanche 26 août

Tourneur d'art sur bois

14h00 Centre Initiation à la Nature au bois de L'huisserie

Assistez à une démonstration du travail sur bois avec Jean-Yves Boulin, menuisier et tourneur d'art sur bois. Admirez aussi quelques-unes de ses réalisations uniques, façonnées à partir d'essence locales

Gratuit

Fête du miel et marché gourmand

14h00 Jardins des Renaudies à Colombiers du Plessis

Fête du miel

-Extraction du miel sur place et dégustation.

-Promenades en poney dans le parc floral tout l’après-midi.

-Marché gourmand : les producteurs locaux sont présents dans les jardins

-Boulangerie mise en chauffe : le boulanger fabrique son pain directement dans l’ancien four pour le régal de tous.

-C’est aussi le moment de visiter le parc floral et ses floraisons estivales ainsi que l'écomusée rural.

-Sans oublier le labyrinthe de maïs et son parcours d’1,5 km semé d’embûches pour l’amusement de tous.

Expositions de peintures.

Gagnez vos entrées en écoutant France Bleu Mayenne

Festival Arts Scéniques & vieilles dentelles "Promenons-nous dans les Boas"

16h00 Promenade Anne D'Alègre à Laval

C’est à la suite d’une une coupure de courant, que le Ministère décide de troquer ses amplis pour revenir au calme et à la paisibilitude d’un répertoire plus léger, à la limite de l’acoustique, mais sans jamais tomber dedans.

Et quoi de mieux qu’une ambiance cabaret-chanson décalé pour développer cet univers. On se laisse entraîner dans leur monde loufoque et déjanté, la grâce côtoie l’absurde sans aucune limite.

Chansons, capsules théâtrales, tours de magie… ou pas. Tout y passe, de manière plus ou moins crédible, afin de faire que ce moment partagé soit une parenthèse inoubliable dans ce monde cruel…

Leur devise : « Laisse tes soucis à l’entrée, mets ton sourire sous ton ‘ti nez » .

Gratuit