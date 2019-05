L'agenda des sorties du lundi 20 au dimanche 26 mai 2019

Des idées de sorties

Découvrez d'autres idées de sorties avec notre partenaires : bouger-en-mayenne.com

Lundi 20 mai

Exposition sur grand écran « Rembrandt »

14h Cinéville à Laval

Chaque exposition de Rembrandt est attendue avec impatience. Celle proposée par la National Gallery de Londres et le Rijksmuseum d’Amsterdam il y a quelques années met l’accent sur les dernières années de la vie de l’artiste et est jusque là la plus grande et la plus complexe exposition proposée depuis de nombreuses années.

http://laval.cineville.fr

Mardi 21 mai

Festival des ateliers théâtre amateurs du Carré « Tous en scène ! »

20h30 Le Rex à Château-Gontier

Après une année de découvertes et d’expérimentations, d’improvisations en exercices dirigés, les ateliers théâtre adolescents du Carré investissent le Rex et vous présentent leurs créations.

Toute l’année, à raison de 2h d’atelier par semaine, les 3 groupes d’adolescents âgés de 9 à 18 ans explorent les fondamentaux du théâtre : le corps, l’espace et la voix. L’idée du collectif est primordiale, et permet la mise en valeur de chacun. Tous en scène ! est l’ultime étape de leur parcours.. le plaisir de la rencontre avec le public et vos applaudissements !

www.le-carre.org

Théâtre / Cabaret « Le Cabaret Molière » La Houlala Compagnie

20h30 Parc de la mairie à Meslay-du-Maine

Le Cabaret Molière par la Houlala Compagnie

La Houlala Compagnie a puisé dans une vingtaine de pièces de Molière pour raconter l'histoire d'une famille de la balle, les Jodelet, baladant de ville en ville son chapiteau-cabaret ! Comme tous les soirs, cette troupe présente des «tubes» de Molière, savant mélange entre l’œuvre originale et l'univers du «cabaret»... Mais la retenue ne sera plus de mise et donnera place à une exposition sans artifice d'une «vraie» vie de famille.

Jouant dans tout l’espace du chapiteau, les huit comédiens-musiciens-chanteurs-danseurs-performeurs se mêleront aux spectateurs qui se sentiront progressivement des leurs.

Réservation sur Billetweb.fr

Mercredi 22 mai

Forum d’information sur les vacances « Et toi tu fais quoi cet été ? »

15h/18h Hôtel de ville de Laval

Forum vacances "Et toi, tu fais quoi cet été ? " : camps, stages, activités sportives ou culturelles, toutes les infos pour programmer les vacances des enfants, que ce soit en Mayenne ou à l'extérieur...

http://cij.laval.fr/

Musique / Formes animées « Orange Blossom « Sharing » »

20h30 Théâtre de Laval

Orange Blossom et François Delarozière présentent Sharing

C'est un défi un peu fou que se sont lancé le groupe nantais et le directeur artistique de la compagnie La Machine. Mariant depuis 25 ans le rock et les sonorités électroniques aux influences orientales, Orange Blossom nourrit sans cesse sa musique de ses voyages. L'exploration des continents africain, européen et sud-américain est cette fois la genèse d'un nouvel album à paraître début 2019. Une création musicale absolument hors-norme, propre à faire vibrer les sens.

Spectacle programmé en écho au festival Les 3 éléphants 2019.

http://www.letheatre.laval.fr/

Jeudi 23 mai

Rencontre avec Nastasia Rugani

17h30 Librarie M'lire Laval

Dans le cadre de La quinzaine des éditeurs en librairies organisée par l'ALIP et Col.Libris, nous vous invitons à échanger avec Nastasia Rugani lauréate du prix Sorcières et Mention du prix Vendredi pour son roman Milly Vodovic.

http://librairiemlire.hautetfort.com

Ciné-débat « Les chatouilles »

20h Cinéville de Laval

Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d'un ami de ses parents qui lui propose de « jouer aux chatouilles » ? Adulte, Odette danse sa colère, libère sa parole et embrasse la vie...

Un ciné-débat avec comme thème les violences sexuelles, pour sensibiliser le plus grand nombre, il faut en parler.

http://laval.cineville.fr/

Théâtre en direct « Électre/Oreste »

20h15 Cinéville de Laval

Père d’Électre et d’Oreste, Agamemnon a été assassiné par sa femme Clytemnestre et son amant Égisthe. Ce dernier règne désormais à Argos et le jeune Oreste a été envoyé en exil. Électre se déroule des années plus tard, tandis qu’Égisthe a lancé un appel au meurtre d’Oreste…

http://laval.cineville.fr/

Vendredi 24 mai

Compétition de robotique « RoboRave #4 »

17h30 Salle du Mûrier à Craon

Organisé par l’association RoboRAVE France et le CCSTI de Laval, la quatrième édition de la RoboRAVE France se tiendra au complexe sportif à Craon le vendredi 24 mai 2019.

Cette compétition rassemblera des élèves de collèges et lycées des Pays de la Loire. Par équipe, ils devront construire leur propre robot et participer aux différents challenges proposés.

http://roborave53.fr/

Festival « Les 3 éléphants »

19h/3h Place de Hercé à Laval

Pour ce premier soir de festival seront présent :

Malik Djoudi, Clara Luciani, Soja Triani, Flavien Berger, Caballero & JeanJass, Phoenician Drive, Flohio, Etienne de Crecy, Lysistrata, Sebastian, Les Gérards et ATOEM.

http://www.les3elephants.com/

Samedi 25 mai

Course « Les 6 heures de Sainte-Suzanne et Chammes »

11h Parc de la Butte Verte à Sainte-Suzanne

Les 6 heures de Sainte-Suzanne-et-Chammes dans l’un des Plus Beaux Villages de France ®, c’est une manifestation sportive mais aussi une journée festive avec animations, repas, et concert le soir dans le magnifique site classé de Sainte‑Suzanne.

http://les6heures.com/

Exposition / Vente « Week-end de la rose »

14h/18h Les Jardins des Renaudies à Colombiers-du-Plessis

Les Jardins des Renaudies accueillent Jean-Pierre & Isabelle Dittiere des pépinières Jardirose et des jardins des Chemins de La Rose à Doué-La-Fontaine - cité de la Rose en Maine-et-Loire.

- Baptême du rosier " Jardins des Renaudies"

- Intervention de Jean-Pierre Dittiere sur les soins naturels à apporter aux rosiers

- Exposition / Vente de rosiers tout le week-end.

http://www.jardinsdesrenaudies.fr/

Danse contemporaine « Flâneries poétiques et Nature en scène »

16h Salle de l’Escapade à Argentré

La danse contemporaine, via les cours de la chorégraphe Aurélie Cantin, investit et explore les espaces paysagés du plan d’eau d’Argentré. Le public est convié à cheminer au fil de ces parcours chorégraphiques et musicaux, avant de prolonger l’après-midi par un spectacle à l’Escapade.

http://crd.agglo-laval.fr/

Festival « les 3 éléphants »

19h30/3h30 Place de Hercé à Laval

Pour la deuxième soirée de festival seront présent :

Penelope Isles, Jeanne Added, Maxenss, Josman, Columbine, Nova Materia, Koba LaD, Thylacine, Oktober Lieber, The Psychotic Monks, Moonshine et Ghost Dance.

http://www.les3elephants.com/

Festival « Ateliers Jazz #22 » - « Don Billiez & The SQ5 »

20h30 Salle socioculturelle de Meslay-du-Maine

Une Musique aux accents altermondialistes teintée d’Afro Soul et de Latin Jazz.

Les compositions du saxophoniste Don Billiez subliment des mélodies au lyrisme latin teintées de jazz et de musique du monde.

Chacun de ses thèmes raconte une histoire : un bout de pellicule cinématographique se déroule dans l’imaginaire de l’auditeur, le voyage a commencé...

http://www.festivaljazz-meslay.com/

https://www.donbilliez.com/

Dimanche 26 mai

Randonnée VTT / Pédestre « La Rando de la Colmont »

8h Brecé

Un petit tour dans le Bocage nord mayennais, à ne pas manquer, les parcours vous attendant avec vos montures pour franchir les 40 barrières canadiennes spécifique du Pays de Brecé. Vous admirerez le courant de la Colmont en roulant dans sa vallée et en grimpant dans son taillis. Tous ces parcours satisferont les vététistes confirmés, comme les familles.

http://tourmayennevtt.free.fr

Festival « Ateliers Jazz #22 » - « Stomp Stomp »

15h Château de Champfleury à Arquenay

Stomp Stomp est un quintet qui rassemble des musiciens passionnés par le son des orchestres du jazz-swing traditionnel. Ce nom vous rappellera sans doute aussi le titre éponyme du groupe Cats and The Fiddle, et pour cause, le répertoire de Stomp Stomp est puisé aux meilleures sources des années 30-40. De Slim GAILLARD, à Nat King Cole, Fats WALLER, Sidney BECHETT... ce sont sur de nombreux thèmes classiques bien connus des danseurs et amateurs de swing que les cinq musiciens vous invitent à les rejoindre.

http://www.festivaljazz-meslay.com/

https://www.stompstompswing.com/

Sortie au profit de l’association LM Petits PAS

13h30 Parc St-Fiacre à Château-Gontier

Moto évasion 53 renouvelle sa balade au profit de l’association LM Petits Pas pour venir en aide à Marius et Luca. Ils comptent sur votre mobilisation pour battre un record de présence.

Visite « Les Juhel : Seigneurs de Mayenne »

15h Musée du Château de Mayenne

L’histoire du château de Mayenne est intimement liée à celle de la famille des Juhel, seigneurs de Mayenne. Du 11e au 13e siècle, ils ont laissé leur empreinte et façonné le château. Cette visite permet de découvrir les personnages emblématiques de cette famille et leur rôle dans les modifications architecturales du site.

http://museeduchateaudemayenne.fr/

Musique classique « Orchestre symphonique de Laval »

17h Église d’Ernée

Musique variées du XIXe siècle, dirigé par Eric Pinson et Emmanuel Hocdé à l'orgue.