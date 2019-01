L'agenda des sorties du lundi 21 au dimanche 27 janvier 2019

Des idées de sorties

Mardi 22 janvier

Théâtre "Le maniement des larmes" de Nicolas Lambert

20h30 Théâtre de Laval

Seul sur scène, c'est Nicolas Lambert lui-même qui donne corps aux 22 personnages en présence, dirigeants de premier plan, stratèges de l'ombre ou intermédiaires sans scrupules. Cette plongée dans les arcanes du complexe militaro-industriel français se révèle aussi caustique que dérangeante : on y rit, souvent jaune, tant la réalité dépasse allègrement la fiction. Un geste citoyen et artistique fort pour une œuvre remarquable.

Mercredi 23 janvier

Théâtre d'Objets "Tout allait bien ...Quand quelque chose de bizarre arriva:" Cie Grizzli

18h30 Salle polyvalente de Mayenne

Tout allait bien dans le monde bleu d’un atelier de couture peuplé de deux personnages aux habitudes bien installées et de boutons bien rangés... Tout allait bien... Quand l’arrivée d’un étrange petit bouton rouge bouscule le quotidien, dérange les certitudes et entraîne les deux personnages dans son histoire...

Chanson électro pop "Lady Do & Monsieur Papa"

19h30 Théâtre des Ursulines à Château Gontier

Jouant avec les rimes tout autant qu’avec leurs instruments (guitare électrique, ukululé, clavier, sample et autres bricolages sonores), Dorothée Daniel et Frédéric Feugas forment un duo plein de charme. Le spectacle est truffé de chansons pétillantes et de mélodies déjantées où l’on s’amuse beaucoup. On joue avec les mots, les petits et les gros. On fait du bruit, on vocalise, on se promène « à oilpé » et parfois on rouspète.

Jeudi 24 janvier

One man show "Morceaux de vie" ou monceaux de vie! de Jérôme Rousselet

20h30 Salle des Angenoises à Bonchamp

Jérôme Rousselet

« Morceaux de vie » ou monceaux de vie ! C’est selon, c’est à l’envie. Des envies d’ailleurs quand on est enraciné plus ou moins profondément dans la terre de ses ancêtres. Depuis des siècles, paysans de père en fils. Depuis des siècles Mayennais de père en fils. Bref c’est du lourd et du costaud au niveau identitaire. Quand on ajoute à cela une ferme familiale occupée depuis 1802 par mon frère, père, arrière et arrière...un vrai inventaire. Alors comment se fait-il que moi, Jérôme Rousselet, j’ai fini par tomber dans le spectacle ? Que s’est-il passé ? Tout ça je vais vous le raconter. Pas ma vie intime quand même ! Ce n’est pas mon genre.

Par contre je vais vous balancer quelques morceaux...de vie...et d’autres choses...en prose...sans pause. Et tout ça avec humour, tendresse et férocité.

Conte- humour "Un village en trois dés" Fred Pellerin

20h30 Salle des fêtes d'Evron

Il était une fois un gars du Québec qui conte comme personne les légendes abracadabrantesques de son village. Il s’en passe de drôles de choses à Saint-Elie-de-Caxton ! Enfin, si l’on en croit Fred Pellerin.

Pour son sixième spectacle, il nous entraine à la création de son village : le jour où le jeune prêtre sorti du séminaire y est envoyé par l’évêché. On y rencontre aussi Alice, la première postière du village, « qui liche les enveloppes dans les deux sens », tant pour les fermer que pour les ouvrir.

Difficile de raconter Un village en trois dés tant les histoires s’imbriquent au fil d’un récit où Fred Pellerin nous tient en haleine de bout en bout. Des récits à accrocher le rire, les oreilles et un peu plus encore.

La folle journée

Orchestre national des pays de la Loire - © Marc ROGER

Tout le programme

Samedi 26 janvier

Théâtre "Lapidée" Cie Théâtre du Sable et l'Atelier d'Après

20h30 Petit Théâtre Jean Macé à Laval

Aneke est hollandaise et étudie la médecine à Masstrich, comme Abdul. Ils tombent amoureux, se marient et décident d'aller vivre au Yémen, pays d'origine du jeune homme. Les premières années sont heureuses, mais après la naissance de leurs deux filles, Aneke décide de ne plus avoir d'enfant pour se consacrer à la médecine? Ce n'est pas du tout dans la tradition, surtout sans héritier mâle. La pression du village, des religieux et surtout de sa propre mère pousse Abdul vers ce qu'il pense être LA solution : prendre une deuxième femme. La réaction d'Aneke est vive et elle commet la grave erreur de l'exprimer en public. Abdul considère qu'il est obligé de réagir : il met en place un plan infernal...