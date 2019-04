l'agenda des sorties du lundi 22 au dimanche 28 avril 2019

Des idées de sorties

.

Découvrez d'autres idées de sorties avec notre partenaire

Lundi 22 avril

Chasse aux œufs

14h00 Jardins des Renaudies à Colombiers du Plessis

Les enfants sont invités à rechercher des images de Pâques dans le jardin.

Les cloches font un détour par Colombiers du Plessis où elles ont prévu d’y déposer plus de 2000 œufs.

Afin que cela soit équitable pour tous les enfants, il faut déjà partir à la chasse aux images dans les Jardins avant de récupérer les chocolats. Tous les moins de 12 ans recevront leur sachet de chocolat.

Et pour les grands : Profitez-en pour visiter le parc floral que vous soyez amateur éclairé ou juste promeneur, vous trouverez de belles floraisons au détour des massifs. L'écomusée vous attend également avec sa collection de matériels anciens et la maison d'autrefois.

Mardi 23 avril

Ciné rencontre "La Montagne dans le sang"

20h00 Cinéville de Laval

En présence du réalisateur Fabrice Huré avec le soutien de l'association "Digne d'un don"

Découvrez l’aventure hors-norme de Fabrice Huré, dialysé depuis plus de 20 ans et fervent partisan de l'hémodialyse longue nocturne en chambres individuelles, qui s'est lancé le défi de participer au Trail du Bourbon au cœur de l'île de la Réunion

Mercredi 24 avril

Spectacle de danse "En un éclat" Cie Ak Entrepot

17h00 Espace Clair de Lune à Ernée

Duo chorégraphique et plastique destiné à la petite enfance, En un éclat interroge la transmission, avec un danseur de hip-hop de 25 ans et une danseuse classique de 75 ans. «Une découverte pour le public, peu habitué aux cheveux blancs, aux déplacements lents, aux essoufflements de l’âge…» Dans cette rencontre fictionnelle où le mot est absent, les corps seuls parlent. A travers eux, sont convoqués rires, regards, postures, rythmes, venus de l’enfance. Pour le travail de recherche en amont de ces spectacles, la plasticienne a rencontré personnes âgées, enfants, professionnels et encadrants. Une approche intensément humaine pour un spectacle tendre, accepter ce qui est à venir et oublier l’âge.

Histoire et tradition cinéma débat "Imaginer pour résister : parce que j'étais peintre l'art rescapé des camps nazis"

20h00 cinéma le Vox à Mayenne

Projection du film du film «Parce que j’étais peintre. L’art rescapé des camps nazis» en présence du réalisateur, Christophe COGNET. Débat animé par Jean-Pierre CAILLAUD, professeur de philosophie.

Jeudi 25 avril

Littérature Rencontre avec joseph Ponthus pour son roman "A la ligne"

18h30 Bibliothèque Albert Legendre à Laval

"À la ligne" est le premier roman de Joseph Ponthus. C'est l'histoire d'un ouvrier intérimaire qui embauche dans les conserveries de poissons et les abattoirs bretons. Jour après jour, il inventorie avec une infinie précision les gestes du travail à la ligne, le bruit, la fatigue, les rêves confisqués dans la répétition de rituels épuisants, la souffrance du corps. Ce qui le sauve, c'est qu'il a eu une autre vie. Il connaît les auteurs latins, il a vibré avec Dumas, il sait les poèmes d'Apollinaire et les chansons de Trenet. C'est sa victoire provisoire contre tout ce qui fait mal, tout ce qui aliène. Et, en allant à la ligne, on trouvera dans les blancs du texte la femme aimée, le bonheur dominical, le chien Pok Pok, l'odeur de la mer.

Concert "Les ogres de Barback + invités"

20h30 Les Ondines à Changé

Les Ogres sont le parfait exemple de ce qu’il est convenu d’appeler un «groupe de scène». Non pas qu’ils dédaignent enregistrer des albums – leur prolifique production discographique en témoigne ! – mais parce que les frangin(e)s Burguière ont toujours estimé que leur « métier d’artisans » consiste à aller à la rencontre des gens, d’échanger avec eux et surtout parce qu’ils aiment toujours autant ça.

Qu’elle se fasse «classique» ou métissée, acoustique ou électrique, poétique ou survoltée, amoureuse ou contestataire, leurs musiques parlent à tous.

Théâtre "La vie est un songe" Théâtre de la Tempête

20h30 Théâtre de Laval

La vie est un songe conte une Pologne fictive, dans laquelle le prince héritier, Sigismond, vit au secret dans une tour, reclus par son père Basile. Celui-ci a lu dans les astres que son fils livrerait le royaume au chaos. Mais au terme de son règne, il souhaite tester son aptitude à régner en soumettant Sigismond à une épreuve...

Fable politique et métaphysique au souffle visionnaire, l’œuvre du dramaturge espagnol est remarquablement mise en scène par Clément Poirée. L’impressionnante scénographie, aux allures de rêve éveillé.

Théâtre d'objets "Frères" Cie les Maladroits

20h30 Pôle culturel des Coëvrons à Evron

Le café, on l’aime avec ou sans sucre, Frères est l’histoire amère de ceux qui gardent le goût de la jeunesse et des utopies.

Deux frères sont assis dans la maison familiale autour d’une tasse de café. Ils évoquent alors leurs grands-parents, qui furent forcés de fuir l’Espagne en guerre en 1936.

Une histoire racontée à travers leurs souvenirs de petit-fils, une histoire qui leur a été racontée et qu’ils veulent à leur tour transmettre, pour comprendre et ne pas oublier.

Spectacle en chanson "États d'âme" Coup d'Choeur

20h45 Espace Culturel Le reflet à St Berthevin

Si souvent transcrits par les poètes et les auteurs, les «Etats d’âme» évoquent la passion, la mélancolie, les regrets, les envies… mais ce nouveau spectacle est surtout une ode à la vie, une révérence à notre monde teinté d’optimisme et d’humanité.

Les choristes dirigés à quatre voix par Rodolphe Péron et son pianiste complice Thomas Fuchez, relatent la couleur des sentiments, le réalisme de la vie, avec des reprises énergiques de Simon et Garfunkel, Jo Dassin, Zaz, Serge Lama, Jean Louis Aubert…

Danse "Double" Cie Dessources

20h30 Salle polyvalente de Villaines la Juhel

Il s’agit d’une histoire d’amour, d’une recherche d’équilibre entre le destin, l’instinct, la part féminine. Magie des images visuelles et sonores, deux hommes et deux femmes nous offrent leur supplément d’âme dans un décor végétal sonore étrangement vivant. Voici le quatuor de Nono Battesti : une union de souffles, tous à la fois soumis aux évolutions des autres et à leur écoute. Ils viendront à former une ligne unique, une alliance, la réconciliation entre les differents visages qui constituent une seule et même personne.

Vendredi 26 avril

Spectacle en chanson "États d'âme" Coup d'Choeur

20h30 Espace Culturel Le reflet à St Berthevin

Seul en scène / humour "Camille en vrai" Camille Lellouche

20h30 Théâtre des Ursulines à Château Gontier sur Mayenne

Sa petite taille et ses grands yeux font tout son charme, mais attention, Camille Lellouche est loin d’être inoffensive et les portraits qu’elle dresse sont à la fois drôles et caustiques

Concert Orchestre de Laval et de la Mayenne

20h30 Chapelle du Lycée Ambroise Paré à Laval

Bizet, Debussy, Fauré, Ravel Satie, Aznavour et Legrand sont au programme

Participation libre

Samedi 27 avril

Concert "Mymi Rose" et Mazarin

20h00 Les Angenoises à Bonchamp

Organisé par l'Amicale des parents d'élèves de Bonchamp pour les 40 ans des écoles publiques de Bonchamp

Concert "La Pâque Russe" Chœur de la Société Philharmonique de St Pétersbourg

20h30 Église St Vénérand à Laval

Au programme: La Pâque russe. Chants de l'âme russe. Le pain du ciel. Chœurs orthodoxes, chants spirituels et traditionnels de Russie.