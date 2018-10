Des idées de sorties

Mardi 23 octobre

Lecture / Chanson "Rien ne sert de courir!"

11h00 Médiathèque de Bonchamp

Lectures, comptines, chansons et autres ritournelles par Anita Tollemer

Pour les enfants de 2 à 6 ans sur réservation au 02.43.91.45.17

Jeudi 25 octobre

Nature "Nichoirs à oiseaux et chauves-souris"

14h00 Centre Initiation à la Nature au bois de l'Huisserie de Laval

Fabriquer votre nichoir de bois de récupération et apprenez à reconnaître et aider ces animaux de nos jardins

Renseignements et réservation 02.53.74.11.50

Conférence "Pourquoi commémorer la Grande Guerre?"

20h00 Salle des Angenoises de Bonchamp

Conférence de Stéphane TISON, Maître de conférences en Histoire contemporaine, Le Mans Université, chercheur au TEMOS (CNRS-FRE 2015)

11 novembre 1918 à 11h, le cessez-le-feu retentit sur le champ de bataille. Un siècle plus tard, cet événement reste présent dans la mémoire collective. Depuis 2014, une multitude d'activités culturelles, pédagogiques, scientifiques ont été organisées pour mesurer l'onde de choc de ce conflit. Pourquoi cette guerre si longtemps après sa fin interroge-t-elle encore notre société?

Vendredi 26 octobre

Concert Thomas Fersen "Mes amitiés à votre mère"

20h30 Salle des Ondines à Changé

Chanteur, poète, musicien et conteur, Thomas Fersen navigue toujours avec humour et malice sur la fantaisie de la vie. Son humeur joyeuse et vagabonde tire les fils de petites histoires à croquer qu’il chante de sa voix élégamment éraillée en s’accompagnant au piano.

Musique Ensemble instrumental de la Mayenne "Lady sings the blues"

20h30 Théâtre de Laval

Icônes majeures du jazz, Billie Holiday et Nina Simone ont marqué d’une empreinte indélébile la musique du 20e siècle. Deux chanteuses aux voix uniques, deux femmes blessées, combattantes jamais résignées, dont le destin extraordinaire ressemble à un roman, fait de blues et de bleus (à l’âme).

Relecture tout sauf révérencieuse du répertoire de ces divines divas, Lady sings the blues s’imprègne de leur esprit frondeur et rebelle pour inventer une musique métissée, inédite, actuelle.

Sur scène, autour d’Anne-Laure Guenoux, directrice artistique du projet, un ensemble de 23 musiciens où se télescopent un orchestre classique (Ensemble instrumental de la Mayenne) et la fine fleur de la scène jazz locale.

Samedi 27 octobre

Rando Citrouille

20h00 Le Genest St Isle

6 km

Inscription obligatoire 06.17.97.14.65

Café concert "Petites histoires & grandes chansons

20h30 salle des fêtes de Torcé vivier en Charnie

16 saynètes jouées et chantées par le "Chœur de la Cité" Sainte-Suzanne et Chammes

Dimanche 28 octobre

8ème édition du Craonnatur'halles Trail

8h00 Départ et arrivée sous le Halles de Craon

Courses à pieds de 34, 15 et 8 km ainsi qu'une marche nordique

A travers ces différentes courses, il s'agit de faire découvrir le territoire craonnais à l'ensemble des coureurs puisque nous traverserons de nombreux lieux importants à craon (L'hippodrome, le château, le château de la Jacopière, les vergers des producteurs locaux)

22ème tour de la Mayenne VTT

8h00 complexe sportif de L'huisserie

VTT 15, 25, 35, 45, 55 et 65 km

Pédestre 7 et 12 km

2ème Fête de la nature

10h00 salle des fêtes de Vautorte

Marché de producteur et artisan locaux

Vide jardin

Concours photos "L'eau dans tous ses états"

Ateliers et animations pour les adultes et les enfants

Buvette, bar à soupe et restauration sur place

Thé dansant

14h00 Salle des fêtes de Montenay

Orchestre Jean Michel Olivier

Café concert "Petites histoires & grandes chansons"

15h00 salle des fêtes de Torcé vivier en Charnie

16 saynètes jouées et chantées par le "Chœur de la Cité" Sainte-Suzanne et Chammes