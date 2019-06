L'agenda des sorties du lundi 24 au dimanche 30 juin 2019

Des idées de sorties

.

Lundi 24 juin

Projection "Demain l'abeille : La dette humaine"

20h30 Cinéma Yves Robert à Evron

Projection en présence du réalisateur Jean-Yves Ferret et d’un apiculteur mayennais.

La prise de conscience devient universelle : " il y a quelque chose de pourri au royaume des abeilles ". Disparition des cheptels, maladies infestant les ruches, nouveaux prédateurs… Qu’en disent les premiers témoins, et les plus impliqués, les apiculteurs locaux ? De quels moyens disposent-ils, que préconisent-ils ?

Vendredi 28 juin

Barbecues concert

19h00 La Grange de l'Orbière à Forcé

Issus des différents ateliers jazz, et élèves des professeurs de musiques actuelles (jazz, rock) de l'agglomération de Laval, une douzaine de musiciens s'est succédé avant d'arriver à la forme actuelle du quintet. Le groupe joue en terrasse des bars et restaurants de Laval et, à toutes les occasions possibles, sur les diverses scènes du département.

Leur répertoire est issu des chansons et standards du jazz mais aussi de la funk, pop et soul. Une grande part est laissée à l'improvisation lors des concerts.

Concert "Folie douce et mèche électrique" Bretelle et Garance

20h30 Le Café du Garage à Olivet

Au milieu de trouvailles musicales et instrumentales, les mots, les corps et les voix se mêlent et forment une matière spectaculaire, poétique, émotive, cruelle. Le couple est mis à nu, on n’en ressort pas indemne.

Festival "Un singe en été 2019" Parc du Château à Chateau-Gontier sur Mayenne

Depuis cinq ans, la saison estivale Un singe en été cultive sa différence et sa polyvalence sur le territoire mayennais avec plusieurs temps forts de mi-juin à fin août : les Siestes Musicales, le Festival, les Soirées estivales. Cinq années à défendre l’ouverture et l’accessibilité d’une programmation à tous les publics, portée par la musique actuelle et le spectacle de rue ; le tout incarné par des actions de médiation, diffusion et accompagnement. Organisatrice de l’événement, l’association Tribu Familia réaffirme cette année l’identité du projet en adoptant une nouvelle formule pour le festival.

21h00 Arthur Ely Hip Hop

22h00 Dope Saint Jude Hip Hop

23h00 Dampa Electro Hip Hop

00h00 Yuksek Electro Pop

Toute la programmation de samedi et dimanche du festival sur unsingeenete.com

Samedi 29 juin

Festival "Baldifolies" festival de musique amateur

15h00 rue de l'Europe à Bais

Le Festival Baldifolies, organisé par l’Harmonie de Bais, rassemblera pour cette 8e édition plus de 1000 musiciens. Ils font partie de plus de 35 formations musicales Mayennaises: Bandas, Harmonies, chorales, classes orchestres, orchestre symphonique…

Cette année, des ambassadeurs tels qu'Ego le Cachalot, Lionel Suarez et Airelle Besson ou encore le groupe Malted Milk s'ajoutent à l'affiche, pour faire rayonner la pratique de la musique amateur en Mayenne.

Festival "Les épouvantails #9"

19h00 place du Maine à L'huisserie

Pour la huitième année consécutive, le festival des Épouvantails investit la place du Maine de L’Huisserie pour une soirée familiale mêlant musique et arts de rue. Sous l’œil de notre épouvantail géant se produiront des groupes aux influences variées tels que la fanfare Le grand Fatras, MaeN, et Woodee. La compagnie Barto présentera un spectacle loufoque et acrobatique.

Des projets locaux issus du pôle d’enseignement artistique de L’Huisserie seront également mis sous les projecteurs.

Espace animation enfants, buvette et restauration sur place.

Concert "Les pegs" chanson rock pop country

20h30 Théâtre du Lupigastois à St loup du Gast

Les Pegs est un groupe de musique amateur créé en juin 2015 qui fait des reprises de chansons rock, folk et pop anglophones principalement.

Dimanche 30 juin

Loisirs "Les OFNIJEC"

9h00 St Jean sur Mayenne / arrivée 16h00 à Laval

Chaque année, la Jeune Chambre Economique de Laval propose aux entreprises et aux associations de participer à sa célèbre course de radeaux sur la Mayenne.Pour cette 31e édition, une armada de radeaux décorés sur le thème du Zoo, descendra la rivière la Mayenne, de Saint-Jean-sur Mayenne à Laval. Un moment festif et convivial qui attire les foules sur les bords de rivière.

Concert "Les Miss Tinguettes" Chanson ambiance guinguette

15h00 Eglise St Julien des Eglantiers à Pré en Pail

Dans une ambiance guinguette, Les Les Miss Tinguettes nous ferons vibrer d'émotions en pensant à la fin de la guerre 14-18, puis avec le bonheur retrouvé des années suivantes nous pourrons nous laisser emmener dans la folie des chansons d'hier et d'avant- hier. Leurs joies de chanter accompagné de l'accordéon nous transportent dans la bonne humeur, la convivialité et l'envie de les suivre dans leur récital. 1h30 de plaisir à partager avec ces deux drôles de Dames pour oublier les soucis quotidiens de la vie, rêver et repartir avec l'enthousiasme qu'elles aurons communiqué.