mardi 25 septembre

Marionnette "White dog" Cie Les Anges

20h30 Théâtre de Laval

Dans l’Amérique des années 60 en proie aux tensions raciales, un chien abandonné, nommé Batka, est recueilli par un couple. Très affectueux au premier abord, l’animal se révèle, dans un contexte bien particulier, systématiquement violent...

Mercredi 26 septembre

Festival "Quest'handi bouscule les Arts"

15h30 Musée du vieux château de Laval

Visite guidée au Musée d’Art Naïf et des Arts Singuliers sur le thème « L’art le nez en l’air». Découvrez des œuvres d’art (peintures, sculptures…) grâce à différentes odeurs et parfums.

Gratuit.

20h30 Théâtre de Laval

Spectacle « White Dog » théâtre et marionnettes, à partir de 12 ans, français, par la compagnie Les Anges au plafond.

L’histoire : vers 1960, aux États-Unis, les noirs-Américains sont victimes d'un très fort racisme et de discriminations. Ils luttent pour l’égalité. C’est dans ces conditions qu’un homme et sa femme recueillent un chien abandonné. Ils découvrent que ce chien a été dressé pour attaquer les Noirs. Ce couple va essayer de le guérir…

Représentation adaptée en langue des signes et accessible en audiodescription

Spectacle suivi d’une rencontre avec les comédiens

Tarifs : de 6 à 15 € (lors de la réservation, pensez à préciser si vous êtes en fauteuil roulant, car le nombre de places est limité).

Jeudi 27 septembre

Festival "Quest'handi bouscule les Arts"

19h30 cinéville de Laval

Documentaire « Percujam » (1 h 04) et débat.

Percujam est un groupe de musique qui regroupe de jeunes adultes autistes et leurs éducateurs. En concerts partout en France et même à l’étranger, ils y mettent toute leur énergie, avec solidarité et humour. Séance suivie d’un débat en présence du réalisateur (interprétariat en LSF).

Tarif : 5 €.

Cirque acrobatique "Somos" Cie El Nucleo

20h00 Espace Clair de Lune à Ernée

Un condensé d'acrobatie tendre et humaine, virtuose et joyeuse.

« Nous sommes », dit le titre. Nous sommes ensemble et nous sommes individuellement. À l'origine du spectacle, il y a la langue des signes qui pourrait permettre à tous les hommes de se comprendre et qui n'est pourtant pratiquée que par une minorité. Acrobates, danseurs, voltigeurs et équilibristes transmettent leur définition du « vivre ensemble » et l'importance de savoir inventer sa famille.

Samedi 29 septembre

Randonnée nautique

10h00 club de kayak rue de la filature à Laval

Paddle

La randonnée partira du lieu-dit « La Fourmondière Inférieure, 53240 Montflours » à côté de la Guinguette et l'arrivée à Laval au club nautique. Le départ groupé sera donné vers 10h45.

Le but est de faire naviguer un maximum de personne sur notre rivière La Mayenne. Découvrir un nouveau parcours de randonnée. La participation est ouverte à tous. Que ce soit avec un bateau personnel ou loué dans un des 4 clubs du département, en kayak, canoë ou paddle.

Une navette, pour ceux qui l’ont réservée, partira du club de kayak de Laval, 181 rue de la filature (lieu de l’arrivée), vers 10h00 pour ramener les chauffeurs, piétons et autres cyclistes sur le lieu de départ.

Sur le lieux de départ, pour patienter, le restaurant la Guinguette, nous fait le café à 1€.

La pause déjeuner sera à St jean sur Mayenne avant le pont à gauche. La distribution des paniers repas réservés aura lieu après un apéritif offert par le Comité Départemental.

_Renseignements et réservations 06 72 79 84 1_0

Festival "Quest'handi bouscule les Arts"

15h30 Musée d’Art Naïf et des Arts Singuliers de Laval

Visite guidée et tactile . Découvrez des sculptures et des objets d’art en les touchant.

Gratuit. Inscription : 02 53 74 12 30

17h00 Bibliothèque Albert Legendre à Laval

Dessin animé sur l’autisme « Mon petit frère de la Lune » (6 min) et échanges. L’histoire : une petite fille décrit son frère qui ne fait rien comme les autres enfants. Elle aimerait le faire rire mais il ne dit rien et regarde toujours le ciel.

Séance suivie d’échanges sur l’autisme.

Gratuit. Inscription: christelle.garry@laval.fr

13h30 à 17h00 Square de Boston à Laval

Village associatif avec des associations agissant dans le domaine du handicap en Mayenne.

Gratuit.

19h30 à 2h00 salle des Ondines à Changé

Soirée concerts accessible à tous !

Woodee 20 h 30, Les Passagers du Gawenn 21 h 50, Cabadzi 23 h 10.

Des colonnes et des gilets vibrants pour personnes sourdes ou malentendantes pourront être essayés par tout le monde pour ressentir le son autrement.

Restauration et boissons sur place.

Tarifs : 10 € en réservation, 12 € sur place, gratuit pour les moins de 10 ans.

Dimanche 30 septembre

24ème édition du Marathon des écluses

7h30 salle polyvalente de Mayenne - Marathon et marathon duo

8h00 salle de l'Aquarelle à St Jean sur Mayenne - 10km

Marathon 2016 - © yvonphotographie

Le Marathon des écluses de la Mayenne en individuel est une course à label régional, qualificative pour le championnat de France. C'est aussi un marathon sympa où tout en longeant la rivière de Mayenne à Laval (33kms de halage), il est possible d'admirer de magnifiques paysages agrémentés de châteaux et d'écluses. Des concurrents issus de plus de 50 départements différents participent régulièrement à ce marathon.

Organisées dans le cadre des virades de l'espoir, ces courses permettent à de nombreux sportifs de satisfaire et leur passion du sport et leur désir de participer à une bonne action : mettre à bout de souffle la MUCOVISCIDOSE, la plus fréquente des maladies génétiques graves de l'enfance. Preuve de l'originalité du concept de l'épreuve, de la qualité de son organisation et de son dynamisme, ces courses se sont vues, depuis plusieurs années, décerner 2 bornes par le magazine spécialisé Vo2 dans la catégorie "les clins d’œil de Vo2".

22e Tour de la Mayenne VTT

8h00 Base de loisirs du Gué de Selle à Mézangers

Rando VTT 27, 41, 49, 57 et 71 km

Rando pédestre 15 km

Fête de la Saint Michel

8h00 St Cyr le Gravelais

Christian Gablin devant le four à pain - ©ouest.france

Vide-greniers, découverte de métiers à l'ancienne (fabrication du beurre, du cidre, du pain, des gaufres, des rillettes etc...), exposition de voitures anciennes, maquettes d'avions et de drones avec démonstration de vol.

Concours de palets et exposition de vieux tracteurs le tout avec le groupe folklorique "La bande d'Fontaine" et Christian Félie chanteur et animateur.

Visites particulières "Visite secrète n° 2

15h30 Musée du château de Mayenne

Il reste des endroits du château inconnue des visiteurs et parfois très rarement explorés .... Ce sont ces espaces que vous découvrirez.

Gratuit sur réservation 02.43.00.17.17