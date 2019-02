L'agenda des sorties du lundi 25 au dimanche 3 mars 2019

Des idées de sorties

Mardi 26 février

Théâtre "Forêts" Théâtre Icare

19h30 Théâtre de Laval (3h30 avec l'entracte)

Traversée par trois guerres et 45 personnages, de 1870 à 2006, Forêts est une épopée née d'une enquête : celle de Loup, jeune fille d'aujourd'hui, qui remonte le fil de ses origines pour croiser les destinées de sept générations de femmes. Mêlant la petite et la grande Histoire, les trajectoires intimes et les bouleversements du monde, l’œuvre remonte aux sources des fêlures humaines, familiales, historiques.

Repas libano-québécois sur réservation pendant l'entracte 06.71.95.31.60

Slam / poésie "Monsieur Mouch"

20h00 Espace Culturel Le Reflet à St Berthevin

Précurseur du slam en Mayenne depuis plus de 10 ans, Saint-Berthevin réitère avec la présence de Monsieur Mouch, poète et slameur.

Que ce soit dans un théâtre à l’autre bout du monde, ou dans le bistrot d’en face, tout est prétexte à dire le monde, le conter, le déclamer, le chanter... Il n’y a pas plus beau en partant travailler que de dire, « je vais jouer » et c’est ce que Monsieur Mouch fait chaque jour.

Théâtre de récit "Maintenant que je sais" Théâtre du Phare

20h00 Lycée Rochefeuille à Ernée

Au Brésil, en pleine dictature, Hélène – journaliste française, correspondante – nous raconte l’histoire de son amie Magdalena, farouche opposante au régime. Magda et son amoureux, Luis, luttent pour diffuser leurs idées de liberté et prennent de plus en plus de risques. Hélène, face aux menaces grandissantes qui pèsent sur ses amis, et face au détournement de la vérité, entreprend un combat pour la liberté d’expression, aux dépens de sa propre sécurité…

Spectacle "Imaginoires Prévert & Kosma" Cie Théâtre du Tiroir

20h30 Les Angenoises à Bonchamp

Pour Prévert, colleur d’images et jongleur de mots, la poésie est partout, au coin des rues, au bord des lèvres, dans le pli d’un collage, elle est comme une respiration. Il s’insurge, dénonce, sait aussi s’émouvoir devant la beauté simple du monde : un enfant, un oiseau, une fleur. Poète libre, il chante aussi bien l’amour que le désamour, le monde ouvrier comme la détresse des «sans abri». Il révèle la lumière d’humanité qui sommeille en chacun de nous. Il chante un monde nouveau qui naitra de la révolte des petites gens.

La poésie, c’est le plus joli surnom que l’on donne à la vie.

Les poèmes chantés de l’anarchiste rêveur sont mis en musique par le génial compositeur d’origine hongroise Joseph Kosma.

Mercredi 27 février

Théâtre de récit "Maintenant que je sais" Théâtre du Phare

20h00 Salle des fêtes de la Bigotière

Jeudi 28 février

Théâtre / humour "Le projet cryotopsie (BE)" Cie Chacun son rytme

20h30 Théâtre municipal de Mayenne

Bienvenue à cette formation d'une heure durant laquelle Gustave et Véronique vous révèleront tout ce que vous devez savoir sur l'utilisation de l'Appareil d'Échange Jouïstique et de Développement Génotype, communément appelé AEJDG.

Illustrations à l'appui, nos deux conférenciers passeront en revue différents problèmes que l'on peut rencontrer lors des premières utilisations, ils évoqueront les nombreuses combinaisons envisageables et répondront à des questions qui se posent fréquemment, comme «mes propulseurs dopaminergiques ne sont-ils pas trop petits ?» ou «peut-on photographier quelqu'un sur son marchorum ?».

Théâtre / humour "Oh Boy!" Théâtre du Phare

20h30 Espace culturel Colmont à Gorron

Quand Barthélémy Morlevent, 26 ans, reçoit une convocation de la juge des tutelles, il se demande ce qu’il a fait. Lorsqu’il découvre qu’il a trois jeunes demi-frère et sœurs orphelins, il se dit que ce n’est pas la première fois que son père abandonne des gosses. Et quand la juge lui apprend qu’il doit être leur tuteur, il se demande où est la porte.

Vendredi 1 mars

Théâtre de récit "Maintenant que je sais" Théâtre du Phare

20h00 Collège René Cassin à Ernée

Théâtre "Le clan des divorcées"

20h30 Salle Les Angenoises à Bonchamp

Le Clan des divorcées fête ses 3 millions de spectateurs ! En assistant à ce spectacle, non seulement vous allez beaucoup rire mais surtout vous allez vivre un vrai moment de bonheur. Cette comédie absolument irrésistible met en scène trois femmes qui divorcent, Stéphanie d’Humily de Malanpry, une bourgeoise qui quitte un berger ardéchois, Mary Bybowl, une british un peu délurée qui, elle, quitte un homme de plus et Brigitte la rurale qui elle aussi divorce !

Récit en musique "Ce que j'appelle oubli' Hop & Cie

19h00 "Les 3 Chênes" à Loiron

«Et ce que le procureur a dit, c’est qu’un homme ne doit pas mourir pour si peu». S’inspirant librement d’un fait divers survenu à Lyon en 2009, Laurent Mauvignier nous transporte dans «la banalité de la brutalité ordinaire». Un texte coup de poing.

Un jeune homme entre dans un supermarché, se dirige vers les bières. Il en ouvre une, étanche sa soif. Quatre vigiles l’entourent, l’emmènent vers la réserve. Il n’en sortira pas vivant…

Théâtre "Le chant du cygne' Cie Et si demain

20h30 Théâtre Jean Macé à Laval

Au crépuscule de nos jours, reconnaitrons-nous dans le regard de cet enfant que nous étions, les idéaux et les rêves que nous portions alors? Cette pièce de Tchekhov se déroule une nuit. Le vieil acteur Svetlovidov se réveille seul, abandonné dans les loges du Théâtre.

Un personnage énigmatique le rejoint enfin. Svetlovidov lui livre ses peurs, ses choix...et ils partent ensemble vers ce Chant du Cygne où le comédien joue avec la fougue de ses jeunes années, il retrouve la foi, le bonheur, l’amour!

Samedi 2 mars

16 ème édition du festival du jeu

9h00 Salle socioculturelle de Meslay du Maine

Venez (re)découvrir en famille, entre amis nos jeux de société, jeux d’adresse, jeux surdimensionnés, jeux d’imitation…

Spectacle de marionnettes "Boom" Cie Entre Deux Rives

10h30 et 11h30 Théâtre de Laval

Le cube, une figure familière pour les tout-petits. C'est aussi l'élément au cœur de ce spectacle, décliné et détourné pour aborder des questions propres au développement du très jeune enfant.

L'enfant est d'abord invité à un temps de jeu autour d'une multitude de petits cubes en vrac, parfaite mise en bouche ludique avant de pénétrer dans un petit chapiteau, cocon aux voilages blancs rempli de cubes, où un drôle de personnage explore l'espace qui l'entoure...

Nuit de la Chouette

20h00 au Bourgneuf la Forêt et à Coudray

Découvrir et entendre les 4 espèces de rapaces nocturnes de notre département, Effraie des clochers, Chouette hulotte, Chevêche d’Athéna et Hibou moyen-duc. Diaporama suivi d’une sortie nocturne.

réservation : Le Bourgneuf la Forêt 06.02.28.91.39 et pour Coudray 06.43.22.62.02

Concert "Tango Nuevo" Quatuor Caliente

20h30 Atelier des arts vivants à Changé

Le programme du quatuor témoigne du désir des musiciens de faire vivre le tango instrumental contemporain aux multiples couleurs et influences. En recréant la formation originale du quintette, les musiciens ouvrent la porte aux rythmes, mélodies, harmonies et accentuations du monde d’aujourd’hui. Force et fragilité, colère et amour s’expriment dans ce voyage argentin.

Concert chansons française Yves Jamait

20h30 Les Angenoises à Bonchamp

Yves Jamait a toujours vécu en chansons, sans se demander ce qu’il faut ou ce qu’il ne faut pas écouter, mais prenant tout ce que la musique des années 60 et 70 lui donne.

En octobre 2018 est sorti le 7ème album studio d’Yves Jamait, produit par son acolyte Didier Grebot.

Sur scène, pour cette nouvelle tournée, ce sont Samuel Garcia (accordéon, piano, chœurs, Mario Cimenti (percussions) et Jérôme Broyer (guitares) qui seront présents pour accompagner Yves Jamait.

Une formation légère donc, pour un spectacle généreux, à l’image des prestations scéniques de Jamait jusqu’à présent !

Théâtre "Une promesse" Cie Le Jeu pour le Dire

20h30 Théâtre Jean Macé à Laval

Pourquoi, mais pourquoi n’a-t-il pas raccroché lorsqu’il a entendu sa voix au téléphone ? C’est la question que se pose Laurent, tout en dégustant une flûte de Champagne avec Clara, dont il est séparé depuis 5 ans… Comment, mais comment lui faire tenir la promesse qu’il a faite lors de leur séparation, il y a 5 ans ? C’est la question que se pose Clara en dégustant une flûte de Champagne chez Laurent. Ces deux-là ont-ils bien fait de se revoir ?