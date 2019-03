L'agenda des sorties du lundi 25 au dimanche 31 mars 2019

Des idées de sorties

Mardi 26 mars

Ciné débat "Nous sommes l’Humanité" de Alexandre Dereims dans le cadre des semaines d'éducations contre les discriminations

19h30 cinéville de Laval en présence du réalisateur

Quelque part sur notre planète, il existence un endroit caché qui est resté isolé du reste du monde jusqu’à aujourd’hui. Le dernier paradis encore intact où les premiers humains vivent toujours au commencement de l’humanité. Ils s’appellent les Jarawas. Ils vivent sur les îles Andamans, en Inde. Ils ne sont plus que 400. Aujourd’hui, notre monde est sur le point de les faire disparaître.

Les Jarawas n’ont jamais accepté d’être filmés, ils nous ont ouvert les portes de leur monde oublié.

Danse Hip Hop "Motion" Cie Zahrbat

20h00 Salle de l'Orion de La Selle Craonnaise

Entre breakdance virtuose et abstraction géométrique, les performances physiques et techniques de ces danseurs fascinent.

Jouant sur le champ et le hors champ, s’inspirant des transitions des montages vidéos des trailers de danse, Brahim Bouchelaghem travaille sur la construction du groupe et de l’espace de jeu, mêlant les énergies de la breakdance et de la poésie qui lui sont propres. Ainsi, il fait défiler les mouvements, le temps du jeu.

Théâtre "Fratries" Le Fil rouge théâtre

20h30 Théâtre des Ursulines à Château Gontier

Quatre femmes explorent la thématique riche et intemporelle de la fratrie. Elles sondent par le chant, le jeu et le mouvement ce qui, dans la fraternité, nous façonne.

La relation frères et sœurs se noue et se joue dès le plus jeune âge. Elle confronte les enfants dans l’apprentissage de l‘autre, rival(e), intrus(e), semblable, dont il faut se différencier. Entre affection et conflit, elle oscille avec ambivalence entre amour et détestation. Un chœur de quatre femmes nous donne à voir et entendre ce qui se joue et se tisse dans nos liens fraternels, à la fois singuliers et universels.

Théâtre "Nuit d'ivresse" Théâtre de l'Onde

20h30 à l'Atelier des arts vivants à Changé

Tout oppose Simone et Jacques. Ils se rencontrent par hasard en fin de soirée dans le bar désert d’une gare.

Lui est un présentateur vedette un peu ringard. Elle, une fille paumée et haute en couleurs.

L’alcool aidant, ils se rapprochent et se retrouvent le lendemain matin dans l’appartement de Jacques.

Toutefois le réveil va être difficile…

Mercredi 27 mars

Cirque "Tesseract" Nacho Flores

18h00 Théâtre de Laval

C’est d’abord sur fil de fer que l’espagnol Nacho Flores fit durant dix ans ses gammes d’équilibriste. Mais c’est une autre discipline, unique et tout aussi spectaculaire, qu’il a patiemment élaborée ces dernières années : l’équilibre sur cubes de bois. Forme à la fois simple et parfaite par sa régularité, le cube est ici le socle d’architectures éphémères, entrelacs boisés et géométriques sur lesquels le funambule nargue la gravité, toujours proche du point de rupture.

Jeudi 28 mars

Flash'job

13h00 à 20h00 Hall des expositions de Mayenne

Les rencontres de l'emploi pour les jeunes en Nord-Mayenne

Danse Hip Hop "Motion" Cie Zahrbat

20h00 Espace Clair de Lune à Ernée

Un show plein d’énergie et de caractère avec les 12 meilleurs Bboys et Bgirls d’Urkaine ! Force de caractère et détermination sont les maîtres-mots de ces artistes qui se produisent sur la scène internationale des battles hip-hop.

La breakdance, genre emblématique du hip-hop de rue se pare ici d’autres disciplines propres à ce mouvement artistique originaire des Etats-Unis : le Pupping (contractions des muscles combinés avec des déplacements plus ou moins rapides), le locking (articulations des membres), la musique, la lumière et l’occupation de l’espace, alternant soli et chorégraphies de groupe. Jusqu’au final de toute beauté, le spectacle offert à nos yeux est époustouflant de techniques virtuoses et de fluidité

Conférence "Histoire moderne de l'électro et du sample" de Christophe Brault

20h00 Le Grand Nord, Esplanade François Mitterrand à Mayenne

La musique électro est née au début des années 80 aux U.S.A, à la fois à New York (Électro-Funk), à Chicago (House) et à Détroit (Techno), grâce à de nouveaux instruments comme le sampler. Elle va faire école en Europe, sur-tout au Royaume Uni pour vivre son âge d’or, celui des raves. Elle va devenir si vendeuse dans les années 90 qu’elle contaminera les autres styles comme le Rock ou le Rap.

Vendredi 29 mars

Concert "Caravelle" Rock mélodique et festif

20h30 Le Café du Garage à Olivet

Avec une chanson rêveuse et engagée nourrie d’influences du monde, Caravelle offre des mélodies colorées et mélangées. Autant d’invitations au voyage au gré des sonorités et des histoires racontées. Dans leurs musiques s’entremêlent une voix douce, le son rock mélodique d’une guitare, le riff tranchant d’un accordéon festif, le tout soutenu par des rythmes subtiles et percutant

Ciné rencontre "L'arbre de l'enfance" de Anne Barth

20h00 Cinéma le Majestic à Ernée en présence de la réalisatrice

Porté par les témoignages de Juliette, filmée de ses 10 à 17 ans, de Béatrice et de Daniel, le film interroge les conséquences de l’éducation reçue dans l’enfance sur la qualité des relations que nous aurons adulte. Avec la participation de Catherine Gueguen, il est un appel vibrant au soin à accorder aux premières années de la vie. Le film est une invitation à repenser la relation à soi, aux autres et à la Nature.

Humour "Le tour de la dette" Christophe Alévêque

20h30 Salle polyvalente de Mayenne

«La dette est un dossier trop important pour le confier à des experts !»

Un spectacle ludique, populaire et éducatif autour de la dette, orchestré de façon virtuellement naïve et réellement humoristique par Christophe Alévêque. Il y aborde sans angoisse et sans peur, ce sac de nœuds que l’on appelle le problème de la dette. Trop compliqué ou sciemment complexifié, ce dernier ennuie ou effraie.

Le comédien vulgarise le propos, dynamite les évidences et démystifie les croyances, pointe les erreurs, souligne les paradoxes…

Concert musique et danse "Pile ou face" Élèves du conservatoire de Louverné

20h30 Salle des Pléiades à Louverné

Un cercle tracé au sol et le public qui entoure élèves musiciens et danseurs... Comment apprivoiser ce cercle, s'approprier cet espace en tant que spectateur ? Est-il une limite infranchissable ou la frontière incertaine d'un autre monde à explorer ? Un spectacle autour du miroir, de l’improvisation, du mimétisme, permettant aux élèves et aux spectateurs d’avoir différents points de vue sur la scène et une interaction ludique entre eux. Par les élèves musiciens et danseurs du pôle de Louverné.

Samedi 30 mars

Concert "Symphonie et concerto trompette et piano" Orchestre national des Pays de la Loire

20h30 Théâtre de Laval

Pascal Rophé, directeur musical de l'Orchestre National des Pays de la Loire, nous propose un superbe programme, mettant en lumière les œuvres de jeunesse de trois maestros.

En 1889, Debussy en est à ses débuts quand il compose sa Petite Suite pour piano à quatre mains. Le monde étrange et insaisissable de l’impressionnisme est déjà à l’œuvre...

Sublime partition écrite à 27 ans par Chostakovitch, le Concerto pour piano, trompette et cordes nous offre dans le finale un des mouvements les plus enlevés du compositeur russe, où la trompette ricoche au-dessus du piano avec une incomparable brillance.

Composée en 1855 par un prodige de 17 ans, la Symphonie en ut de Bizet a immédiatement séduit le public. Le beau solo de hautbois orientalisant de l’Adagio, les accents rustiques du Trio au centre du troisième mouvement et l’imagination mélodique et rythmique du finale font de cette œuvre un des grands classiques du répertoire.

Humour "A travers champs" Paulo

20h30 Les Angenoises à Bonchamp

Il a le don d’évoquer des sujets qui parlent à tous. Son one man show sonne juste et touche toutes les générations. Constamment renouvelés, ses textes taillés dans un humour subtil, abordent les sujets d’actualité comme au comptoir du café du village. Il transporte son public «A Travers Champs...», titre de son spectacle, et décrit avec un réalisme saisissant et une pointe de nostalgie la vie des gens.

Il nous parle d’un temps où l’on allait chercher l’eau au puits, où l’on regardait la télévision en noir et blanc, où Luis Mariano chantait Mexico et où Tino Rossi était jeune.