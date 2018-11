L'agenda des sorties du lundi 26 novembre au dimanche 2 décembre 2018

Des idées de sorties

Mardi 27 novembre

Cirque acrobatique "La vrille du chat" Cie Back Pocket

20h30 Théâtre des Ursulines à Château Gontier

Dans un dessin animé, les personnages en situation délicate font marche arrière contre tous les principes de notre monde physique. Les artistes parient sur leur virtuosité pour donner la même illusion, distordre l’espace, manipuler le temps

Récit - Humour "Bref le grand Nord" Cie Le scrupule du gravier

20h30 Salle polyvalente d'Ambrières les Vallées

"Le froid, la neige, les forêts de sapins à perte de vue, les aurores boréales.... bref, le grand nord§" Sur scène, à la frontière du théâtre et du conte, un duo complice et déjanté empoigne les mots et les images, retourne les mécanismes de la fable et désamorce la violence des contes traditionnels? Amour, cruauté, peur, vengeance...

Mercredi 28 novembre

Marionnette "Pourquoi pas!..." Tof Théâtre

18h00 L'avant Scène de Laval

Pourquoi pas!

Assis dans son univers, ce "Papan" mange des fraises, tricote et attend... Comme un désir furieux d’explorer les stéréotypes de genre, cette nouvelle création se plaira à gentiment bousculer ces jeunes spectateurs dans leurs a priori sur la répartition des rôles entre les filles et les garçons, les papas et les mamans.

Jeudi 29 novembre

Musique - Littérature "Secret Sound" Théâtre d'air

20h30 Salle polyvalente de Mayenne

Une batterie, un clavier, une guitare électrique, trois voix, celle d’une femme et de deux hommes et la présence mystérieuse de sons, d’échos, comme des trainées de souvenirs. Des images projetées, des ombres, des mots, des clair-obscur, des focus subjectifs guidés par le regard, les sens, la mémoire.

Douze sonnets de Shakespeare, en français, en anglais, chuchotés, soufflés, chantés, criés, pleurés pour former une seule et même déclaration d’amour. Les sonnets, récits amoureux d'un raffinement extrême et feutré, reflètent le spectre de l'amour sous toutes ses formes, de façon intime et universelle

Cirque accrobatique "La vrille du chat" Cie Back Pocket

20h00 Espace Clair de Lune à Ernée

Comme les personnages d'un dessin animé, les 7 jeunes acrobates défient les lois de notre monde physique. Ils parient sur leur virtuosité pour donner l'illusion, distordre l'espace et manipuler le temps. Ralentis, accélérations, stop-motions, marche arrière : en jouant sur le burlesque, ils cherchent l'impossible et l'extraordinaire.

Vendredi 30 novembre

Concert "Histoire du soldat" Ensemble instrumental de la Mayenne

20h30 Salle des fêtes de Cosmes

Inspiré par le conte russe Le déserteur et le diable, l’Histoire du soldat est un opéra de poche composé par Igor Stravinsky en 1917 sur un texte de Charles-Ferdinand Ramuz. Pièce pour sept instrumentistes et un récitant, elle marque la naissance du théâtre musical au XXe siècle.

Un soldat pauvre rentre chez lui en permission. En route, il rencontre un vieil homme qui lui propose un marché : son violon contre un livre qui prédit l’avenir et qui fera de lui un homme riche. Il accepte. Mais le vieillard n’est autre que le diable. La vie du soldat bascule alors…

Samedi 1 décembre

Musique - Littérature "Cap ou pas cap"

15h00 Bibliothèque Albert Legendre de Laval

Dans le cadre de la journée internationale des personnes handicapées, Jehan de Cougnes résidant au Foyer Thérèse Vohl, nous propose un florilège de ses poèmes lus par les membres de l'association "Graine de Mots" suivi d'une improvisation musicale

Handicap ou pas, les résidents du foyers Ionesco, de drôles d'oiseaux, ont pris leur plume, leurs mots et leur audace pour les partager avec n=vous.

4ème édition du Marché des Lumières

17h00 Place des Acacias à Laval

Marché des lumières Laval

Artisans, créateurs et artistes locaux, le lieu incontournable pour faire ses cadeaux de Noël. Boite à lettres du Père Noël et présence de l'association des commerçants du centre-ville "Laval Cœur de Commerces"

Concert "Les années 80, la tournée"

20h00 Salle polyvalente de Laval

La fièvre des années 80 monte encore.... On ne se lasse pas des artistes que l'on a aimés, qui nous ont fait chanter....

avec Lio, François Feldman, Jean-Luc Lahaye, Desireless, Philippe Cataldo, Sloane, Pedro Castano, Jean Pierre Morgand, Alain Llorca de Gold, Zouk Machine… pour 3 heures de fête en live avec leurs musiciens.

Dimanche 2 décembre

1ère édition de" L'Argentréenne"

9h30 Complexe sportif d'Argentré

Course nature de 16 et 8 km et marche de 8km