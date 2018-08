Des idées de sorties

Mardi 28 août

Sortie nature "La rivière"

9h30 à Entrammes

La jouanne, affluent de la Mayenne, offre des milieux riches en biodiversité. Allons explorer un secteur où de nombreux rochers affleurent. Qui peut bien y vivre?

A réserver au 02.53.74.11.50

Cinéma en plein air "Chicken run

21h00 Théâtre de verdure à Villiers Charlemagne

En 1950, en Angleterre dans le Yorshire, la vie paisible du poulailler de la ferme de Tweedy semble plaire à ses locataires. Mais la poule Ginger es loin de partager l'avis de ses consœurs : elle rêve de grands espaces et de liberté. Chaque jour, elle essaie sans succès de les faire s(évader de la basse-cour"

Apportez vos transats et vos couvertures...

Mercredi 29 août

Sortie Nature " Sur la traces des mammifères"

9h30 en forêt de Concise à Ahuillé

Venez pister les mammifères, animaux discrets mais qui laissent derrière eux, de nombreux indices de leur présence "empreintes, marquages,reliefs de repas...)

A réserver au 02.53.74.11.50

Jeudi 30 août

Cinéma en plein air "Des abeilles et des Hommes"

21h00 Place de l'église à La Bazouge de Chémeré

Entre 50 et 90% des abeilles ont disparu depuis quinze ans. Cette épidémie, d’une violence et d’une ampleur phénoménale, est en train de se propager de ruche en ruche sur toute la planète. Partout, le même scénario : par milliards, les abeilles quittent leurs ruches pour ne plus y revenir. Aucun cadavre à proximité. Aucun prédateur visible.

Arrivée sur Terre 60 millions d’années avant l’homme, l’Apis mellifera (l’abeille à miel) est aussi indispensable à notre économie qu’à notre survie.

Aujourd’hui, nous avons tous de quoi être préoccupés : 80 % des espèces végétales ont besoin des abeilles pour être fécondées. Sans elles, pas de pollinisation, donc pratiquement plus de fruits, ni légumes.

Il y a soixante ans, Einstein avait déjà insisté sur la relation de dépendance qui lie les butineuses à l’homme : « Si l’abeille disparaissait du globe, l’homme n’aurait plus que quatre années à vivre. »

Festival "Un singe en été" Framgments & l'OHPM

21h00 Parc du Château de Mayenne

Le projet Fragments s'est constitué au fil des ans autour d'une passion commune pour la musique instrumentale. Venus d’horizons divers, ces trois rennais puisent leurs influences dans la musique nordique, glaciale et onirique et composent autour de sons organiques et d’un piano cotonneux des morceaux éthérés propices à l’évasion.

Cet été, ils s'associent aux 63 musiciens de l'Orchestre d’Harmonie de Mayenne (OHPM) le temps d'une soirée pour le plus grand plaisir de nos oreilles. Pour venir profiter d'un moment de rêverie collective

Gratuit

Vendredi 31 août

projection, barbecue partagé et concert

18h30 au CLEP 8 impasse Haute Chiffolière à Laval

18h30 : diffusion du documentaire "Hugette the power" « En plein territoire mayennais, après des mois de répétition, des choristes de 90 ans sont sortis de leur EHPAD pour aller faire le show dans un festival de musiques actuelles. Sous l’impulsion de Pierre Bouguier et son groupe Mémé les watts, les 55 « Huguettes » ont provoqué une nouvelle vague d’émotion devant 750 spectateurs 6 mois plus tard.

19h30 : apéro-rencontre avec Pierre Bouguier

20h00 : barbecue partagé (amenez vos grillages"

20h30 : Concert de Mémé les watts

Cinéma en plein air " La guerre des boutons"

21h00 Place de l'église d'Origné

Depuis plusieurs générations, les enfants des villages voisins de Velrans et de Longeverne se livrent une guerre sans merci et sans véritable trêve. Malheur au vaincu : il repartira en courant, sa culotte et ses bretelles entre les mains, tous ses boutons arrachés, la honte et la déconfiture peintes sur le visage. Lebrac, stratège de génie, imagine un jour de désarmer l’ennemi et d’apaiser la colère des mères raccommodeuses en demandant à ses troupes de charger en tenue d’Adam.

Samedi 1 septembre

Cinéma en plein air "L'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S Spivet

21h00 Théâtre de verdure de Cossé le Vivien

T.S. Spivet, vit dans un ranch isolé du Montana avec ses parents, sa soeur Gracie et son frère Layton. Petit garçon surdoué et passionné de science, il a inventé la machine à mouvement perpétuel, ce qui lui vaut de recevoir le très prestigieux prix Baird du Musée Smithsonian de Washington. Sans rien dire à sa famille, il part, seul, chercher sa récompense et traverse les États-Unis sur un train de marchandises. Mais personne là-bas n’imagine que l’heureux lauréat n’a que dix ans et qu’il porte un bien lourd secret.

Dimanche 2 septembre

Les Vide-greniers de ce dimanche

-Le Ribay : 6h30 place des Routiers

-Martigné sur Mayenne : 7h00 sur le parking de la salle de loisirs

-Ernée : 8h00 Centre ville

-Ahuillé : 9h00 centre bourg

-Saint Quentin les Anges

-Soulgé sur Ouette : place de l'église

-La Cropte

22e tour de la Mayenne VTT

7h30 Parc des Expo rue Volney à Mayenne

Circuits VTT de 15- 34- 48- 56 et 66km

Randonnée pédestre de 10 et 16 km

Circuits route de 120- 80- 50 et 30km

Festival du jeu

10h00 Les Angenoises à Bonchamp

Venez découvrir en famille des jeux de société pour tous les âges, un espace jouets et motricité, un espace jeux vidéo, des jeux traditionnels du monde....

Bienvenue dans le monde ludique !

Gratuit