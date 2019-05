L'agenda des sorties du lundi 27 mai au dimanche 2 juin 209

Des idées de sorties

Lundi 27 mai

Festival « Ateliers Jazz #22 » - « Bird » de Clint Eastwood

20h Cinéville de Laval

Bird est un film biographique américain réalisé par Clint Eastwood, sorti en 1988, 6 prix et 13 nominations.

Ce film est une interprétation cinématographique de la vie du saxophoniste Charlie Parker, alias "Bird".

http://www.festivaljazz-meslay.com

Mardi 28 mai

Festival « Ateliers Jazz #22 » - « The Art of the Quartet »

20h30 Salle socioculturelle à Meslay-du-Maine

The Art Of The Quartet est le nom d'un groupe composé de quatre musiciens de jazz les plus en demande, les plus polyvalents et les plus réputés de la scène de musique jazz actuelle. Ensemble, ils ont travaillé avec les plus grands noms du jazz, mais cette fois-ci, ils ont décidé de s'unir et d'affiner le potentiel de la formation du quartet de jazz classique : Kenny Werner, Peter Erskine, Benjamin Koppel & Scott Colley. Un moment privilégié à ne manquer sous aucun prétexte !

http://www.festivaljazz-meslay.com/

Mercredi 29 mai

Danse « La figure du baiser » Compagnie Pernette

20h Musée archéologique de Jublains

La Figure du baiser met en mouvement et en immobilité la rencontre comme l'étreinte amoureuse. Ballet des regards, élasticité de l’espace et sensualité du contact sont traduits en une succession de « poses » (au sens photographique du terme) et de séquences, permettant aux spectateurs de s’approcher très près des danseurs pour observer et se raconter la nature de ces moments si particuliers du vécu.

http://www.kiosque-mayenne.org/

Festival « Ateliers Jazz #22 » - « Lady Sings the Blues »

20h30 Salle socioculturelle à Meslay-du-Maine

Billie & Nina. Nina & Billie. Icônes majeures de la musique afro-américaine, Billie Holiday et Nina Simone ont marqué d’une empreinte indélébile l’histoire du jazz, et plus largement de la musique du XXe siècle. Deux femmes blessées, à la fois immensément populaires et seules au monde, dont le destin extraordinaire ressemble à un roman, fait de blues et de bleus (à l’âme). Deux chanteuses combattantes aussi, jamais résignées face au machisme et au racisme qu’elles ont dû affronter toute leur vie.

Sur scène, autour d’Anne-Laure Guenoux, chargée de la direction artistique et des arrangements, un ensemble de 19 musiciens où se télescopent un orchestre classique (Ensemble instrumental de la Mayenne) et la fine fleur de la scène jazz locale.

http://www.festivaljazz-meslay.com/

Jeudi 30 mai

Festival « Ateliers Jazz #22 » - « Gadjo & Co » et « Edward Perraud trio »

15h Plan d’eau du lac de Villiers-Charlemagnes

Des lendemains qui chantent... tout en se nourrissant de nos racines profondes, est un album de compositions personnelles que nous avons voulu joyeux souvent, grave parfois, sensible toujours.

Guitares, contrebasse, batterie, nous sommes restés fidèles à ce qui constitue le cœur de notre musique et de nos inspirations : du swing, des mélodies chantantes, des chorus dans lesquels chaque musicien exprime son talent et cherche à repousser les limites du vocabulaire musical.

http://www.festivaljazz-meslay.com/

20h30 Salle socioculturelle de Meslay-du-Maine

Intervalles, Intervals, c’est la distance entre deux notes jouées l’une après l’autre et qui génère un phénomène acoustique et temporel : seconde, tierce, quarte...

Voici le point de départ de mon nouvel orchestre en trio piano, contrebasse et batterie ; revenir à la quintessence de la musique en sondant concrètement la notion d’intervalle musical, composer une ode, une offrande pour chaque intervalle en revisitant l’histoire de la musique et sentir comment chacun d’eux caractérise et synthétise le style de certains grands compositeurs de la musique passée à la musique populaire d’aujourd’hui.

http://www.festivaljazz-meslay.com/

Vendredi 31 mai

Hippique « Equijec Le Jumping » - Jumping Pro et Amateur

8h/19h Centre équestre - Bois de l’Huisserie à Laval

EQUIJEC Le Jumping est le rendez-vous équestre de la Mayenne.

Cet évènement se déroulera les 31 Mai, 1 et 2 Juin 2019 au Centre Equestre de Laval.

http://https//www.celaval.fr/equijec

Festival « Daon is not dead #4 »

20h/… Daon

Festival Daon Is Not Dead

Le festival des Bouts de Ficelles revient pour 3 jours de musiques et de fête en clamant haut et fort : Daon is not dead !

Une programmation éclectique réunissant 21 groupes majoritairement issus de la scène du Grand Ouest : du ska à l’electro, de la pop au funk hip-hop, de la chanson au rock !

http://www.boutsdeficelles.info/

Festival « Ateliers Jazz #22 » - « Isfar Sarabski Quartet »

20h30 Salle socioculturelle de Meslay-du-Maine

Isfar Sarabski est un pianiste azerbaïdjanais de grand talent, mondialement reconnu, qui fait beaucoup parler de lui depuis qu’il a remporté le Prix Piano Solo du Festival de Jazz de Montreux à l’âge de 19 ans.

Isfar Sarabski s’inspire du pianiste azerbaïdjanais Vagif Mustafazadeh, musicien de jazz-mugham, fusion de la musique traditionnelle persane, iranienne et le jazz.

http://www.festivaljazz-meslay.com/

Samedi 1 juin

Festival Fromages, Vins et Musiques

15h/02h Parc de la salle des fêtes de Livré-la-Touche

Festival alliant gastronomie, musique et convivialité. Découverte et dégustation de produits locaux de qualités et animations pour les enfants. Entrée et concerts gratuits - En plein air et couvert si besoin.

Festival « Ateliers Jazz #22 » - « Patāx »

20h30 Salle socioculturelle de Meslay-du-Maine

L’un des groupes les plus novateurs de la scène musicale espagnole, reprend le répertoire de Michael JACKSON, dans un hommage à la croisée de l’afro cubain jazz et du flamenco. Un concert rempli d’énergie et de joie communicative. Un spectacle intemporel à découvrir en famille, toutes générations confondues.

http://www.festivaljazz-meslay.com/

Dimanche 2 juin

Animations / Jeux « Rendez-vous aux Jardins en musique »

10h/18h Les Jardis des Renaudies à Colombiers-du-Plessis

En avant-première des Journées Nationales, Les Jardins des Renaudies ouvrent en musique ce premier dimanche de Juin.

Terre, Air, Feu et Eau, Les 4 éléments inspirent le programme de la journée.

Les Jardins reçoivent l’école de musique du Bocage Mayennais et la batucada d’Ambrières-les-Vallées.

- Jeux aux Jardins

- Et musique, bien sûr, pendant tout l'après-midi !

http://www.jardinsdesrenaudies.fr/

Animations « Un Printemps à Lassay »

11h/19h Lassay-les-Châteaux

11h30 Place de la mairie : Lancement d’Un Printemps à Lassay avec la Batucada du Conservatoire.

14h00>18h00 à la Roseraie : Stand grainothèque. Venez échanger graines, conseils, expériences sur le jardinage écologique avec l’association Les Mains vertes.

14h30>17h30 à la Roseraie : Atelier légumes musicaux d’Eric Van Osselaer Venez découvrir le rap de la pomme, la complainte de la pastèque, essayer des flûtes multi légumes ou apprendre à faire chanter l’endive dans la cuisine musicale.

Musique « Les Saisons » - Ensemble Il Ballo

16h Château de Sainte-Suzanne

L’ensemble Il Ballo propose un concert autour de l’évocation de la nature à la Renaissance. Dans la musique comme dans les autres arts, la nature a souvent été source d’inspiration au XVIe siècle. Pour créer ce programme, Il Ballo s’est inspiré des célèbres portraits phytomorphes d’Arcimboldo, qui symbolisent les saisons.

http://www.chateaudesaintesuzanne.fr/