L'agenda des sorties du lundi 28 janvier au dimanche 3 février 2019

Lundi 29 janvier

Rencontre cinéma-santé "L'homme qui répare les femmes" film de Thierry Michel

20h30 cinéma de Gorron

le docteur Mukwege est internationalement connu comme l’homme qui répare ces milliers de femmes, violées durant 20 ans de conflits à l’Est de la République Démocratique du Congo, un pays parmi les plus pauvres de la planète, mais au sous-sol extrêmement riche.

Mardi 29 janvier

Danse - Musique "Minuscule" La Parenthèse / Christophe Garcia

20h30 Théâtre municipal de Mayenne

Trois contrebasses et deux danseurs dans un espace minuscule. Que se racontent-ils ?

Ils se parlent d’amour.

Minuscule s’organise comme un parcours musical et poétique pour cinq artistes, dans un répertoire minutieusement élaboré offrant un paysage allant de la musique baroque au tango argentin, en passant par le romantisme et le XXe siècle. Il est constitué d’œuvres originales ou de transcriptions pour contrebasses soigneusement sélectionnées par les musiciens de l’ONPL. Ils font le pari de nous affranchir des mots pour nous promener dans ces relations amoureuses.

Mercredi 30 janvier

Théâtre d'objet "Sous la neige" Cie Bestioles

18h00 Théâtre de Laval

Des papiers de soie blancs, par milliers, tapissent la scène comme une épaisse neige de tissu. Un paysage suave et immaculé qui s’offre en terrain de jeu pour les deux comédiens, Martine Wianowski et Reda Brissel. Doucement, ils apprivoisent cette matière aérienne, amas de papiers froissés, enchevêtrés, qui semblent soudain avoir leur vie propre, respirent et ondulent au gré des mouvements, des sons et des lumières changeantes.

Jeudi 31 janvier

Théâtre comédie "C'est pas du tout ce que tu crois" avec Danièle Evenou, Séverine Ferrer et Nobert Tarayre

20h30 Salle des Angenoises à Bonchamp

C'est pas du tout ce que tu crois

Au lendemain de son enterrement de vie de garçon, Stan ne se souvient plus de rien. Il se réveille avec une migraine, une gueule de bois, et… une femme dans son lit ! Ça ne serait pas un problème si Élise, la future mariée, n’avait pas décidé de débarquer avec Marie-Carmen, sa mère, pour faire les présentations. Pour Stan, la journée de l’enfer commence, car Marie-Carmen a un caractère bien trempé et elle est décidée à tester son futur gendre. Elle va tout faire pour le pousser à bout ! Avec l’aide de son meilleur ami Nico, et la coopération de Sofia, la jeune avocate découverte dans son lit, Stan va tenter de sauver la situation.

Mais il n’est pas le seul à avoir quelque chose à cacher…

Vendredi 1er février

One man conférence show "T'as vu c'que t'écoute" Saprictch

18h30 Pôle cuturel des Coëvrons à Evron

Si il y a autant d’avis sur la musique que de personnes qui liront ces lignes, on est tous unis par une seule et même question : « mais comment en sommes-nous arrivés là ? ».

Sapritch s’est fixé pour mission de réunir les auditeurs de Skyrock et les abonnés à Télérama afin de leur transmettre sa vision de l’évolution du monde musical des années 30 à nos jours : « une histoire des musiques actuelles », drôle et instructive.

L’entreprise est périlleuse et notre conférencier devra utiliser les méthodes les plus viles et les plus subjectives pour secouer son auditoire. Accompagné de son caractériel batteur numérique Roland et équipé d’une mauvaise foi à toute épreuve, Sapritch revisite le meilleur du blues, du funk ou encore du rap dans un show endiablé, drôle et ultra-dynamique.

Musique / Littérature "Secret Sound" Théâtre d'Air

20h30 Espace culturel St Clément à Craon

Sur scène, une batterie, un clavier, une guitare électrique et trois voix, pour imprimer un souffle électrique inédit aux vers du génie anglais. Chuchoté, chanté, crié ou pleuré, en anglais ou en français, le sonnet shakespearien se teinte ici des couleurs du glam rock seventies, quand il ne s'aventure vers le parlé-chanté aux ornements instrumentaux, façon Melody Nelson de Serge Gainsbourg. Un récital sensuel et vibrant.

Samedi 2 février

Théâtre "Les belles-soeurs" d'Eric Assous par la trope théâtre de Solesmes

20h30 Salle des Pléiades de Louverné

Francky, la quarantaine, a invité ses deux frères et leurs épouses dans la maison de banlieue où il vient d'emménager avec sa femme Nicole. Cette dernière a pris l'initiative d'inviter également Talia, la secrétaire de son mari. La venue de cette jeune femme sème le trouble et l'inquiétude des trois frères...

L'ambiance s'alourdit lorsque Talia déclare avoir avorté suite à une relation avec un homme marié. Le dîner de famille vire au jeu de massacre.

Jazz, Soul, Funk "In need of love" Lisa Simone

20h30 Espace Clair de Lune à Ernée

Certains grands noms prestigieux de la musique éclipsent leur descendance, même des plus séduisantes, le prénom de Lisa est de ceux-là et sonne comme un printemps inattendu : de sa mère, elle a conservé un vrai don de musicienne, une autorité naturelle dans la voix et un caractère affirmé. Le tout teinté d'Afrique

Dimanche 3 février

Théâtre "Les belles-soeurs" d'Eric Assous par la trope théâtre de Solesmes

14h30 Salle des Pléiades de Louverné

Bal "La Cie d'Aviau"

15h00 Musée archéologique de Jublains

Les frères Mavel et Ewen d'Aviau animent des bals traditionnels depuis plusieurs années, remettant au goût du jour le répertoire de danse traditionnelle de la Mayenne

Gratuit