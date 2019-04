L'agenda des sorties du lundi 29 avril au dimanche 5 mai 2019

Des idées de sorties

.

Mardi 30 avril

Théâtre "La vie devant soi" Cie Rodéo Théâtre

20h30 Théâtre de Laval

Momo, un jeune musulman, vit chez Madame Rosa, une vieille femme juive et ancienne prostituée. Momo le dit : lui et Madame Rosa sont tout ce qu'ils possèdent dans la vie. Ce lien indéfectible est aussi une histoire d'amour, celle d'une famille qui se choisit, avec en toile de fond le Paris populaire du quartier de Belleville.

Mercredi 1er mai

Lecture de conte "Comptines pour le temps présent" Le Petit Rayon Magique

10h30 Espace Colmont à Gorron

Ce spectacle est un petit rayon magique qui vous emportera dans un voyage en chanson à travers les quatre éléments. Une balade en bateau sur l’eau, à la poursuite d’un ver de terre, emporté par le vent frais du matin, jusqu’à l’extinction des feux…

Cette réalisation est proposée dans le cadre de «Croq’ les mots, marmot !» par deux complices : Christophe Alline illustrateur, plasticien, fabricolleur d’images, rêveur dans l’âme ; et Fred Bigot, compositeur, musicien qui mêle dans son univers les musiques populaires à des sons électro résolument contemporains.

Portes ouvertes des Thermes gallo-romains

14h00 Entrammes

Thermes Gallo romains d'Entrammes

L’Office de Tourisme du Pays de Laval vous invite à découvrir gratuitement les Thermes Gallo-Romains d’Entrammes. L’après-midi sera ponctuée par des ateliers d’animations gratuites proposés par la Cie Terre de Lys. Une autre façon de découvrir les thermes et la vie à l’époque gallo-romaine !

Initiation au discgolf

14h00 Base de loisirs de la Rincerie à La Selle Craonnaise

Sur le principe du golf, le but du jeu est de lancer le disque dans la corbeille en moins de coup possible !

Cette activité est un jeu très ludique apprécié des petits et des grands et idéal en famille.

Disque à disposition gratuitement avec initiation à l'activité de 14h à 18h.

Jeudi 2 mai

Théâtre d'objets "La Conquête" Cie A

20h30 Théâtre des Ursulines à Château Gontier

La conquête

En utilisant le corps comme territoire, objet de pillage et d’exploitation, la dernière création de la compagnie à raconte la colonisation et son impact sur les populations ainsi que les générations suivantes.

Cet héritage nous concerne tous, que nous soyons issus d’un peuple colonisateur ou colonisé. Le désir de conquête existe depuis la nuit des temps et reste malheureusement encore d’actualité sur toute la planète. Par le biais du théâtre d’objets, les deux artistes nous rappellent, avec distance et humour, en quoi consiste l’acte de coloniser et comment cette invasion se répercute sur les corps et les esprits. C’est drôle mais avec un arrière-goût qui pousse à la réflexion...

Vendredi 3 mai

Lecture de conte "Comptines pour le temps présent" Le Petit Rayon Magique

18h00 Salle polyvalente de Villaines la Juhel

Ce spectacle est un petit rayon magique qui vous emportera dans un voyage en chanson à travers les quatre éléments. Une balade en bateau sur l’eau, à la poursuite d’un ver de terre, emporté par le vent frais du matin, jusqu’à l’extinction des feux…

Spectacle/Cirque "Luis et Pedro Sartori Do Vale

20h30 Salle du Mûrier à Craon

Luis et Pedro, deux frères, partagent la même famille, les mêmes souvenirs et aujourd’hui la même scène.

Les deux hommes manient leur arc comme s’il faisait partie de leur corps. Ils jouent de leur complicité et de leur rivalité pour démontrer leur dextérité et leur extraordinaire précision, quelle que soit leur cible.

Arcs à la main, Pedro et Luis jouent de leurs ressemblances comme de leurs différences et explorent ensemble l’étrange lien qui se tisse dans une fratrie…

Inspirés par les contes classiques, le cinéma ou encore la performance, ils mélangent ainsi tir à l’arc, cirque et manipulation d’objets et proposent un spectacle visuel où se croisent subtilement l’humour et la poésie, le risque et la fragilité.

Samedi 4 mai

Sortie nature "Sur le chemin des grottes"

13h45 Grottes Musée de Saulges

Grottes de Saulges

Sur le chemin des grottes de Rochefort et La Chèvre...

Découverte de la faune cavernicole et de la flore locale avec Marie Girard, ethnobotaniste, et Mayenne Nature Environnement.

Réservation vivement conseillée. 02.43.90.51.30

du 2 au 5 mai

Festival du Premier Roman et des littératures contemporaines

Organisé par lecture en tête à Laval

Tout le programme