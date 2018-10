Des idées de sorties

Mardi 30 octobre

Découverte Nature "Les fruits sauvages d'automne"

9h30 C.I.N bois de l'Huisserie à Laval

cynorrhodons

Oubliés ou insoupçonnés, découvrez cynorrhodons, nèfles, cenelles....

Renseignements et réservation 02.53.74.11.50

Théâtre d'ombre "Mange tes ronces" Moquette Production

10h00 et 15h00 Espace culturel Colmont à Gorron

Mamie Ronce a de quoi effrayer : un caractère bien trempé, du poil au menton, et un chien agressif nommé Moquette. Quand Léopold, jeune garçon de 6 ans, est envoyé prendre un « bol d’air » chez sa grand-mère, le dépaysement est total. Pas facile de quitter ses parents pour aller chez une mamie acariâtre qui file les chocottes! Où trouver du réconfort quand la peur et les cauchemars prennent le dessus ? Mais Léopold et sa grand-mère vont peu à peu s’apprivoiser, les nœuds au ventre vont se détendre, et la panique sera vaincue pour laisser place à une belle histoire d’amitié.

Mercredi 31 octobre

Autour d'Haloween

14h00 Jardins des Renaudies à Colombiers du Plessis

Grand jeu avec une chasse aux trésors autour d'Halloween

Jeudi 1 novembre

Courses Hippiques

12h00 Hippodrome de Laval

Chaque année, cette réunion de courses est le rendez-vous incontournable pour le grand public.

Nous recevons, les plus grands drivers, jockeys et les trotteurs que nous aurons le plaisir de suivre cet hiver.

Les Grands Prix de la Toussaint sont en quelque sorte, l’ouverture du meeting de Vincennes.

Samedi 3 novembre

Spectacle jeune public "Tango pour quatre temps" Cie Les 3 valoche

11h00 Bibliothèque d'Ahuillé

Venez rencontrer un vieux Papy avec ses petites habitudes et grands souvenirs : son journal, la météo du jour, une balançoire pour les oiseaux, une flaque pour les bateaux, des mots qui dansent et des corps qui chantent.

Il vous tient la main pour traverser les saisons: regarder pousser les fleurs, tomber la neige, passer les nuages et danser le tango! Au son du tic-tac au chant du coucou, ce spectacle initiatique où se mêlent magie, objets détournés, chant, danse et images animées, balade petits et grands sur le chemin du temps qui passe.