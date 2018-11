L'agenda des sorties du lundi 3 au dimanche 9 décembre 2018

.

Trouvez d'autres idées de sorties avec notre partenaire

Mardi 4 décembre

Théâtre "Fat" Théâtre de l'Ephémère

20h30 salle des fêtes d'Evron

C’est l’histoire d’un super héros qui, dans son enfance, était celui qu’on reléguait au fond de la classe : Fat, le gros, le gras, le mauvais en sport !

Un jour, un traitement hormonal mal dosé l’a transformé en fort, la graisse s’est muée en muscle et Fat est devenu super-héros !

Et il s’est mis à terroriser les bandits et les méchants.

Mercredi 5 décembre

Théâtre "dormir cent ans" Cie La part des anges

18h00 Théâtre de Laval

Aurore a 12 ans, elle pratique le piano et la danse classique. Chaque jour, elle se prend en photo pour saisir les changements de ce corps qui mue. Théo lui, a 13 ans. Il parcourt la ville en skate, dévore les bandes dessinées et s’invente un ami imaginaire, le roi grenouille. Tous deux se questionnent, interrogent leur quotidien et leur sentiment de solitude. Une fois endormis, Aurore et Théo se rencontrent au beau milieu de leurs rêves, dans une étrange forêt féérique…

Théâtre d'argile "Brut" Cie Le vent des forges

19h30 Salle polyvalente de Mayenne

Victor a onze ans. Depuis son entrée en sixième rien ne va plus. Quand il se regarde dans la glace, il n'aime pas ses oreilles décollées et ses cheveux de plus en plus frisés. Ce matin-là, il se réveille la gorge serrée. Pour se donner du courage et affronter sa journée, il pense à Violette...

Vendredi 7 décembre

Jazz, musique du monde "Colunia"

20h30 Ateliers des arts vivants de Changé

Les quatre musiciens de Colunia tissent avec brio une musique ludique en défendant la liberté de l’expression musicale. Au gré de compositions et d’improvisations acrobatiques, dans une atmosphère chaleureuse et raffinée, le voyage est empreint de jazz, parsemé de timbres orientaux, entre vigueur et douceur…

Samedi 8 décembre

Opéra "The Beggar's opera" Ensemble Les Arts Florissants

20h30 Théâtre de Laval

En 1728, John Gay écrivait une pièce de théâtre entrecoupée de chansons populaires et d’airs savants, le premier "ballad opera". Près de 300 ans plus tard, Robert Carsen et William Christie revisitent ce conte satirique pour en faire "un brillant tour de force entre baroque et modernité"

L’histoire se déroule à Londres et dépeint une galerie de personnages plus ou moins perfides et corrompus, un monde gagné par le cynisme et la cupidité. Cette superbe version, mise en scène par le renommé Robert Carsen et rythmée par William Christie, virtuose de la musique baroque, démontre que l’œuvre a traversé le temps sans encombre : la verve subversive de cet opéra satirique sur les rouages du pouvoir et de la politique est même plus qu’intacte !

Spectacle en anglais surtitré en français

Les Marchés de Noël

Vendredi 7 décembre

Mayenne : 14h00-21h00 parc du château Ahuillé : 17h00-21h00 salle des Lavandières L'Huisserie : 18h00 école primaire Gesvres : 16h45 Salle des fêtes Bonchamp : 17h30-19h30 ferme des Epiés

Samedi 8 décembre

Martigné sur Mayenne : 9h00-18h00 salle des loisirs Mayenne : 9h00-22h00 parc du château Château-Gontier : 10h00-19h00 promenades de la Résistance Changé : 10h30-12h30 école Sainte Marie L'Huisserie : 11h00 école Sainte Marie Ernée : 11h00-18h00 Living Room passage du Couvent Colombier du Plessis : 14h00-17h00 dans le bourg Craon : 14h00-18h00 Château de Craon Ballots : 14h00-18h30 Ehpad de la Closeraie Champfrément : 14h00-21h00 sur le site de Sainte Anne Bais : 15h00-19h00 centre Bourg Marigné Peuton : 15h00 Parking de la salle des fêtes Fromentières : 16h00 centre ville Azé : 16h00-20h30 Saint Ouën des Toits : 16h00-22h00 Saint Berthevin la Tannière : 17h00-23h00 salle et fêtes et parking Saint Berthevin : 17h30-23h00 place de l'Europe

Dimanche 9 décembre