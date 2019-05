L'agenda des sorties du lundi 3 juin au dimanche 9 juin 209

Des idées de sorties

Lundi 3 juin

Ciné-débat : Baghdad Station

20h Cinéville de Laval

Baghdad 2006. Le jour de l'exécution de Saddam Hussein, Sara se rend à la gare centrale de Baghdad avec l'intention de commettre un attentat suicide. Un funeste projet qui sera compromis par sa rencontre avec Salam, un vendeur charmeur, baratineur et sûr de lui. Alors qu'il devient l'otage du plan confus de Sara, Salam tente par tous les moyens de faire chanceler sa résolution. Il en appelle à son humanité pour sauver sa peau bien sûr, mais aussi la vie des passants, inconscients du danger qui les guette.

Mardi 4 juin

Cirque métropole

18h30 Stade de football de Coudray

Rythmé par les pitreries d'un clown extravagant, le spectacle se compose de plusieurs numéros de jonglage, d'équilibre, de contorsion et de magie exécutés par des artistes internationaux. Ce spectacle varié, de qualité, coloré sera fort en émotion et interactif avec le public.

Cirque : Compost + Héros Fracas

20h30 Cloître des Ursulines à Château-Gontier

Compost est une leçon de chose originale, pleine d’humour et de distance, qui nous invite à mieux regarder notre environnement.

Héros Fracas, c’est deux hommes qui cherchent à se surpasser dans leur rapport à l’objet (massues et roue Cyr) et s’épuisent dans leur quête absolue et magnifiquement vaine. Deux héros dérisoires !

Mercredi 5 juin

Le Tour des Cracks : Grand National du Trot

13h25 Hippodrome de Laval

Le GNT est le Tour de France des trotteurs, un championnat comprenant 14 étapes sur des hippodromes situés aux quatre coins de la France. Du grand spectacle sur la piste, des animations gratuites pour petits et grands : baptême de poneys, structures gonflables, trampolines… animations PMU, de nombreux cadeaux à gagner et la présence exceptionnelle de Vaimalama Chaves, Miss France 2019.

Concert : Brigitte

20h30 Théatre de Laval

En 2011, le duo Brigitte jetait un voile de glamour espiègle sur la chanson pop française avec un premier album épatant, associant les charmes de voix mutines à des textes rieurs de pétroleuses modernes. Un succès fulgurant qui alla crescendo, comme en témoigne leurs récentes tournées à guichets fermés partout en France et à l'international.

Jeudi 6 juin

Boucles de la Mayenne

18h45 Rue Cardinal Suhard à Laval

Les Boucles de la Mayenne

Le prologue des Boucles de la Mayenne prendra une nouvelle fois place dans la ville de Laval.

Chacun pour tous

19h Cinéville de Laval

Depuis plusieurs années l'Association LADAPT organise l’opération "Ouverture de Champ", pour sensibiliser au handicap de manière originale, dans des salles de cinéma. Le public est amené à rire, à réfléchir, à être ému et à passer une soirée mémorable.

Le concept ? Des pubs décalées, un court métrage, un film, et un duo d'humoristes - animateurs Krystoff Fluder et Adda Abdelli pour voir ensemble le handicap autrement !

La Margette

20h15 Bar des Artistes à Laval

Des jouteurs de la TILA improvisent sur des thèmes imposés par l'arbitre.

Vendredi 7 juin

Boucles de la Mayenne

Concession Renault St-Berthevin / Changé

1ère étape des Boucles de la Mayenne, 181,5 Km de course attendent les coureurs.

Concert : Grande

19h Centre d’art contemporain à Pontmain

Grande, c'est le doux trash d'une tasse de thé dans un concert punk, c'est une claque douce dans un gant en cuir. Gabriel, le garçon à la guitare, hurle des chansons d'amour. Chloé, la violoniste, aurait pu finir dans un bal irlandais. De ce curieux mélange musical naît tout un univers furieusement mélancolique et joyeusement triste qui ne laisse pas indemne.

Festival les Mouillotins #18

20h Terrain des Sports de Saint-Poix

Encore plus d’éclectisme musical, et toujours l'accès gratuit au festival pour profiter de deux jours de festivités sans modération, pour petits et grands. Parmi tous les artistes présents, il ne faudra pas manquer BigaRanx, Soviet Suprem, High Tone, Tshegue, La P'tite Fumée, Sein, et bien d’autres..

https://mouillotins.fr/festival/

Samedi 8 juin

Boucles de la Mayenne

La Croixille / Lassay-les-Châteaux

2ème étape des Boucles de la Mayenne, durant cette 2ème journée, c’est 179km de course qui attendant les coureurs.

https://www.bouclesdelamayenne.fr/la-course

Maine Uke Festiv’Halles

11h Saint-Denis d’Anjou

Au cœur de la petite cité de caractère de Saint Denis d'Anjou, le seul festival d'ukulélé des Pays de La Loire vous accueille les 8 et 9 Juin 2019, un festival familial et accessible à tous ! Le Maine Uke Festiv'Halles est de retour ! L'invité d'honneur de cette 4ème édition est le Cavaco, et toute l'ambiance brésilienne qu'il amène avec lui !

Rendez-vous aux Jardins des Renaudies

14h/18h Jardins des Renaudies à Colombiers-du-Plessis

Dans le cadre de la journée nationale des « Rendez-vous aux Jardins», Les Jardins des Renaudies accueillent le Club de Bonsaïs du Coglais. A cette occasion, vous découvrirez l'art d'entretenir un bonsaï avec de précieux conseils. Exposition et ateliers création sont également prévus au programme.

Les romains dans la ville #3

14h/18h Musée archéologique de Jublains

Pour cette 3e édition des Romains dans la Ville ! Jublains reprend les couleurs de l’antique Noviodunum, avec des animations proposées au théâtre, dans la forteresse et sur le parcours archéologique, par des troupes de reconstitution historique venues de toute la France.

Dimanche 9 juin

Boucles de la Mayenne

Cossé-le-Vivien / Laval

3ème et ultime étape des Boucles de la mayenne, 173km sépareront Cossé-le-Vivien de l'arrivé à Laval !

Fête de la pêche et de la chasse

10h30 Villiers-Charlemagne

Promotion de la chasse et de la pêche, de la protection des milieux, des paysages et des énergies renouvelables.

Un dimanche avec Brassens & Cie

12h/00h Chailland

Pour sa 8e édition, le festival a invité à la fête, outre le poète à moustaches, Barbara, Nougaro, Gainsbourg, Leforestier, Aznavour, Lavilliers, Souchon, Juliette, Higelin, Renaud, Trenet, Piaf et Perret.

Ce sera une nouvelle fois l’occasion pour tous les amateurs de musique et de chanson de rendre hommage à ces grands de la chanson française au cœur du charmant village de Chailland.

Fête de la musique d’Ambrières

18h/02h Place de la mairie à Ambrières-les-Vallées

Au menu :

- la classe orchestre

- Les polyssons

- Le Grand Fatras

- ODC metalband

- Les Forges de Braams

- The Haystacks

- Jekils

Restauration et buvette sur place.