Des idées de sorties

Mardi 31 juillet

Cirque "Haute Heure" Cie Barolosolo

20h30 place de la Perrière à Evron

Dresseurs, jongleurs, dompteurs, clowns, acrobates... Quatre artistes de la Cie Barolosolo investiront la place du cinéma pour un spectacle prenant de la hauteur.

Gratuit

Visite théâtralisée "La ronde des veilleurs de nuits" Cie Terre de Lys

22h00 Jardin de la Perrine à Laval

La ronde du veilleur de nuit

La tombée de la nuit préside à une atmosphère particulière, favorable au réveil des ombres du passé.

À la lumière de sa lanterne, le veilleur de nuit arpente les allées du jardin botanique de la Perrine et évoque, sous le couvert des arbres centenaires, des histoires à faire frisonner...

Gratuit

Mercredi 1 août

Festival Les nuits de la Mayenne "Les fils de la terre" Cie Arbre

21h30 Ferme La Brebionnière à Montflours

Dans un hameau du sud de la France, Sébastien, un jeune agriculteur, porte à bout de bras la ferme familiale. Il travaille aux côtés de son père, paysan retraité, mais qui considère que son fils n’est pas capable de s’en sortir seul. En effet, la ferme est dans une situation intenable : Sébastien croule sous les dettes parce que le lait qu’il produit se vend chaque jour moins cher. Et chaque jour, son père lui répète qu’il ne fera jamais aussi bien que lui.

De pressions financières en pressions familiales, le fils va devoir choisir : sauver la ferme de son père ou sauver sa vie.

Vendredi 3 août

Festival Les nuit de la Mayenne "Les fourberies de Scapin" Cie L'éternel été

21h30 Chapelle Ste Anne de Champfrémont

Les deux amis Octave et Léandre ont chacun épousé une jeune femme de naissance inconnue dont ils étaient tombés follement amoureux. Et cela sans le consentement de leur père. Mais que diable allaient-ils faire dans cette galère ?

Une histoire éternelle d’amours contrariées, de maîtres et de valets, de conflits des générations, de pureté des sentiments contre le règne de l’argent.

Samedi 4 août

Festival Les nuit de la Mayenne "Les fourberies de Scapin" Cie L'éternel été

21h30 Manoir de Viaulnay à Loigné sur Mayenne

Dimanche 5 août

Festival Arts scéniques & Vieilles dentelles "The Crazy Mozarts" Cie El Mundo Costrini

16h00 centre bourg de Montigné le Brillant

The Crazy Mozarts

Un concerto loufoque, original et décalé. Une symphonie de gags et de situations absurdes rendant le public complice. Le public devient la chorale des deux musiciens fous qui font l’impossible pour se sortir de ce chaos musical et burlesque. Généreux, interactif, cacophonique, surprenant et drôle.

Gratuit