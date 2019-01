L'agenda des sorties du lundi 4 au dimanche 10 février 2019

.

Découvrez d'autres idées de sorties avec notre partenaire

Mardi 5 février

Projections de courts-métrages

18h30 Bibliothèque de Pré en Pail

Entre cinéma, théâtre, musique et danse, cette séance de six courts-métrages aborde l'art de manière originale et décalée : de l'autre côté du miroir. Et après : apéro-discussion autour de vos envies « culturelles » sur le territoire.

Gratuit. Contact et réservation : 02 43 30 11 11 et 06 02 08 75 18

Rencontre littéraire "Denis Michelis"

19h00 Médiathèque de L'huisserie

.

Musiques actuelles "Autour de secret sound" avec le CDR de Laval

20h30 Pôle culturel de Saint Berthevin

Se prêter au jeu, accepter de voir ses chansons, son œuvre être lue, triturées, malmenées au sublimées par d'autres. Voici l'exercice auquel le s'adonne le chanteur et guitaristes Alan Corbel.

Mercredi 6 février

Forme animée "Lundi l'être à deux" Cie Les mauvaises herbes

18h00 Théâtre de Laval

S’inspirant librement d’une partie du texte Le journal d’Adam, le journal d’Eve de Marc Twain, ce spectacle nous parle du monde et de sa création, à travers le regard d’un homme et d’une femme "originels". Voix off, tableaux et paysages sonores racontent ce monde en train de naître, avec déjà l’apparition des différences, l’énigme que représente l’autre pour soi, la méfiance teintée d’attirance.

Jeudi 7 février

Spectacle visuel et sonore "Sous la neige" Cie Des bestioles

18h30 Salle des fêtes d'Evron

Tourbillon de plumes, tapis de neige, nid douillet, matelas dans lequel on a envie de se rouler, s’ensevelir, se cacher...

Ce spectacle est un voyage dans un cocon, dans un paysage enneigé, dans un univers imaginaire.

Dans ce paysage de papiers blancs, froissés, enchevêtrés, deux comédiens éveillent en douceur ce qui sommeillait au creux du papier. Sans paroles, ils ouvrent les portes de l’imaginaire.

Le papier se défroisse et c’est un poisson qui déploie ses ailes, une mer qui se déchaîne, des lunes qui dansent, un dragon qui s’éveille...

Théâtre "La résistible ascension d'Arturo UI" NBA spectacles

20h30 Théâtre des Ursulines de Château Gontier

Transposée dans le milieu du crime organisé aux États-Unis, cette pièce de Bertold Brecht, écrite en 1941, est une parabole sur la prise de pouvoir d’Hitler et ses effrayantes ambitions.

À Chicago, une crise économique met à mal le commerce de légumes. Un trust officiant dans le secteur du chou-fleur veut imposer sa production sur le marché et va user de moyens frauduleux pour y parvenir. Arturo Ui, petit escroc en mal de notoriété, va réussir à se rendre indispensable, de gré ou de force, auprès des politiques et des commerçants. Bien que ses intentions malveillantes soient évidentes, la justice et les élus vont fermer les yeux sur ses crimes, par peur et lâcheté. Son influence grandissante lui donne vite la folie des grandeurs. Y aura-t-il quelqu’un pour l’arrêter

Clown "Ami Ami" Hélène Ventoura

20h30 Théâtre municipal de Mayenne

Hélène Ventoura

Une femme sans âge, sorte de clown vagabonde, se présente aux spectateurs avec le plus louable des projets : devenir leur amie. Son plan : montrer qu'elle est faite pour le rôle, comme à une audition. Malheureusement, plus elle essaie de paraitre aimable, plus elle révèle la bizarrerie, l’imprévisibilité, ou encore la dangerosité de sa personnalité. Nous en venons même à réaliser combien elle est inadaptée à toute forme de relation à l'autre. Et pourtant quelque chose advient... À travers cette entreprise ratée, un clown s'incarne, nous faisant rire de sa solitude qui nous rappelle la nôtre.

Vendredi 8 février

Théâtre "L'enfant éternel" Philippe Forest

20h30 Théâtre du Tiroir rue Jean Macé à Laval

« L’enfant éternel » est un roman, « une entaille faîte dans le bois du temps ». Philippe a perdu Pauline, sa fille de quatre ans atteinte d’un cancer, un an plus tôt. Il nous raconte cette dernière année passée auprès de sa fille qui fut « la plus belle de toute sa vie ». Nous traversons avec lui ce chemin de l’écriture de l’indicible perte qui l’amène à convoquer les souvenirs de tendresse partagée tout en se révoltant contre la fatalité et les hypocrisies de la société face à ceux qui sont appelés à mourir. Grâce à Pauline, il découvre l’accès au monde de l’imaginaire qui le fait s’envoler avec Peter Pan vers ce pays où on ne grandit pas, où le temps n’a pas de prise. Parce que le drame est là, nous avons cherché dans l’œuvre à mettre en jeu ce qui était sur le papier, à libérer la parole du romancier pour qu’elle traverse le corps de l’acteur

Théâtre d'objets, magie "L'effet indigo" Insolite Cie

20h30 Atelier des arts vivants à Changé

« Fais de ta vie un rêve et d’un rêve une réalité ». Cette devise de Saint-Exupéry, Sébastien l’a fait sienne. Parti presque un an sur son voilier de Bretagne aux iles du Cap-Vert jusqu’aux Caraïbes, il revient avec ce spectacle mêlant théâtre d’objets, magie, sons et images… un spectacle poétique riche de sens, témoin de son aventure extraordinaire… Le voyage ne compte-t’il pas plus que le but?

Le rêve du personnage est le moteur de l’aventure. Pourquoi vouloir traverser l’Atlantique pour aller teindre une écharpe ? Car il y a des rêves à réaliser… trouver un bateau, apprendre à naviguer… carder la laine, la filer, la tricoter pour concevoir l’écharpe, l’emmener aux Antilles pour la teindre… filmer et photographier pour témoigner…

Danse "My (petit) pogo" Cie R.A.M.a

20h30 Salle des 3 chênes de Loiron

Avec légèreté et humour, My (petit) pogo dévoile les secrets de fabrication d’un spectacle de danse. Ici danseurs et chorégraphe ont la parole pour donner des indices sur ce qu’ils font. Un spectacle instructif et étonnant, pour petits et grands !

Entre performance et conférence dansée, My (petit) pogo amène avec subtilité petits et grands à comprendre comment se construit un spectacle de danse, comment d’une idée initiale le spectacle prend forme et nous parvient. Pédagogique et ludique !

Danse et musique "L'ambition d'être tendre" Cie La Parenthèse

20h30 Espace Colmont à Gorron

Sur scène, trois danseurs et deux musiciens convoquent la puissance des corps et les mélodies méditerranéennes. Cette création mêle les instruments traditionnels occitans, les sonorités électro et la danse contemporaine.

Samedi 9 février

Théâtre "L'enfant éternel" Philippe Forest

20h30 Théâtre du Tiroir rue Jean Macé à Laval

soirée carnaval

20h30 Espace Colmont de Gorron

.

Organisé par le comité de jumelage Gorron-Schwaikleim avec l'orchestre Dominique Garnier et un repas

Renseignements et réservations 02.43.30.10.58