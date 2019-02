L'agenda des sorties du lundi 4 au dimanche 10 mars 2019

Des idées de sorties

Mardi 5 mars

Acrobatie "Le Bestiaire d'Hichem" Cie Bal

20h30 Théâtre des Ursulines à Château Gontier

Dans une arène qui nous rapproche des artistes, un acrobate et une équilibriste, nous emmènent en un voyage joyeux et troublant dans l’étrangeté animale. Ce spectacle avec peu de mots, où les corps parlent, nous met nez à nez avec l’énergie brute des bêtes. Une ode vibrante à l’imagination vive, que l’on ait six ans ou que l’on soit plus grand.

mercredi 6 mars

Conférence "Le régime de Vichy"

14h30 et 19h30 Espace Grilmaldi à Mayenne

Pour la 4e année consécutive, l'Association pour le Mémorial de la Déportation propose un cycle de conférences thématique. En 2019, Marie-Claude Tourtelier, vice-présidente de l’association et professeure agrégée d’histoire-géographie, animera trois conférences autour du thème « du régime de Vichy», aujourd'hui :L’« Etat français », une « dictature charismatique » La question de la nature du régime de Vichy à travers ses origines, ses choix et son action.

Marionnette "Mamie rôtie" Cie La 7 au soir

18h00 Théâtre de Laval

L'histoire de Mamie Rôtie, c'est celle d'une mamie toujours dans son lit. Mamie rôtie ne bouge plus et ne parle plus, mais son petit-fils le fait pour elle, chaque fois qu'il vient la voir. Pour la distraire à son chevet, il invente un monde fait de cartes postales et de poèmes, de chansons bizarres et d'objets qui s'animent, d'airs de trompette et d'images projetées. Ainsi, il retrace l'étonnante histoire de son aïeule.

Jeudi 7 mars

Conférence "Je chante avec mon bébé"

20h00 Le Grand Nord Esplanade François Mitterrand à Mayenne

Agnès Chaumié nous invite à découvrir ce qui fait la spécificité de la chanson, ce qui la différencie de la voix parlée, ce qu’elle provoque en nous dès le plus jeune âge, autant pour celui qui écoute que pour celui qui chante ou qui vocalise. Le public est invité à participer vocalement, guidé par la conférencière.

Cirque "L'errance est Humaine" Cie Bal

20h30 Théâtre des Ursulines de Château Gontier

Dans ce solo forain, Jeanne Mordoj s’engage dans les méandres de la création. Elle défriche devant nous un chemin qui n’a rien de rectiligne, à travers le désert du doute et ses sables mouvants, escaladant des sentiers escarpés, déjouant les bâtons que l’on se met, seul, dans les roues, faisant jaillir des fulgurances soudaines. Au centre de l’arène, dans le lieu de l’exhibition, avec le corps, la voix et du papier, l’artiste devient montreuse de ces pérégrinations et de leurs trésors, loin de la vie banale.

Récit Concert "Ce que j'appelle oubli" Hop Cie

20h30 Théâtre municipal de Mayenne

Dans un supermarché, un homme vole une canette de bière, ou plutôt la boit sur place. Quatre vigiles surviennent, le saisissent, le conduisent dans la réserve, le rouent de coups, il en meurt. Ce fait divers est survenu en 2009 à Lyon. Tout est banal, lamentable, nul. Les protagonistes sont des plus ordinaires. Tout est convenu, c’est cela qui fait sans doute le plus mal. Chaque élément de ce fait divers est neutre : le type qui boit la canette, les vigiles qui l’arrêtent, le lieu, le moment et pourtant la conjonction de ces éléments, leur dynamique, entraînent et déchainent une barbarie assassine

Spectacle de magie "Evidences inconnues" Cie Rode Boom

20h30 Théâtre de Laval

Mentalisme : le mot peut faire peur... Mais ici, point de charlatans ni d'opportunistes pour doper l'audimat !

Si les techniques du monde de l'illusion et du mentalisme font bel et bien partie des créations de Kurt Demey, il nous entraine ici, dans une démarche bien plus singulière et poétique, "une recherche artistique autour du hasard".

Avec la complicité d'une comédienne et d'un fidèle contrebassiste, l’illusionniste en chef est aussi un formidable raconteur d'histoires. Il invite le public à déchiffrer des énigmes où jeux de hasard et métaphysique font des étincelles. Un étonnant théâtre d'expériences prend forme sous nos yeux, qui interroge nos croyances et bouscule nos certitudes, lorsque l'aléatoire disparaît et que la magie naît. Époustouflant !

Théâtre et danse "Peaople what people" Cie Vilcanota

20h30 Salle des fêtes d'Evron

Portée par une envoûtante musique électro et ponctuée de fanfares revigorantes, cette pièce pour sept danseurs déborde de vie, d’énergie et d’humanité. People What People ? s’intéresse aux gens. Sur scène, une petite communauté emportée dans le tourbillon vertigineux d’un système planétaire qui aurait perdu la raison, trouve sa place dans le lien qu’elle tisse avec l’autre.

Vendredi 8 mars

Spectacle et danse "Flying cow" Stilte Company

20h00 Espace Clair de Lune à Ernée

Des œufs, des cages à poules, une vache volante, des plumes… et au milieu de tout ça, un garçon et deux filles qui se taquinent. Car quand on est trois, qui joue avec qui ? Ces danseurs venus des Pays-Bas s’amusent comme des enfants. Et nous aussi !

Un trio effronté s’organise autour d’un tas d’objets qui apparaissent, disparaissent et se croisent. D’équilibres en portés, de contorsions en extensions, les mouvements créent successivement des effets de magie et de surprise.

Dans un esprit insouciant, tendre et poétique, la compagnie néerlandaise trouve les ficelles pour stimuler l’imaginaire et faire parler la danse comme une langue sans frontière.

Lecture en musique "Les aventures d'Alexandre le Gland"

20h30 Le café du Garage à Olivet

C'est la folle aventure de trois lecteurs et d'une pianiste qui racontent l'histoire d'Alexandre, ce dernier descendant d'un grand chêne. Ce gland rencontre sur sa route une noix, un bolet, un escargot, des bogues-sœurs...et d'autres bestioles qui vont, à l'aide de leurs précieux conseils, lui éclairer son chemin.

Théâtre "T'as peur ou quoi" Théâtre de l'Ephémère

20h30 Collège Léo Ferré à Ambrières les Vallées

Imaginons une salle de classe, les interprètes apparaissent, jouant au plus près du public... Surgissent et se mêlent : la voix intérieure de Martin un élève de collège, les angoisses de sa mère, et une plongée en apnée dans la cruauté des rapports adolescents... Une histoire dans laquelle, l’amitié et la musique, permettent d’affronter la plus grande des peurs : celle de la cours de récré.

Samedi 9 mars

Théâtre de traits de fil et d'ombre "en traits mêlés" Théâtre désaccordé

10h00 11h00 et 16h00 Salle polyvalente de Mayenne

En traits mêlés plonge le spectateur dans l'énergie picturale du tout petit, celle qui précède les premières figurations, les premières représentations, les premiers mots. Et si ce que nous appelons gribouillages était une écriture matricielle ?

Ce spectacle mené par un pataphysicien de génie inventeur d'une science méconnue, la traitologie imagine un voyage archéologique qui explore le langage des traits, récoltés auprès des jeunes enfants présents dans le public.

Théâtre et poésie " Réfugiés poétiques de cabaret" Cie théâtre du tiroir

20h30 Théâtre Jean Macé à Laval

Ils ont échoué au "Mayenn’Istan", une contrée dont ils ignoraient jusque-là l’existence :

Étape ou fin d’un long périple, après un voyage souvent périlleux, incertain toujours, sans boussole, ni guide, au gré des générosités ou des pillards venu(e)s des 4 coins de la planète, ces 29 étranges étrangers, célibataires ou en famille, sont aujourd’hui demandeuses ou demandeurs d’asile, réfugié(e) s économiques, climatiques ou politiques, sans se connaître, ils ont trouvé un refuge provisoire à l’abri de notre modeste théâtre.

Dimanche 10 mars

Concert "Bagad de Lann Bihoué"

15h30 et 17h30 Salle des Angenoises à Bonchamp

Depuis 2001 et la fin du service militaire, le bagad est constitué de musiciens professionnels qui s’engagent dans la marine nationale. Il est composé de 30 sonneurs recrutés sur audition parmi les meilleurs bagadous de Bretagne. Son répertoire, sans cesse renouvelé, est constitué de compositions et de morceaux traditionnels arrangés. Ambassadeur privilégié de la Bretagne et de la marine nationale, le bagad se produit, à travers toute la France, l’outre-mer ainsi qu’à l’étranger.