Lundi 5 novembre

Théâtre "Etape de création du spectacle Didon(s), amer(s)" TP Juliette Séjourné

19h30 Théâtre des Ursulines à Château Gontier

C’est un voyage au pourtour de mer, une épopée intime.

C’est aussi le souhait de semer l’air de mots rares.

Par touches de son, de sens, d’images, se dessine cette histoire ancienne et actuelle.

Suivant son voyage méditerranéen au fil de balises maritimes, Didon, princesse fondatrice de Carthage et amoureuse éperdue d’Enée, héros de la guerre de Troie nous raconte son histoire. C’est un chant ponctué de tragédies, de renoncements et d’amour impossible…

Mercredi 7 novembre

Manipulation , papier de soie "Sous la neige" Cie Bestioles

10h00 15h00 et 16h30 Théâtre des Ursulines à Château Gontier

Sous la neige "Cie Bestioles"

Petit moment hors du temps, tout blanc, Sous la neige nous donne à goûter des instants magiques. Des premiers émerveillements à l’explosion de sensations, l’expérience ravit les tout-petits et fait beaucoup de bien aux plus grands !

Conte "Filles et soie" Séverine Coulon

15h00 Salle des fêtes de Vautorte

Le prince charmant attendra ! Qu'il est long et douloureux, le chemin qui mène à lui ! Et dire que la majorité des héroïnes des contes sont nées exclusivement pour cela : « un jour, mon prince viendra... et pour l'envoûter je me dois d'être la plus belle ! » L'irrévérencieuse Séverine Coulon part au défi des clichés les plus tenaces. Elle revisite Blanche-Neige, La Petite Sirène et Peau d'âne pour questionner avec humour et légèreté notre vision de la féminité. Séduire, sourire, souffrir... jusqu'au jour où elles découvrent une voie d'émancipation possible... Ouf !

Cirque "Saloon" Cirque Eloize

20h30 Théâtre de Laval

Franchissez les portes du saloon et plongez dans l’Amérique mythique des pionniers et de la ruée vers l’or! La célèbre compagnie montréalaise Éloize, forte de 25 années de spectacles circassiens joués à travers le monde, se réapproprie l’héritage du Far West avec cette nouvelle création épique

Jeudi 8 novembre

Théâtre / Humour "La famille vient en mangeant" Cie Mmmm...

20h30 Salle polyvalente de Landivy

Vendredi 9 novembre

Conte musical et théâtre "La belle au bois dormant" collectif Ubique

20h30 Pôle culturel des Coëvrons à Evron

Vous pensiez connaître la Belle au Bois Dormant ?

C'est sans compter sur l’adaptation du Collectif Ubique qui dépoussière à grand bruit le célèbre conte de Charles Perrault.

Trois fées nulles en magie, un Prince pas très adroit, et bien sûr, une Méchante Fée créatrice de mauvaise humeur…

Découvrez comment les 3 artistes, entourés de leurs 12 instruments rares et variés, vont réveiller cette Belle au caractère bien trempé en interprétant tous les rôles…

Samedi 10 novembre

Grande braderie du Secours populaire

10h00 9-11 rue Achille Bienvenue à Laval

Déco de Noël Bric à Brac, idées cadeaux, Jeux et jouets, vêtements, livres etc...