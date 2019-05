L'agenda des sorties du lundi 6 au dimanche 12 mai 2019

Des idées de sorties

Découvrez d'autres idées de sorties avec notre partenaires : bouger-en-mayenne.com

Mardi 7 mai

Comptines pour le temps présent "Le petit Rayon Magique"

17h30 Salle du D. Rospabé à Chailland

Ce spectacle est un petit rayon magique qui vous emportera dans un voyage en chanson à travers les quatre éléments. Une balade en bateau sur l’eau, à la poursuite d’un ver de terre, emporté par le vent frais du matin, jusqu’à l’extinction des feux…

Cette réalisation est proposée dans le cadre de «Croq’ les mots, marmot !» par deux complices : Christophe Alline illustrateur, plasticien, fabricolleur d’images, rêveur dans l’âme ; et Fred Bigot, compositeur, musicien qui mêle dans son univers les musiques populaires à des sons électro résolument contemporains.

Théâtre "Entrez en scène"

20h30 La Chapelle du Chêne à Loiron Ruillé

Laval Agglo et 6 troupes de théâtre amateur du territoire s’unissent pour proposer au public la troisième édition d’«Entrez en scène !».

► La troupe Noriol (adulte) de Loiron-Ruillé

Réservation après 20h00 au 06.73.87.31.75

Mercredi 8 mai

"Fête de Printemps"

10h00 Les jardins des Renaudies à Colombiers du Plessis

Une grande journée avec des ateliers animés par les animateurs et les jardiniers du parc floral

Marché de terroir et artisanal, marché aux plantes, atelier cuisine, jeux pour les enfants, petits et grands, promenades à poneys, petite restauration, salon de thé…

jardinsdesrenaudies.fr

Théâtre "Entrez en scène"

14h00 La Chapelle du Chêne à Loiron Ruillé

► La Troupe Noriol (jeune) > Loiron-Ruillé et Les Ateliers Théâtre (Conservatoire de Laval Agglo)

Réservation au 02 43 02 77 67

Jeudi 9 mai

Théâtre "Entrez en scène"

14h00 La Chapelle du Chêne à Loiron Ruillé

► La Boîte à Goule de Port-Brillet

Réservation au 02 43 68 12 71 (du mardi au vendredi de 9h à 17h)

Concert Transzistor l'émission Live

19h00 Le Rex à Chateau Gontier sur Mayenne

Le temps d’une émission de radio en public, découvrez la scène artistique du 5-3 ! Alternant concerts et mini-interviews, Tranzistor invite trois artistes en pleine actualité. Le tout gratuit, à l’heure de l’apéro !

► Collectif Team Peace / reagge chanson

Ingrédient de base du cocktail survitaminé du Collectif : la pulse irrésistible d’un bon vieux reggae à l’ancienne, que vient brasser la niak d’une guitare sèche et les envolées mélodiques d’un accordéon aux accents trads.

► Adone Ipy / chanson

Après une première aventure en solitaire, Adone Ipy revient, désormais en quatuor. Au centre toujours : ses mots et cette poésie bien à lui, débitée au creux de l’oreille, dans un parlé-chanté qui évoque Mickey 3D ou Alexis HK.

► Dureau / rap

Loin des clichés urbains associés au rap, Dureau travaille d’arrache pieds rimes et beats dans l’ombre de son home studio castro-gontérien. Entre punchlines bien assénées et refrains fédérateurs, le jeune duo affiche ses espoirs, mais aussi ses doutes et faiblesses.

Vendredi 10 mai

Théâtre "Entrez en scène"

20h30 La Chapelle du Chêne à Loiron Ruillé

► Les Délirius de Montjean

Réservation au 06.58.70.52.54

Spectacle "Stoïk" Cie Les Güms

20h30 Salle des fêtes de Châtelain

Voilà un duo d’acrobates improbable qui développe une poésie de l’absurde basée sur le mélange des genres. Toujours stoïques, ils nous présentent des tranches de vie où la dérision et le burlesque l’emportent sur l’exploit technique.

Il est grand, dégingandé et mollasson ; elle est petite, énergique mais se sent souvent dépassée. Ces deux-là carburent à l’énergie du rien, ils veulent toujours bien faire pour mieux rater. Ce rien devient alors très grand et l’hilarité gagne immédiatement le public

Samedi 11 mai

Spectacle de danse "GRRRRR" Cie Sylex

11h00 Théâtre de Laval

Un cercle de 3 mètres de diamètre formé au sol par les enfants. Au centre, toute proche, une danseuse en costume de laine, de fourrures, de plumes et de paillettes. Elle entame d'étranges danses rituelles évoquant différentes figures familières du monde animal. Le costume se métamorphose, le corps gronde, rampe et saute, devient tour à tour tigre, oiseau ou cheval.

Sorties nature "La forêt protège, produit, accueille

14h00 à Hambers

Au cours de cette balade, le guide de l'Office National des Forêts vous fera découvrir l'écosystème forestier, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui composent la forêt et son évolution. Il expliquera également toutes les fonctions de la forêt avec une approche de gestion durable. (2 km aller-retour)

Sur réservation au 02.43.53.96.26

Tout la programmation 2019 des sorties "À la découverte des Espace Naturels Sensibles de la Mayenne"

Spectacle Jeune public "Masha et Michka"

14h00 et 17h00 Les Angenoises à Bonchamp

Suivez les nombreuses histoires réconfortantes d'une fille de trois ans et de son ami retraité de cirque, Michka.

Masha est une enfant énergique qui vit dans une ancienne gare dans la forêt. Précoce, fofolle et amicale avec tous ceux qu'elle rencontre, cette petite fille ne peut pas sembler se garder hors des péripéties.

Michka est une figure paternelle chaleureuse qui fait de son mieux pour guider son amie et l'empêcher de se blesser, finissant souvent par la victime non intentionnelle de ses mésaventures.

Concert "La matière" Vivien

19h30 L'Epicerie de Fontaine Daniel

Auteur, compositeur, interprète et passionné de guitare, Vivien évolue dans la musique avec un message d'universalité que l'on retrouve dans ses chansons. Des compositions, des textes mis en musique mais aussi des reprises originales de Brassens, François Béranger. Il viendra nous interpréter son premier album La Matière.

Théâtre "Entrez en scène"

20h30 La Chapelle du Chêne à Loiron Ruillé

► Théâtre des Quat’Coins de Saint-Ouen-des-Toits

Réservation au 02 43 37 75 11 ou 02 43 90 11 78

Concert de musique classique "Sur les pas de Lise" Marie -Thérèse Grisenti

20h30 Espace culturel Le Reflet de Saint Berthevin

Lise Cristiani, violoncelliste française, célèbre en son temps dans toute l’Europe, effectua un fascinant voyage de Saint-Pétersbourg aux rives du Pacifique dans les années 1850. Inspirés par cette aventure, narrateurs, plasticien, réalisatrice et musiciens retracent cet incroyable destin en mots, en images et en musique.

Dimanche 12 mai

Sortie Histoire et traditions "On va vous montrer" démonstration de métiers d'art

14h00 Château de Sainte Suzanne

Depuis près de 10 ans, les médiateurs du château de Sainte-Suzanne ont été formés à de nombreuses techniques grâce à des professionnels du patrimoine. Au cours de cet après-midi, certains d’entre eux assureront devant le public des démonstrations autour du travail du vitrail, de la taille de pierre, de la gravure au lino, du moulage au sable et de la peinture murale. Posez-leur des questions sur ces expériences et, à votre tour, venez expérimenter certaines de ces techniques !

chateaudesaintesuzanne.fr

Théâtre "Entrez en scène"

14h30 La Chapelle du Chêne à Loiron Ruillé

► Les Mécanos Troupistes d' Olivet

Réservation au 06 71 64 61 47 (après 19h)

Spectacle arts du cirque "Fossil + groupe chroégraphique du CRD"

16h00 Près de la médiathèque de Changé

Création pluridisciplinaire, à la lisière des arts du cirque, de la danse, de l’installation sonore et plastique, le spectacle est un habile jeu de construction d’architectures précaires et instables.

Fossil met en relation la matérialité des livres (au nombre de 363) et l’impalpabilité des mots. Entre l’empilement des ouvrages et le jeu du corps qui devient matière en équilibre, se crée une fenêtre sur l’imaginaire pour un voyage immobile.