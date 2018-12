L'agenda des sorties du lundi 7 au dimanche 13 janvier 2019

Des idées de sorties

.

Mardi 8 janvier

Théâtre "Fat" Théâtre de l'Ephémère

20h30 Théâtre des Ursulines à Château Gontier

C'est l'histoire d'un enfant obèse devenu super-héros malgré lui, après avoir suivi un traitement hormonal...

Mercredi 9 janvier

Humour "Le diable est une gentille petite fille" Laura Laune

20h30 salle Les Angenoises à Bonchamp

Laura Laune n’a aucune limite, elle ose tout ! Dans un humour noir décapant et une irreverence totale, la folie angélique de Laura Laune et de ses personnages emplis de paradoxes vous donne des frissons : est-elle innocente ou méchante ? Consciente de ses propos où simplement folle à lier ? D’une comptine pour enfants qui part en vrille, à des personnages d’une folie d’apparence imperceptible, le spectacle vous réserve bien des surprises.

Interdit au -14ans

Jeudi 10 janvier

20h30 Théâtre de Laval

Danse "Beach Birds / Biped" CNDC Angers

Sur une partition de John Cage, Beach Birds (1991) est un travail pour onze danseurs, inspiré par le spectacle des oiseaux voletant et sautillant sur une plage. BIPED (1999) est une création au confluent de la danse et des arts numériques, où les projections d’images animées se superposent aux danseurs dans un fascinant ballet de figures abstraites et démultipliées.

Samedi 12 janvier

Théâtre "L'enfant sauvage" Cie La Bête Noire

20h30 Pôle culturel de St Berthevin

On a trouvé une enfants sauvage sur la place du Jeu de Balle. Ses cris s'entendaient de loin; on la voyait se mordre et saliver comme une bête. Au milieu de la foule et de l'indifférence, un homme s'intéresse à elle; tente de l'arracher à l'oubli.

Il s'appelle "un homme", ça aurait pu être un autre. Ce qu'il nous raconte, c'est la réalité qu'il découvre derrière les mots : accueil d'urgence, juge, famille, père, enfant, administration, adoption, home...

Dimanche 13 janvier

Concert "Coup d'Choeur"

16h00 salle des Ondines à Changé

organisé par les Restaurants du Cœur de la Mayenne

Danse Hip Hop "Un brek à Mozart 1.1" Kader Attou / CNN de la Rochelle / Cie Accrorap

17h00 Théâtre des Ursulines à Château Gontier

Quand Mozart rencontre le hip hop, cela donne un spectacle virtuose avec dix musiciens de l'Orchestre des Chmpas-Elisées et onze danseurs du centre chorégraphique national de la Rochelle;